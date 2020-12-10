Украина и Молдова проведут совместные консультации по евроинтеграции, - Кулеба
Украина и Молдова планируют провести двусторонние консультации по европейской интеграции.
Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина и Молдова хотят увеличить объемы торговли между странами, а также реализовать более амбициозные проекты в сфере инфраструктуры.
"Мы должны совместно решить хронические проблемы, которые существуют и которые мы унаследовали. И надо двигаться вперед. Я также надеюсь что мы будем совместно работать над повесткой дня между нашими странами и Европейским союзом. Одна из наших договоренностей заключается в том, что мы проведем глубокие двусторонние консультации по европейской интеграции", - отметил Кулеба.
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