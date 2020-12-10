Дело о квартирах Нацгвардии: ВАКС продлил срок действия обязанностей Аллерову

Высший антикоррупционный суд 9 декабря продлил срок действия обязанностей бывшему командующему Национальной гвардией Украины Юрию Аллерову.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"В среду, 9 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему командующему Национальной гвардии Украины действие процессуальных обязанностей", - сказано в сообщении.

Так, подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, судье, в суда по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения по обстоятельствам уголовного производства за пределами процессуальных действий с другими подозреваемыми и свидетелями.

Срок действия постановления - до 9 февраля 2021 года включительно.

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Напомним, по версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.