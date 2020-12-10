Неизвестные пытались ограбить консульство Украины в Судане, полиции удалось задержать злоумышленников

В столице Судана Хартуме неизвестные попытались ограбить консульство Украины. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "SUNA".

Бригадный генерал Джамал Джумаа, официальный представитель Сил оперативной поддержки (RSF), рассказал, что преступники, одетые в "военную форму и форму RSF" проникли на территорию консульства утром во вторник, 8 декабря.

RSF удалось арестовать подозреваемых до того, как они покинули место преступления.

Консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид подтвердил информацию об ограблении, добавив, что лично явился в полицейский участок, чтобы опознать преступников.

По словам консула, похищенные деньги и имущество были возвращены.

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