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Начался второй пик обращений по безработице, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Начался второй пик обращений по безработице, - Шмыгаль

С начала карантина в Украине 440 тыс. человек получили работу.

Об этом в интервью "УП" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, 440 тыс. человек получили официальное трудоустройство через центры занятости. На разные места и в различных отраслях: и в агропромышленности, и в строительстве, кроме того "Большая стройка" внесла свой вклад в появление новых рабочих мест.

"На начало карантина у нас была 361 тыс. зарегистрированных безработных, сегодня - 420 тыс. Еще месяц назад было 396. Вы видите - после карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, мы имеем второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина. Традиционно влияет и завершени аграрного сезона, люди становятся на регистрацию. Но в этих колебаниях безработицы есть и карантин выходного дня", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ждет дату миссии МВФ в ближайшие дни, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Обещали 500 000 новых рабочих мест.
Где?
Если бы выполнили хотя бы на 60% не было бы безработицы и кризиса.
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10.12.2020 10:30
+6
скоро можна будет нанимать зебилов за миску супа на работу ..шо хотели то получили .))
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10.12.2020 10:49
+5
ФОПЫ ликут , наконец то закончилась эпоха бедности . То ли еще будет .
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10.12.2020 10:13
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ФОПЫ ликут , наконец то закончилась эпоха бедности . То ли еще будет .
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10.12.2020 10:13 Ответить
Потрібно відміняти локдауни і відміняти всіх вихідні та святкові дні аж до Пасхи, щоб створювати нові робочі місця!
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10.12.2020 10:24 Ответить
То ли еще будет после локдауна.
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10.12.2020 10:27 Ответить
Обещали 500 000 новых рабочих мест.
Где?
Если бы выполнили хотя бы на 60% не было бы безработицы и кризиса.
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10.12.2020 10:30 Ответить
Это результат карантина выходного дня в ноябре! Ожидаемо!
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10.12.2020 10:43 Ответить
скоро можна будет нанимать зебилов за миску супа на работу ..шо хотели то получили .))
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10.12.2020 10:49 Ответить
Після локдауну у січні безробітних додасться
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10.12.2020 11:38 Ответить
карантины убьют и бизнес весь, который и так в предынфарктном состоянии и полу мертвый. Нужно не карантины вводить, а каждые 30 минут по всем каналам крутить рекламу, чтобы люди ходили в защите от коронавируса и нужно маски качественные делать и очки людям надо продавать защитные ибо коронавирус проникает и через слизистые глаз и перчатки нужно продавать и дезинфицирующие средства и продавать надо все комплектом и на каждом шагу. И нужно приказать, чтобы всюду охранки замеряли температуру и чтобы контролировали ношение масок. И по улицам тоже в масках нужно ходить ибо кругом толпы людей и они все дышат одним воздухом. И нужно быстрее раздобыть вакцины и нужно договариваться с компаниями разработчиками, чтобы наладить производство вакцин в Украине!!! Чтобы быстрее побороть общую беду с вирусом.
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10.12.2020 18:16 Ответить
А де обіцяні 500 тисяч робочих місць?
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10.12.2020 18:45 Ответить
ЗЕБЫДЛО ДОЛЖНО СТРАДАТЬ
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10.12.2020 19:37 Ответить
а причем порохоботы ? за чтоооо ?
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10.12.2020 21:34 Ответить
 
 