Кабмін вивів зі складу "Укроборонпрому" 17 підприємств

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про виведення зі складу Державного концерну "Укроборонпром" 17 підприємств, 16 з яких будуть передані до Фонду державного майна України з метою їх подальшої приватизації; ще одне перейде в сферу управління Міністерства оборони України.

Крім того, Фонду державного майна були передані корпоративні права держави на два акціонерні товариства, управління якими здійснював Концерн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Відповідне рішення було прийнято Кабінетом Міністрів України на засіданні 9 грудня за поданням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

11 підприємств, які увійшли до переліку на відчуження, не здійснювали фінансово-господарської діяльності, ще 5 – були збитковими та мали незадовільні економічні показники.

Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 01.07.2020 становила понад 280,6 млн грн. При цьому за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків на суму майже 15 млн грн, а сума загальної заборгованості із заробітної плати становить понад 7,6 млн грн.

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Цій постанові Уряду передувало раніше ухвалене Наглядовою радою Концерну рішення про виведення згаданих підприємств зі складу Укроборонпрому. Це дозволяє забезпечити ефективне використання майна підприємств, які де-факто давно втратили будь-який зв’язок з оборонно-промисловим комплексом, а також зосередитися на реформуванні тих, які повинні скласти кістяк майбутніх холдингів трансформованого Концерну.

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Відповідно до прийнятого рішення, до Фонду державного майна України були передані:

ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ" ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод" ДП "Український радіотехнічний інститут" ДП "Укроборонлізинг" ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод" ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння" ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія" ДП "Харківський завод транспортного устаткування" ДП "Науково-дослідний інститут "Буран" ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд" ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" ДП "171 Чернігівський ремонтний завод" ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання" Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут ДП "Укроборонресурси"

Фонду державного майна також передаються корпоративні права держави щодо двох товариств: ВАТ "Завод "Квант" і "Херсонський завод "Судмаш".

У сферу управління Міністерства оборони України планується передати державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія", яке також входить до складу "Укроборонпрому".