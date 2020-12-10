Януковичу дадут бесплатного адвоката - его защитники не явились на суд

Адвокаты беглого экс-президента Виктора Януковича не явились на заседание Печерского районного суда, проходившее в ночь со среды на четверг.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Вечером в среду, 9 декабря, суд объявил трехчасовой перерыв в заседании, на котором Януковичу избирали меру пресечения. Когда перерыв окончился, в зал заседаний пришли судья и прокуроры - но не адвокаты.

Представители обвинения указали, что защитники были уведомлены о продолжении слушания, но не пришли, а в отсутствии адвокатов продолжать слушание нельзя.

Суд поставил на обсуждение вопрос о привлечении бесплатного адвоката, который защищал бы Януковича на следующем заседании. Прокурор Донской сказал, что считает: это будет способствовать явке защитников по договору.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович не имеет права присутствовать на суде по избранию ему меры пресечения за события на Майдане, это просто пиар, - прокурор Донской

По мнению суда, защитники Януковича "фактически самоустранились" от исполнения своих обязанностей.

Определением суда Януковичу поручено назначить бесплатного адвоката и обеспечить его прибытие на заседание в Печерский суд на 12 часов 10 декабря для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту.

Также на Цензор.НЕТ: Суд 9 декабря не избрал меру пресечения Януковичу по "делу Майдана", дав адвокатам время ознакомиться с новыми материалами. ВИДЕО