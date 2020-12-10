Розпочався другий пік звернень щодо безробіття, - Шмигаль

Від початку карантину в Україні 440 тис. осіб отримали роботу.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, 440 тис. осіб отримали офіційне працевлаштування через центри зайнятості на різні місця і в різних галузях: і в агропромисловості, і в будівництві, крім того, "Велике будівництво" зробило свій внесок у появу нових робочих місць.

"На початок карантину в нас була 361 тис. зареєстрованих безробітних, сьогодні - 420 тис. Ще місяць тому було 396. Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень щодо безробіття: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію. Але в цих коливаннях безробіття є і карантин вихідного дня", - наголосив Шмигаль.

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