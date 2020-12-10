Кабмін чекає на дату місії МВФ найближчими днями, - Шмигаль

Кабінет Міністрів найближчими днями очікує оголошення дати місії Міжнародного валютного фонду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль в інтерв'ю УП.

"І фактично з МВФ очікуємо найближчими днями оголошення того, як ми рухаємося, оголошення дати місії і, відповідно, продовження роботи. Це, звичайно, допоможе нам у залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, в грудні прем'єр сказав, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду в Україні може стати відома в грудні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввівши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг два локдауна, - "слуга народу" Корнієнко