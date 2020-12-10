Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо євроінтеграції, - Кулеба
Україна і Молдова планують провести двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.
Про це під час брифінгу в Кишиневі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна і Молдова хочуть збільшити обсяги торгівлі між країнами, а також реалізувати більш амбітні проєкти у сфері інфраструктури.
"Ми повинні спільно вирішити хронічні проблеми, які існують і які ми успадкували. І треба рухатися вперед. Я також сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним між нашими країнами і Європейським Союзом. Одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - зазначив Кулеба.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sharl
показати весь коментар10.12.2020 12:56 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар10.12.2020 13:00 Відповісти Мені подобається 0
vidasik
показати весь коментар10.12.2020 13:10 Відповісти Мені подобається 1
Григорий Слободянок
показати весь коментар10.12.2020 13:12 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар10.12.2020 13:17 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Вингорский
показати весь коментар10.12.2020 13:34 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль