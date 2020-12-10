УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5054 відвідувача онлайн
Новини
427 7

Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо євроінтеграції, - Кулеба

Україна і Молдова проведуть спільні консультації щодо євроінтеграції, - Кулеба

Україна і Молдова планують провести двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.

Про це під час брифінгу в Кишиневі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна і Молдова хочуть збільшити обсяги торгівлі між країнами, а також реалізувати більш амбітні проєкти у сфері інфраструктури.

"Ми повинні спільно вирішити хронічні проблеми, які існують і які ми успадкували. І треба рухатися вперед. Я також сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним між нашими країнами і Європейським Союзом. Одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба на зустрічі з главою МЗС Молдови Чокоєм: "Безпека Молдови - це наша безпека, безпека України - ваша"

Автор: 

МЗС (4113) Молдова (2066) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кулеба, а для начала европейской интеграции кордон Украины с рашистским приднестровьем наглухо перекроем, что бы ватники оттуда не шарахались в Украину и не возили в больших фурвх свой шмурдяк в рашку и в бульбашию. а так же не возила рашистским войскам там оружие и боеприпасы. ты как согласен? а уж потом будем с бесарабами в Европу идти.....
показати весь коментар
10.12.2020 12:56 Відповісти
Краще б помізкували ,як мацковських"миротворців" позбутись ,довіку !!))
показати весь коментар
10.12.2020 13:00 Відповісти
Nenado ucit drugix tem boleje strane gde prezident Zelenski sam nexocet i v ES i zdiot kogda ix proglost v ES.Nenado mesat drugim zdelat etot sag samim.
показати весь коментар
10.12.2020 13:10 Відповісти
Хорошо бы провести совместные учения по полному блокированию границы с Приднестровьем.
показати весь коментар
10.12.2020 13:12 Відповісти
Які навчання , треба просто блокувати !!)))
показати весь коментар
10.12.2020 13:17 Відповісти
про молдован и чукчей было много анегдотов. судя по развитию Украины, не нам над ними стебаться, а наоборот, это мы, чукчи и молдоване, два в одном. какая нахрен интеграцияи какая европа. не вышли мы мозгами. Живой пример: только что, еду домой, г. Ладыжин. дорога, как стекло. Х.....ЙЛО, раскинув ноги едет на мопеде. КТО ЧУКЧА??????
показати весь коментар
10.12.2020 13:34 Відповісти
 
 