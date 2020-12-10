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Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин вывел из состава

Кабинет Министров Украины принял постановление о выводе из состава Государственного концерна "Укроборонпром" 17 предприятий, 16 из которых будут переданы в Фонд государственного имущества Украины с целью их дальнейшей приватизации; еще одно перейдет в сферу управления Министерства обороны Украины.

Кроме того, Фонду государственного имущества были переданы корпоративные права государства на два акционерных общества, управление которыми осуществлял Концерн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины на заседании 9 декабря по представлению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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11 предприятий, которые вошли в перечень на отчуждение, не совершали финансово-хозяйственной деятельности, еще 5 - были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.

Общая стоимость активов указанных предприятий по состоянию на 01.07.2020 составляла более 280 600 000 грн. При этом за первое полугодие 2020 году они получили убытков на сумму почти 15 млн грн, а сумма общей задолженности по заработной плате составляет более 7 600 000 грн.

Данному постановлению Правительства предшествовало ранее принятое Наблюдательным советом Концерна решение о выводе упомянутых предприятий из состава "Укроборонпрома". Это позволяет обеспечить эффективное использование имущества предприятий, которые де-факто давно потеряли связь с оборонно-промышленным комплексом, а также сосредоточиться на реформировании тех, которые должны составить костяк будущих холдингов трансформированного Концерна.

Согласно принятому решению, в Фонд государственного имущества Украины были переданы (приводим список на языке оригинала. - Ред.):

  1. ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ"
  2. ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод"
  3. ДП "Український радіотехнічний інститут"
  4. ДП "Укроборонлізинг"
  5. ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод"
  6. ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння"
  7. ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"
  8. ДП "Харківський завод транспортного устаткування"
  9. ДП "Науково-дослідний інститут "Буран"
  10. ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"
  11. ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"
  12. ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"
  13. ДП "171 Чернігівський ремонтний завод"
  14. ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання"
  15. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
  16. ДП "Укроборонресурси"

Фонду государственного имущества также передаются корпоративные права государства в отношении двух обществ: ОАО "Завод "Квант" и "Херсонський завод "Судмаш".

В сферу управления Министерства обороны Украины планируется передать государственное предприятие "Українська авіаційна транспортна компанія", которое также входит в состав "Укроборонпрома".
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Топ комментарии
+7
Говоря понятным языком вывели для банкротства.
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10.12.2020 10:48
+6
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 9326
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10.12.2020 10:53
+5
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7650
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10.12.2020 10:51
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Правила форума Совет форумчан
К бородатой бабушке на карман вывели?
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10.12.2020 10:47 Ответить
Це правильне рішення. Укроборонпром не може ефективно керувати, хай продають приватникам.
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10.12.2020 11:23 Ответить
Вопрос в том, кто у нас "приватники". По большинству из них тюрьма плачет.

Медведчук, Новинский, Коломойский, Фирташ, Ахметов - люди конечно очень надежные и ни разу не замечены в звязях с врагом.
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10.12.2020 11:28 Ответить
Ці підприємства, які вивели з Укроборонпрому, можуть викупити навіть середні бізнесмени, там немає інтересів у олігархів.
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10.12.2020 11:30 Ответить
Левочкину это расскажи.
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10.12.2020 11:32 Ответить
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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10.12.2020 12:06 Ответить
Интерес есть в разрушении системы и планомерном уничтожении и выбивании опорных столбов обороноспособности Украины! Им нужно довести систему до обвала! Что в совершенстве удаётся провести, путём вливания небольших средств в кучку чиновников однодневок, с гарантированным их уводом от наказания. Реальные продажные иностранные агенты, окопались во властных кабинетах. По простой схеме , вывести на деребан защищённые объекты, главное разорвать связь, а дальше подключатся условно мелкие воришки, они порежут оборудование, уничтожат базовые наработки, разгонят персонал, поделят землю. Стайка мародёров,зелёная свора, просто украдут за бесценок остатки предприятий, принадлежащих народу, в угоду главной цели- обвалить и разрушить до основания систему! Красть и делить- главный их лозунг.
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10.12.2020 12:20 Ответить
Сьогодні оборонка України це привабливий сегмент для інвестування, тому думаю військові підприємства не будуть різатись на метал, а будуть працювати за війсковим напрямком, виходячи на міжнародні ринки і ця приватизація дасть поштовх розвитку оборонної промисловості України за рахунок приватних інвестицій. Я б інвестував в українську оборонку, це перспективно і вигідно!
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10.12.2020 12:23 Ответить
Ігорю а не спадало на думку,що кацапи виділять гроші на придбання цих підприємств тільки для того щоб їх знищити.В цьогочасних реаліях це більш правдоподібна версія.
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10.12.2020 12:41 Ответить
Це вже залежить від Фонду держмайна та СБУ, кому продадуть ці підприємства.
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10.12.2020 14:03 Ответить
За 30 лет нет не одного положительного примера продажи в частные руки, и інветвування, но вот именно с этими будет всё хорошо! Сколько вы будете верить в сказки? Или вы нас зомбируете? Тогда давайте так: Если вы правы в положительности позиции, то назначте приз себе, если нет, то, цена ваша жизнь и срок вам 5 лет. Всё имущество вашей семьи перейдёт в бюджет народа.
Надоела эта "Политическая ответственность"! Думаю что очень скоро, не загадываю, но при встрече таких Слуг, народ начнёт тихо и без слов, сапкой по башке.
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10.12.2020 13:55 Ответить
Ви не праві, є багато прикладів приватизації і успішної роботи українських підприємств! Приватний капітал не знищує те на чому можна заробляти! Інша справа коли підприємство потрапляє до рук мафії і мафія не хоче займатись виробництвом, а хоче порізати все на метал і продати землю під забудову.
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10.12.2020 14:05 Ответить
ПРИМЕРЫ В СТУДИЮ УСПЕШНЫХ ПРИВАТИЗАЦИЙ!
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10.12.2020 14:08 Ответить
Одеський завод Стальканат - успішне виробництво яке успішно працює після приватизації і розвивається. Одеський завод Одескабель - суперуспішне виробництво, яке поставляє на світовий ринок свою продукцію.
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10.12.2020 14:12 Ответить
Нікопольський завод ферросплавів, Нікопольські трубні заводи - успішні підприємства які успішно працюють!
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10.12.2020 14:14 Ответить
Львівський електроламповий завод Іскра - суперуспішне виробництво яке експортує свою продукцію по всьому світі.
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10.12.2020 14:16 Ответить
А где наши Антикорупционные миллионеры? Мы им столько денег из бюджета отвалили. Приватизацию нужно начинать с посадки и конфискации украденного, и только после, на торги если это будет обоснованно.Без посадки чиновников не допускать приватизацию!
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10.12.2020 14:30 Ответить
Це все дурні лозунги, а в країні немає грошей і тому потрібно продавати державні підприємства, які витягаются останні копійки з державного бюджету.
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10.12.2020 14:39 Ответить
Говоря понятным языком вывели для банкротства.
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10.12.2020 10:48 Ответить
Вывели разграбленных банкротов!!!
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10.12.2020 10:58 Ответить
Да уж(...началось.Развал идет по полной.
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10.12.2020 10:50 Ответить
оо а говорят нема уже что пилить ...
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10.12.2020 10:50 Ответить
тут прямо гордость за Бутусова меня проняла ,что сказать -молодец)
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7394
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10.12.2020 10:51 Ответить
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7650
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10.12.2020 10:51 Ответить
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7086
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10.12.2020 10:52 Ответить
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 9326
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10.12.2020 10:53 Ответить
Этот рецепт еще с 90-х и пользуются им все, включая Порошенко. Поинтересуйтесь у него куда сахарные заводы делись.
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10.12.2020 11:31 Ответить
Заканчивался второй год президенства Зеленой шмаркли. Порошенко продолжал срать в штаны зебилам.
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10.12.2020 12:02 Ответить
Зелёный это и есть Порошенко, он его дёргает за нитки. А всё остальное , типа я ваш приговор, тоже правда - оправдательный.
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10.12.2020 12:25 Ответить
Вам из параллельной реальности виднее. Небось за Йульку голосовал?
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10.12.2020 13:26 Ответить
Зеба, вытряхни говно Петра Алексеевича из портков, он там опять подло поднавалил, пока ты пост ваял, ужос, что делается
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10.12.2020 12:24 Ответить
Серпом по яйцях червоним деректорам цих всіх ДП. Там усе в чорній оренді, а директори тішили себе думкою як вони вигідно САМІ ! приватизують заводи, щось 50% в касу решта собі, а ще там десятки га земельки. Ну з земелькою облом - місцеві ОТГ обчикрижили їм межі під самі стіни, теж харчуватись треба - на забудовах живі гроші.
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10.12.2020 12:00 Ответить
Данному постановлению Правительства предшествовало ранее принятое Наблюдательным советом Концерна решение о выводе упомянутых предприятий из состава "Укроборонпрома". Источник: https://censor.net/ru/n3236092 Наблюдатели спят и видят- как им выполнить задачу поставленную на их родине- УНИЧТОЖИТЬ И РАЗВАЛИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНЫ!
Так как за это им очень хорошо платят с обоих сторон.
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10.12.2020 14:07 Ответить
ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРИВАТИЗАЦИЙ в Украине и что полезного они принесли? Обыскался в инете, но что то не могу найти инфу, наверное поиск не работает! Кабмін вивів зі складу "Укроборонпрому" 17 підприємств - Цензор.НЕТ 2947
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10.12.2020 14:22 Ответить
Любимая забава лохдаунов разъединять что-либо (напр. министерства), потом героически опять соединять, потратив на это кучу бабла и времени, в результате --видимость кипучей "работы",зелохторату нравится!
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10.12.2020 23:20 Ответить
 
 