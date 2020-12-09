"Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, яку потрібно ліквідувати, - Бутусов
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Держконцерну "Укроборонпром" потрібен керівник, у якого є інженерний склад розуму, який готовий з першого дня ліквідувати держконцерн і швидко створити вертикально інтегровані компанії виробників озброєння.
Про це в ефірі" Радіо НВ" розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За словами журналіста, жодних очікувань на якісні зміни в системі оборони через зміну глави "Укроборонпрому" він не має.
"Тому що бачу, що всередині керівництва нашою обороною і сектором оборонної промисловості триває запекла боротьба за вплив, активи. Ми бачимо, що команду Абромавічуса зараз вибивають з "Укроборонпрому" за допомогою кримінальних справ СБУ. Деякі з цих справ абсолютно обгрунтовані, деякі - викликають питання. Заходить туди Гусєв, який ніколи не працював в оборонній промисловості, в принципі не працював у промисловості", - зазначив Бутусов.
Журналіст вважає, що в "Укроборонпромі" має бути людина, у якої є інженерний склад розуму.
"Не потрібні управлінці, тому у мене немає сумнівів, що це так само буде провальна місія, на жаль. Тому що у нас Міністерство стратегічних галузей промисловості поки що не може сформувати, чого воно чекає від "Укрборонпрому", доктрина формування "Укроборонпрому" не затверджена. Власне "Укроборонпром" - це мертвонароджена організація, створена Олександром Януковичем, щоб краще збирати кеш, а не для того, щоб краще керувати. Ми цього монстра 10 років зберігаємо, тому реформувати його просто неможливо, а людина, яка не є інженером, я не уявляю, що вона може там робити. Абромавічус, який витратив майже рік, щоб розібратися в справах, звідти втік, тому що зрозумів, що він далекий від цього. Тут буде та ж історія", - підкреслив Бутусов.
Головний редактор Цензор.НЕТ зазначив, що "Укроборонпрому" потрібен інженер, який знає толк у виробництві, і який готовий з першого дня ліквідувати держконцерн і швидко створити вертикально інтегровані компанії виробників озброєння.
"Підприємства оборонної галузі свої завдання виконували і до створення "Укроборонпрому" без будь-яких проблем. Є підприємства, вони самостійні юридичні особи з усіма фінансовими і юридичними інструментами. Навіщо їм ще одна прокладка, яку потрібно утримувати. "Укроборонпром" позбавлений сенсу взагалі", - зазначив Бутусов.
За словами журналіста, з конкурентного підприємства з виготовлення озброєння в Україні залишилося лише одне - КБ "Луч".
Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.
Фоменко очолив Укроборонпром в жовтні 2020 після звільнення Абромавічуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.
Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.
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Взоржал
или пришла платежка на коммуналку?
они же все под себя законы пишут! что вы как дети!! пересажать могут только бомжей. и то очень быстро нада. пока толерантные защитники всего на свете не узнали
Так можно договориться до того, что Мустафа и Квартирыч останутся на морозе без трусов.
А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… (Шариков Полиграф Полиграфович).
Такой вот он, наш Укроборонпром.