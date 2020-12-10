РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11294 посетителя онлайн
Новости Общество
782 18
Кабмин (13804) МВФ (3294) Шмыгаль Денис (2332)

Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни, - Шмыгаль

Кабинет Министров в ближайшие дни ожидает объявления даты миссии Международного валютного фонда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.

"И фактически с МВФ ожидаем ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы. Это, конечно, поможет нам в привлечении так называемых коротких заимствований до момента получения основной суммы кредита", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в декабре премьер сказал, что дата приезда миссии Международного валютного фонда в Украину может стать известна в декабре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Расскажите им заодно о возобновлении дела по возврату Привата Бене, им будет пипец как интересно.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:01
+4
Де веселі відосики від 95 кварталу де Яценюк гроші в МВФ просить
показать весь комментарий
10.12.2020 10:05
+4
Зебилье, несите уже свои рыжие зубы, и пошлите на хер тот МВФ...😁
показать весь комментарий
10.12.2020 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Расскажите им заодно о возобновлении дела по возврату Привата Бене, им будет пипец как интересно.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:01 Ответить
помните ту серую скульптуру, так её переименовали в Кабмин
показать весь комментарий
10.12.2020 10:02 Ответить
День боротьби з корупцією

- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.

Дмитро Калинчук
показать весь комментарий
10.12.2020 11:08 Ответить
Кабмин ждет уже не транш, и даже не миссию, а ждет дату ))
показать весь комментарий
10.12.2020 10:04 Ответить
Посланые могут только ждать и обтекать.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:04 Ответить
Де веселі відосики від 95 кварталу де Яценюк гроші в МВФ просить
показать весь комментарий
10.12.2020 10:05 Ответить
на 01.01.2022р. буде місія.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:07 Ответить
А че гОЛОБОРОДЬКО НЕ ПОШЛЕТ ИХ В ДУПУю...-
- КАК В СЕРИАЛЕ ??? ..

показать весь комментарий
10.12.2020 10:07 Ответить
Кабмін чекає на дату місії МВФ найближчими днями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
10.12.2020 10:09 Ответить
Ждите карман шире чуваки.... Кабмін чекає на дату місії МВФ найближчими днями, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1985
показать весь комментарий
10.12.2020 10:09 Ответить
Зебилье, несите уже свои рыжие зубы, и пошлите на хер тот МВФ...😁
показать весь комментарий
10.12.2020 10:09 Ответить
ЖДЕТ ...???ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СЕВЕРНОГО АППЕЛЯЦИОННОГО СУДА О ВОЗВРАЩЕНИИ СЛУШАНИЙ ПО ПРИВАТУ..????БЕНЯ РУЛИТ...СЛУГОЙ УРОДА...
показать весь комментарий
10.12.2020 10:27 Ответить
заарештуйте Беню, ще скоріше буде. А якщо і рудого- то приїдуть до НР.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:27 Ответить
Шел второй год ожидания ЗЕлеными лядями чуда от МВФ...

Дыра в бюджете росла пропорционально росту хрюкала ЗЕ.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:35 Ответить
Я так понимаю там уже даже трубку не берут и зебобиков из контактов удалили))
показать весь комментарий
10.12.2020 10:41 Ответить
Издевается над мозгом зедебилов шмыгалюка! Они это слышат с мая 2020года.Правда какая им разница?Главное видосики гнусявого и 95 анал под пиво.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:01 Ответить
Денис(ка)...от не тринди.
показать весь комментарий
10.12.2020 14:39 Ответить
Получилась дата "никогда".
показать весь комментарий
10.12.2020 17:52 Ответить
 
 