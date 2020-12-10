Справа про квартири Нацгвардії: ВАКС продовжив термін дії обов'язків Аллерову

Вищий антикорупційний суд 9 грудня продовжив термін дії обов'язків колишньому командувачу Національної гвардії України Юрію Аллерову.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу, 9 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив колишньому командувачу Національної гвардії України дію процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Так, підозрюваний зобов’язаний прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження поза межами процесуальних дій з іншими підозрюваними та свідками.

Строк дії ухвали - до 9 лютого 2021 року включно.

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Нагадаємо, за версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську.