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Кабмін вивів зі складу "Укроборонпрому" 17 підприємств

Кабмін вивів зі складу

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про виведення зі складу Державного концерну "Укроборонпром" 17 підприємств, 16 з яких будуть передані до Фонду державного майна України з метою їх подальшої приватизації; ще одне перейде в сферу управління Міністерства оборони України.

Крім того, Фонду державного майна були передані корпоративні права держави на два акціонерні товариства, управління якими здійснював Концерн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Відповідне рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України на засіданні 9 грудня за поданням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

11 підприємств, які увійшли до переліку на відчуження, не здійснювали фінансово-господарської діяльності, ще 5 – були збитковими та мали незадовільні економічні показники.

Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 01.07.2020 становила понад 280,6 млн грн. При цьому за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків на суму майже 15 млн грн, а сума загальної заборгованості із заробітної плати становить понад 7,6 млн грн.

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Цій постанові Уряду передувало раніше ухвалене Наглядовою радою Концерну рішення про виведення згаданих підприємств зі складу Укроборонпрому. Це дозволяє забезпечити ефективне використання майна підприємств, які де-факто давно втратили будь-який зв’язок з оборонно-промисловим комплексом, а також зосередитися на реформуванні тих, які повинні скласти кістяк майбутніх холдингів трансформованого Концерну.

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Відповідно до прийнятого рішення, до Фонду державного майна України були передані:

  1. ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ"
  2. ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод"
  3. ДП "Український радіотехнічний інститут"
  4. ДП "Укроборонлізинг"
  5. ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод"
  6. ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння"
  7. ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"
  8. ДП "Харківський завод транспортного устаткування"
  9. ДП "Науково-дослідний інститут "Буран"
  10. ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"
  11. ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"
  12. ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"
  13. ДП "171 Чернігівський ремонтний завод"
  14. ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання"
  15. Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
  16. ДП "Укроборонресурси"

Фонду державного майна також передаються корпоративні права держави щодо двох товариств: ВАТ "Завод "Квант" і "Херсонський завод "Судмаш".

У сферу управління Міністерства оборони України планується передати державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія", яке також входить до складу "Укроборонпрому".

Автор: 

Кабмін (14078) Міноборони (7334) оборона (4776) приватизація (1673) Укроборонпром (1732) ФДМУ (1602)


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Топ коментарі
+7
Говоря понятным языком вывели для банкротства.
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10.12.2020 10:48
+6
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 9326
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10.12.2020 10:53
+5
тут прямо гордость за Бутусова меня проняла ,что сказать -молодец)
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7394
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10.12.2020 10:51
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К бородатой бабушке на карман вывели?
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10.12.2020 10:47 Відповісти
Це правильне рішення. Укроборонпром не може ефективно керувати, хай продають приватникам.
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10.12.2020 11:23 Відповісти
Вопрос в том, кто у нас "приватники". По большинству из них тюрьма плачет.

Медведчук, Новинский, Коломойский, Фирташ, Ахметов - люди конечно очень надежные и ни разу не замечены в звязях с врагом.
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10.12.2020 11:28 Відповісти
Ці підприємства, які вивели з Укроборонпрому, можуть викупити навіть середні бізнесмени, там немає інтересів у олігархів.
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10.12.2020 11:30 Відповісти
Левочкину это расскажи.
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10.12.2020 11:32 Відповісти
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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10.12.2020 12:06 Відповісти
Интерес есть в разрушении системы и планомерном уничтожении и выбивании опорных столбов обороноспособности Украины! Им нужно довести систему до обвала! Что в совершенстве удаётся провести, путём вливания небольших средств в кучку чиновников однодневок, с гарантированным их уводом от наказания. Реальные продажные иностранные агенты, окопались во властных кабинетах. По простой схеме , вывести на деребан защищённые объекты, главное разорвать связь, а дальше подключатся условно мелкие воришки, они порежут оборудование, уничтожат базовые наработки, разгонят персонал, поделят землю. Стайка мародёров,зелёная свора, просто украдут за бесценок остатки предприятий, принадлежащих народу, в угоду главной цели- обвалить и разрушить до основания систему! Красть и делить- главный их лозунг.
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10.12.2020 12:20 Відповісти
Сьогодні оборонка України це привабливий сегмент для інвестування, тому думаю військові підприємства не будуть різатись на метал, а будуть працювати за війсковим напрямком, виходячи на міжнародні ринки і ця приватизація дасть поштовх розвитку оборонної промисловості України за рахунок приватних інвестицій. Я б інвестував в українську оборонку, це перспективно і вигідно!
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10.12.2020 12:23 Відповісти
Ігорю а не спадало на думку,що кацапи виділять гроші на придбання цих підприємств тільки для того щоб їх знищити.В цьогочасних реаліях це більш правдоподібна версія.
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10.12.2020 12:41 Відповісти
Це вже залежить від Фонду держмайна та СБУ, кому продадуть ці підприємства.
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10.12.2020 14:03 Відповісти
За 30 лет нет не одного положительного примера продажи в частные руки, и інветвування, но вот именно с этими будет всё хорошо! Сколько вы будете верить в сказки? Или вы нас зомбируете? Тогда давайте так: Если вы правы в положительности позиции, то назначте приз себе, если нет, то, цена ваша жизнь и срок вам 5 лет. Всё имущество вашей семьи перейдёт в бюджет народа.
Надоела эта "Политическая ответственность"! Думаю что очень скоро, не загадываю, но при встрече таких Слуг, народ начнёт тихо и без слов, сапкой по башке.
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10.12.2020 13:55 Відповісти
Ви не праві, є багато прикладів приватизації і успішної роботи українських підприємств! Приватний капітал не знищує те на чому можна заробляти! Інша справа коли підприємство потрапляє до рук мафії і мафія не хоче займатись виробництвом, а хоче порізати все на метал і продати землю під забудову.
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10.12.2020 14:05 Відповісти
ПРИМЕРЫ В СТУДИЮ УСПЕШНЫХ ПРИВАТИЗАЦИЙ!
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10.12.2020 14:08 Відповісти
Одеський завод Стальканат - успішне виробництво яке успішно працює після приватизації і розвивається. Одеський завод Одескабель - суперуспішне виробництво, яке поставляє на світовий ринок свою продукцію.
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10.12.2020 14:12 Відповісти
Нікопольський завод ферросплавів, Нікопольські трубні заводи - успішні підприємства які успішно працюють!
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10.12.2020 14:14 Відповісти
Львівський електроламповий завод Іскра - суперуспішне виробництво яке експортує свою продукцію по всьому світі.
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10.12.2020 14:16 Відповісти
А где наши Антикорупционные миллионеры? Мы им столько денег из бюджета отвалили. Приватизацию нужно начинать с посадки и конфискации украденного, и только после, на торги если это будет обоснованно.Без посадки чиновников не допускать приватизацию!
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10.12.2020 14:30 Відповісти
Це все дурні лозунги, а в країні немає грошей і тому потрібно продавати державні підприємства, які витягаются останні копійки з державного бюджету.
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10.12.2020 14:39 Відповісти
Говоря понятным языком вывели для банкротства.
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10.12.2020 10:48 Відповісти
Вывели разграбленных банкротов!!!
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10.12.2020 10:58 Відповісти
Да уж(...началось.Развал идет по полной.
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10.12.2020 10:50 Відповісти
оо а говорят нема уже что пилить ...
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10.12.2020 10:50 Відповісти
тут прямо гордость за Бутусова меня проняла ,что сказать -молодец)
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7394
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10.12.2020 10:51 Відповісти
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7650
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10.12.2020 10:51 Відповісти
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 7086
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10.12.2020 10:52 Відповісти
Кабмин вывел из состава "Укроборонпрома" 17 предприятий - Цензор.НЕТ 9326
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10.12.2020 10:53 Відповісти
Этот рецепт еще с 90-х и пользуются им все, включая Порошенко. Поинтересуйтесь у него куда сахарные заводы делись.
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10.12.2020 11:31 Відповісти
Заканчивался второй год президенства Зеленой шмаркли. Порошенко продолжал срать в штаны зебилам.
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10.12.2020 12:02 Відповісти
Зелёный это и есть Порошенко, он его дёргает за нитки. А всё остальное , типа я ваш приговор, тоже правда - оправдательный.
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10.12.2020 12:25 Відповісти
Вам из параллельной реальности виднее. Небось за Йульку голосовал?
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10.12.2020 13:26 Відповісти
Зеба, вытряхни говно Петра Алексеевича из портков, он там опять подло поднавалил, пока ты пост ваял, ужос, что делается
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10.12.2020 12:24 Відповісти
Серпом по яйцях червоним деректорам цих всіх ДП. Там усе в чорній оренді, а директори тішили себе думкою як вони вигідно САМІ ! приватизують заводи, щось 50% в касу решта собі, а ще там десятки га земельки. Ну з земелькою облом - місцеві ОТГ обчикрижили їм межі під самі стіни, теж харчуватись треба - на забудовах живі гроші.
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10.12.2020 12:00 Відповісти
Данному постановлению Правительства предшествовало ранее принятое Наблюдательным советом Концерна решение о выводе упомянутых предприятий из состава "Укроборонпрома". Источник: https://censor.net/ru/n3236092
Так как за это им очень хорошо платят с обоих сторон.
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10.12.2020 14:07 Відповісти
ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРИВАТИЗАЦИЙ в Украине и что полезного они принесли? Обыскался в инете, но что то не могу найти инфу, наверное поиск не работает!
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10.12.2020 14:22 Відповісти
Любимая забава лохдаунов разъединять что-либо (напр. министерства), потом героически опять соединять, потратив на это кучу бабла и времени, в результате --видимость кипучей "работы",зелохторату нравится!
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10.12.2020 23:20 Відповісти
 
 