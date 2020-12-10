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Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд

Адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича не з'явилися на засідання Печерського районного суду, що відбувалося в ніч із середи на четвер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Увечері в середу, 9 грудня, суд оголосив тригодинну перерву в засіданні, на якому Януковичу обирали запобіжний захід. Коли перерва закінчилася, в зал засідань прийшли суддя і прокурори - але не адвокати.

Представники обвинувачення зазначили, що захисники були повідомлені щодо продовження слухання, але не прийшли, а у відсутності адвокатів продовжувати слухання не можна.

Суд поставив на обговорення питання залучення безоплатного адвоката Януковичу для наступного засідання, на що прокурор в процесі Олексій Донський зауважив, що це буде сприяти явці захисників за договором.

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На думку суду, захисники Януковича "фактично самоусунулися" від виконання своїх обов'язків.

Ухвалою суду Януковичу доручено призначити безоплатного адвоката і забезпечити його прибуття на засідання до Печерського суду на 12 годину 10 грудня для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту.

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Автор: Наталя Джума
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...а зараз новий безкоштовний адвокат попросить три місяці для ознайомлення із справою...
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10.12.2020 04:50 Відповісти
безкоштовному пох. той бандюкович... він і за три дні все вивчить...
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10.12.2020 12:11 Відповісти
Україна повинна надати Януковичу тільки послуги безкоштовного трунаря, на більше не заслужив
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10.12.2020 06:35 Відповісти
По приговору - безкоштовне койко-місце з 22-х до шести; в інший час - безкоштовну прикручену табуретку.
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Им заняться больше нечем?
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10.12.2020 06:42 Відповісти
янулохович забанений довічно
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10.12.2020 09:18 Відповісти
проходившее в ночь со среды на четверг
Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд - Цензор.НЕТ 1255
Все добрые дела делаются под покровом ночи ...
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10.12.2020 09:40 Відповісти
Дэбилы ***!.....еще Сталина....Гитлера ....Мао Цзэ Дуна и Ленина судите!
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10.12.2020 09:42 Відповісти
А твой куратор знает, что ты Гитлера и Сталина с Лениным поставил в один логический ряд?
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10.12.2020 12:18 Відповісти
ага....в ряд покойников
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10.12.2020 12:35 Відповісти
для дэбила иванова - ленин очень давно здох, с Мао китайцы пусть разбираются, Гитлера осудили, сталин стоит в очереди...
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10.12.2020 12:53 Відповісти
для идиота стеця - сталин уже давно не стоит
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10.12.2020 15:36 Відповісти
не стоит... зато закальцинироался в недееспособных, туповатых мозгах...
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10.12.2020 20:12 Відповісти
Давайте делать ставки, как скоро оправдают *наши* суды Януковоща и восстановят его в должности
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10.12.2020 10:01 Відповісти
 
 