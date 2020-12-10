УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10867 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 974 16

Розпочався другий пік звернень щодо безробіття, - Шмигаль

Розпочався другий пік звернень щодо безробіття, - Шмигаль

Від початку карантину в Україні 440 тис. осіб отримали роботу.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, 440 тис. осіб отримали офіційне працевлаштування через центри зайнятості на різні місця і в різних галузях: і в агропромисловості, і в будівництві, крім того, "Велике будівництво" зробило свій внесок у появу нових робочих місць.

"На початок карантину в нас була 361 тис. зареєстрованих безробітних, сьогодні - 420 тис. Ще місяць тому було 396. Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень щодо безробіття: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію. Але в цих коливаннях безробіття є і карантин вихідного дня", - наголосив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін чекає на дату місії МВФ найближчими днями, - Шмигаль

безробіття (542) карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Обещали 500 000 новых рабочих мест.
Где?
Если бы выполнили хотя бы на 60% не было бы безработицы и кризиса.
показати весь коментар
10.12.2020 10:30
+6
скоро можна будет нанимать зебилов за миску супа на работу ..шо хотели то получили .))
показати весь коментар
10.12.2020 10:49
+5
ФОПЫ ликут , наконец то закончилась эпоха бедности . То ли еще будет .
показати весь коментар
10.12.2020 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ФОПЫ ликут , наконец то закончилась эпоха бедности . То ли еще будет .
показати весь коментар
10.12.2020 10:13 Відповісти
Потрібно відміняти локдауни і відміняти всіх вихідні та святкові дні аж до Пасхи, щоб створювати нові робочі місця!
показати весь коментар
10.12.2020 10:24 Відповісти
То ли еще будет после локдауна.
показати весь коментар
10.12.2020 10:27 Відповісти
Обещали 500 000 новых рабочих мест.
Где?
Если бы выполнили хотя бы на 60% не было бы безработицы и кризиса.
показати весь коментар
10.12.2020 10:30 Відповісти
Это результат карантина выходного дня в ноябре! Ожидаемо!
показати весь коментар
10.12.2020 10:43 Відповісти
скоро можна будет нанимать зебилов за миску супа на работу ..шо хотели то получили .))
показати весь коментар
10.12.2020 10:49 Відповісти
Після локдауну у січні безробітних додасться
показати весь коментар
10.12.2020 11:38 Відповісти
карантины убьют и бизнес весь, который и так в предынфарктном состоянии и полу мертвый. Нужно не карантины вводить, а каждые 30 минут по всем каналам крутить рекламу, чтобы люди ходили в защите от коронавируса и нужно маски качественные делать и очки людям надо продавать защитные ибо коронавирус проникает и через слизистые глаз и перчатки нужно продавать и дезинфицирующие средства и продавать надо все комплектом и на каждом шагу. И нужно приказать, чтобы всюду охранки замеряли температуру и чтобы контролировали ношение масок. И по улицам тоже в масках нужно ходить ибо кругом толпы людей и они все дышат одним воздухом. И нужно быстрее раздобыть вакцины и нужно договариваться с компаниями разработчиками, чтобы наладить производство вакцин в Украине!!! Чтобы быстрее побороть общую беду с вирусом.
показати весь коментар
10.12.2020 18:16 Відповісти
А де обіцяні 500 тисяч робочих місць?
показати весь коментар
10.12.2020 18:45 Відповісти
ЗЕБЫДЛО ДОЛЖНО СТРАДАТЬ
показати весь коментар
10.12.2020 19:37 Відповісти
а причем порохоботы ? за чтоооо ?
показати весь коментар
10.12.2020 21:34 Відповісти
 
 