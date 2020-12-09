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Новини Політика України Оборона
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Укроборонпром (953) Бутусов Юрій (3127) Абромавичус (129) Гусєв Юрій (66)

"Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держконцерну "Укроборонпром" потрібен керівник, у якого є інженерний склад розуму, який готовий з першого дня ліквідувати держконцерн і швидко створити вертикально інтегровані компанії виробників озброєння.

Про це в ефірі" Радіо НВ" розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, жодних очікувань на якісні зміни в системі оборони через зміну глави "Укроборонпрому" він не має.

"Тому що бачу, що всередині керівництва нашою обороною і сектором оборонної промисловості триває запекла боротьба за вплив, активи. Ми бачимо, що команду Абромавічуса зараз вибивають з "Укроборонпрому" за допомогою кримінальних справ СБУ. Деякі з цих справ абсолютно обгрунтовані, деякі - викликають питання. Заходить туди Гусєв, який ніколи не працював в оборонній промисловості, в принципі не працював у промисловості", - зазначив Бутусов.

Також читайте: Грошей на оборону більш ніж достатньо, якщо поставити чітку мету, до чого ми прагнемо, - Бутусов

Журналіст вважає, що в "Укроборонпромі" має бути людина, у якої є інженерний склад розуму.

"Не потрібні управлінці, тому у мене немає сумнівів, що це так само буде провальна місія, на жаль. Тому що у нас Міністерство стратегічних галузей промисловості поки що не може сформувати, чого воно чекає від "Укрборонпрому", доктрина формування "Укроборонпрому" не затверджена. Власне "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, створена Олександром Януковичем, щоб краще збирати кеш, а не для того, щоб краще керувати. Ми цього монстра 10 років зберігаємо, тому реформувати його просто неможливо, а людина, яка не є інженером, я не уявляю, що вона може там робити. Абромавічус, який витратив майже рік, щоб розібратися в справах, звідти втік, тому що зрозумів, що він далекий від цього. Тут буде та ж історія", - підкреслив Бутусов.

Головний редактор  Цензор.НЕТ зазначив, що "Укроборонпрому" потрібен інженер, який знає толк у виробництві, і який готовий з першого дня ліквідувати держконцерн і швидко створити вертикально інтегровані компанії виробників озброєння.

"Підприємства оборонної галузі свої завдання виконували і до створення "Укроборонпрому" без будь-яких проблем. Є підприємства, вони самостійні юридичні особи з усіма фінансовими і юридичними інструментами. Навіщо їм ще одна прокладка, яку потрібно утримувати. "Укроборонпром" позбавлений сенсу взагалі", - зазначив Бутусов.

За словами журналіста, з конкурентного підприємства з виготовлення озброєння в Україні залишилося лише одне - КБ "Луч".

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

Фоменко очолив Укроборонпром в жовтні 2020 після звільнення Абромавічуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.

Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.
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Топ коментарі
+16
А Мустафу куда?
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09.12.2020 17:42
+12
Ты же строчил, шо тех, кто критикует Нелоха, нужно сажать
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09.12.2020 17:49
+11
Мустафа, а ну-ка, расскажи, шо Бутусов ничего в этом вашем проме не понимает! И ,шо только купленый бэней мустафа знает , куди ж Украине йти! Ой, не, там серлещ вам еще расскажет какой Порох плохой!))) Казлыбя!
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09.12.2020 17:58
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А Мустафу куда?
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09.12.2020 17:42 Відповісти
Бутусова в Президенти України!
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09.12.2020 17:44 Відповісти
Ты же строчил, шо тех, кто критикует Нелоха, нужно сажать
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09.12.2020 17:49 Відповісти
переобулся в воздухе
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09.12.2020 18:01 Відповісти
Брат Арестовича, напевно?
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09.12.2020 18:04 Відповісти
Вдало мімікруватись та вчасно мігрувати ,це наука!!)))
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09.12.2020 18:08 Відповісти
Гыыы
Взоржал
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09.12.2020 18:14 Відповісти
ты ж вроде за зеленожопого зебуина был?

или пришла платежка на коммуналку? "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 835
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09.12.2020 18:07 Відповісти
На историческую родину.
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09.12.2020 17:49 Відповісти
во-во! - Мусю ж забыли!!!!!!
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09.12.2020 17:58 Відповісти
"руководитель, у которого есть инженерный склад ума" - а як бути з усією країною, де преЗЕдент всім керує?
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09.12.2020 17:43 Відповісти
Юрко,ну ти так зразу б і сказав,що країною теж повинен правити не кварталівець.
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09.12.2020 17:46 Відповісти
Созданый почетным уркой-страусоводом, с района "Пивновка" города Енакиево, доя грабежа и располдажи оборонный предприятий и заводов, эта контора является прокладкой и не нужна ни пооизводителям с разработчиками вооружения ни ВСУ. По сути, это кладбище генералов-ворюг и их жополизов времен Янека, Ющя и Кучмовоза.
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09.12.2020 17:48 Відповісти
Согласен, контракты и закупки во вооружением передадим западным партнерам. Сдавать суверенитет, так уже до конца. Горить сарай, гори і хата.
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09.12.2020 17:50 Відповісти
Хих...во дает. Это проблемма ЛЮБОЙ инженерной компании в Украине, где во главу угла ставят топ менеджера с растопырками на пальцах, но главное!! ...чтобы был диплом МВА. Он не может гайки от болта различить, но уже раздвигает вертикально интегрированные централи....сколько я их уже видел, не но в разговоре они необыкновенно обаятельные.
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09.12.2020 17:53 Відповісти
В этом и суть стратегии собственника, ему не важен продукт, как квинтэссенция инженерной мысли. Задача - максимально выжать бабосов из компании. Видите ли у собственников жизнь необыкновенно коротка.
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09.12.2020 17:55 Відповісти
тебя нада ликвидировать!
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09.12.2020 17:53 Відповісти
кто обсирал Украинскую Власть и Верховного Главнокомандующего? кто заливал пространства помоями Зрады? нынешнее ЗЕро узурпировавшее путем ХУЦПЫ всю влать - это ваша работа "недорогенькі" вы наши!!!
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09.12.2020 17:55 Відповісти
И кто же это был? А ну-ка, врежьте правду-матку!
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09.12.2020 18:15 Відповісти
в тебе помилка , правильно писати говнокомандуючий !
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09.12.2020 18:19 Відповісти
Проголосую за Бутусова президента України, якщо він пересаджає всіх попередників котрі були при владі разом з суддями прокурорами і високопосадовими мусорами. "Укроборонпром" - это мертворожденная организация, которую нужно ликвидировать, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4529
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09.12.2020 17:55 Відповісти
а также лознг "атнять и паделить"
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09.12.2020 18:01 Відповісти
Всевже вкрадено і поділено до нас навіть те що ще не запозичили. Позичені гроші діляться по дорозі в Україну і чомусь не доходять.
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09.12.2020 18:06 Відповісти
ну что за народ, детский сад. ели пали
они же все под себя законы пишут! что вы как дети!! пересажать могут только бомжей. и то очень быстро нада. пока толерантные защитники всего на свете не узнали
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09.12.2020 18:02 Відповісти
Тоді треба було після майдану не обирати свинарник, а прикрашати ліхтарі,то може і закони б помінялись. "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8299
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09.12.2020 18:13 Відповісти
Мустафа, а ну-ка, расскажи, шо Бутусов ничего в этом вашем проме не понимает! И ,шо только купленый бэней мустафа знает , куди ж Украине йти! Ой, не, там серлещ вам еще расскажет какой Порох плохой!))) Казлыбя!
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09.12.2020 17:58 Відповісти
Ю.Бутусов как никто другой осведомлен о проделках и проказах нынешних укроборонпромовцев. Но даже вскрой он их преступления, где гарантия, что хоть кого-то наши "самые честные" суды накажут. Тут только гласность и постоянное пошаговое информирования, абсолютная прозрачность смогут противостоять той информационной войне и мегатоннам компромата, что начнут выливать на голову Ю.Бутусова каналы мерветчука и любителя футбола.
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09.12.2020 19:29 Відповісти
Но-но.
Так можно договориться до того, что Мустафа и Квартирыч останутся на морозе без трусов.
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09.12.2020 17:59 Відповісти
Расформировать его давно нужно, паразитирующая надстройка над предприятиями для кормления бюрократии.
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09.12.2020 18:00 Відповісти
Гы-гы-гы.
А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… (Шариков Полиграф Полиграфович).
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09.12.2020 18:03 Відповісти
Конечно, Все ликвидировать и Оборонпром и АЕС, а оставить только Петю, Ахметова, Южанину с Гонтаревой и *зеленые тарифы*.
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09.12.2020 18:12 Відповісти
основне, щоб ти могло строчити дописи та проводити паралельно-перпендикулярні уриновиключення . "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3207
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09.12.2020 20:43 Відповісти
Тільки гайдамаки змусять тут щось робити, думати і виготовляти бо їм цим гнилим елітам уже і Укроборонпром заважає їм не солромно що немає власних патронів, немає навіть мисливських рушниць. Коли у еліт і влади курячі мізки то в країни руки ростуть із дупи. Ні балістичних ракет, ні танків, ні ядерної зброї . Міномет Молот і той вибухнув. Без розстрілів і чисток мабуть не обійдемось. Яценюк прямо сказав "нам будувати ракети ніхто не дозволить, наше майбутнє це картопляно пшеничне сільгоспвиробництво з сезоними кріпаками для задоволення інтерсів метрополій колонізаторів у вигляді транснаціоналдьних корпорацій.
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09.12.2020 18:29 Відповісти
Часто добрі робітники не можуть бути керівниками, тому що треба ще бути комерсантом на додачу. Тобто не тільки розбиратися на 100% у своїй справі, а і вміти її реалізувати, або впевнено і обгрунтовано захищати від зазіхань на скорочення фінансування (маючи обговорений обсяг зобов'язань), чи замовлень
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09.12.2020 18:54 Відповісти
Українці вчергове хочуть спекти смачний пиріг, але у випічку найпершою складовою кладуть ложку лайна - Янек, Пєця, Зєля... Закінчується все тим, що періг ніхто їсти не хоче, навіть куштувати. Може треба просто припинити класти лайно у випічку? Під час дострокових?
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09.12.2020 19:17 Відповісти
привіт вананутий... а у бабці, третій внук народився... "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов - Цензор.НЕТ 594
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09.12.2020 20:46 Відповісти
Зато как приятно было рассаживать своих и нужных людей в кресла членов наблюдательных советов предприятий, как бы входящих в состав Укроборонпрома с месячными окладами в 30-50 и более тысяч гривень. Все знали: "так надо", это такая форма взятки и плата за крышу, ну и за то, что никто не лез в дела "директора на час". Зато директора предприятий за год могли купить одну-две новые машины, квартиры (минимум одну). Правда, незаметно исчезало дорогостоящее оборудование, сырье, документация; сдавались в аренду по схеме "официально+в карман) многие тысячи квадратных метров недвижимости.
Такой вот он, наш Укроборонпром.
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09.12.2020 19:25 Відповісти
и для этого был рожден бутусов- чтобы ликвидировать мертворожденное
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09.12.2020 19:42 Відповісти
Или стать Маси -2
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09.12.2020 19:58 Відповісти
уасья... так такое бабло отмыто, там столько украдено, что ты вместе с "украинцем" найемом даже представить не можешь...
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09.12.2020 20:26 Відповісти
Человек с инженерным складом ума может создавать машины и механизмы и НИКОГДА не сможет создать "10 вертикально -интегрированных компаний"! Это как Зеленский - президент. Дать команду-" сделайте мне хорошо" и Зеленский и "человек с инженерным складом ума", подать в состоянии. Добиться что бы это работало эффективно- из области ненаучной фантастики.
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09.12.2020 20:44 Відповісти
где-то забеспокоился один лысый афгано-украинец
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09.12.2020 20:53 Відповісти
если нет дара управления, то хоть кто провалит тему
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09.12.2020 21:42 Відповісти
 
 