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Новости Политика Украины
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адвокат (1401) суд (24707) Янукович (30767)

Януковичу дадут бесплатного адвоката - его защитники не явились на суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Януковичу дадут бесплатного адвоката - его защитники не явились на суд

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича не явились на заседание Печерского районного суда, проходившее в ночь со среды на четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Вечером в среду, 9 декабря, суд объявил трехчасовой перерыв в заседании, на котором Януковичу избирали меру пресечения. Когда перерыв окончился, в зал заседаний пришли судья и прокуроры - но не адвокаты.

Представители обвинения указали, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствии адвокатов продолжать слушание нельзя.

Суд поставил на обсуждение вопрос о привлечении бесплатного адвоката, который защищал бы Януковича на следующем заседании. Прокурор Донской сказал, что считает: это будет способствовать явке защитников по договору.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

По мнению суда, защитники Януковича "фактически самоустранились" от исполнения своих обязанностей.

Определением суда Януковичу поручено назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский суд на 12 часов 10 декабря для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту.

Также на Цензор.НЕТ: Суд 9 декабря не избрал меру пресечения Януковичу по "делу Майдана", дав адвокатам время ознакомиться с новыми материалами. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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...а зараз новий безкоштовний адвокат попросить три місяці для ознайомлення із справою...
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10.12.2020 04:50 Ответить
безкоштовному пох. той бандюкович... він і за три дні все вивчить...
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10.12.2020 12:11 Ответить
Україна повинна надати Януковичу тільки послуги безкоштовного трунаря, на більше не заслужив
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10.12.2020 06:35 Ответить
По приговору - безкоштовне койко-місце з 22-х до шести; в інший час - безкоштовну прикручену табуретку.
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10.12.2020 09:22 Ответить
Им заняться больше нечем?
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10.12.2020 06:42 Ответить
янулохович забанений довічно
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10.12.2020 09:18 Ответить
проходившее в ночь со среды на четверг
Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд - Цензор.НЕТ 1255
Все добрые дела делаются под покровом ночи ...
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10.12.2020 09:40 Ответить
Дэбилы ***!.....еще Сталина....Гитлера ....Мао Цзэ Дуна и Ленина судите!
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10.12.2020 09:42 Ответить
А твой куратор знает, что ты Гитлера и Сталина с Лениным поставил в один логический ряд?
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10.12.2020 12:18 Ответить
ага....в ряд покойников
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10.12.2020 12:35 Ответить
для дэбила иванова - ленин очень давно здох, с Мао китайцы пусть разбираются, Гитлера осудили, сталин стоит в очереди...
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10.12.2020 12:53 Ответить
для идиота стеця - сталин уже давно не стоит
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10.12.2020 15:36 Ответить
не стоит... зато закальцинироался в недееспособных, туповатых мозгах...
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10.12.2020 20:12 Ответить
Давайте делать ставки, как скоро оправдают *наши* суды Януковоща и восстановят его в должности
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10.12.2020 10:01 Ответить
 
 