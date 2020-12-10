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Неизвестные пытались ограбить консульство Украины в Судане, полиции удалось задержать злоумышленников

Неизвестные пытались ограбить консульство Украины в Судане, полиции удалось задержать злоумышленников

В столице Судана Хартуме неизвестные попытались ограбить консульство Украины. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "SUNA".

Бригадный генерал Джамал Джумаа, официальный представитель Сил оперативной поддержки (RSF), рассказал, что преступники, одетые в "военную форму и форму RSF" проникли на территорию консульства утром во вторник, 8 декабря.

RSF удалось арестовать подозреваемых до того, как они покинули место преступления.

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид подтвердил информацию об ограблении, добавив, что лично явился в полицейский участок, чтобы опознать преступников.

По словам консула, похищенные деньги и имущество были возвращены.

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Автор: 

консульство (469) ограбление (1369) Судан (52) консул (138)


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Строящейся там базе руснявого ВМФ понадобились унитазы
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10.12.2020 13:06 Ответить
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10.12.2020 13:09 Ответить
Наверное выпускники Московского университета имени Патриса Лумумбы.
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10.12.2020 13:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/462639 Вам 200% і 1000 ++++++ за випускників "Московского университета имени Патриса Лумумбы", бо вміли читати кирилицею - пачки вкрадених грошей тому доказ. Значить прочиталитабличку "каса". Що по нашому що по московитському без різниці.
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10.12.2020 13:22 Ответить
Судан по территории является самой крупной Африканской страной - более 2 млн. км2. Большая часть площади перспективна на золото.

и что-там советники напрятали?!!!
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10.12.2020 13:10 Ответить
кацапы!!!
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10.12.2020 14:30 Ответить
Мені одному цікаво, чому консула Укрвїни в Судані, а не Судана в Україні,звуть Муса Мухаммад Саід?
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10.12.2020 20:11 Ответить
 
 