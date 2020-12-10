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Украина и Молдова проведут совместные консультации по евроинтеграции, - Кулеба

Украина и Молдова проведут совместные консультации по евроинтеграции, - Кулеба

Украина и Молдова планируют провести двусторонние консультации по европейской интеграции.

Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина и Молдова хотят увеличить объемы торговли между странами, а также реализовать более амбициозные проекты в сфере инфраструктуры.

"Мы должны совместно решить хронические проблемы, которые существуют и которые мы унаследовали. И надо двигаться вперед. Я также надеюсь что мы будем совместно работать над повесткой дня между нашими странами и Европейским союзом. Одна из наших договоренностей заключается в том, что мы проведем глубокие двусторонние консультации по европейской интеграции", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"

Автор: 

МИД (6939) Молдова (1869) Кулеба Дмитрий (2880)


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Кулеба, а для начала европейской интеграции кордон Украины с рашистским приднестровьем наглухо перекроем, что бы ватники оттуда не шарахались в Украину и не возили в больших фурвх свой шмурдяк в рашку и в бульбашию. а так же не возила рашистским войскам там оружие и боеприпасы. ты как согласен? а уж потом будем с бесарабами в Европу идти.....
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10.12.2020 12:56 Ответить
Краще б помізкували ,як мацковських"миротворців" позбутись ,довіку !!))
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10.12.2020 13:00 Ответить
Nenado ucit drugix tem boleje strane gde prezident Zelenski sam nexocet i v ES i zdiot kogda ix proglost v ES.Nenado mesat drugim zdelat etot sag samim.
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10.12.2020 13:10 Ответить
Хорошо бы провести совместные учения по полному блокированию границы с Приднестровьем.
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10.12.2020 13:12 Ответить
Які навчання , треба просто блокувати !!)))
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10.12.2020 13:17 Ответить
про молдован и чукчей было много анегдотов. судя по развитию Украины, не нам над ними стебаться, а наоборот, это мы, чукчи и молдоване, два в одном. какая нахрен интеграцияи какая европа. не вышли мы мозгами. Живой пример: только что, еду домой, г. Ладыжин. дорога, как стекло. Х.....ЙЛО, раскинув ноги едет на мопеде. КТО ЧУКЧА??????
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10.12.2020 13:34 Ответить
 
 