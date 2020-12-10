Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо євроінтеграції, - Кулеба

Україна і Молдова планують провести двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.

Про це під час брифінгу в Кишиневі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна і Молдова хочуть збільшити обсяги торгівлі між країнами, а також реалізувати більш амбітні проєкти у сфері інфраструктури.

"Ми повинні спільно вирішити хронічні проблеми, які існують і які ми успадкували. І треба рухатися вперед. Я також сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним між нашими країнами і Європейським Союзом. Одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - зазначив Кулеба.

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