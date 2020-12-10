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Невідомі намагалися пограбувати консульство України в Судані, поліції вдалося затримати зловмисників

Невідомі намагалися пограбувати консульство України в Судані, поліції вдалося затримати зловмисників

У столиці Судану Хартумі невідомі спробували пограбувати консульство України. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "SUNA".

Бригадний генерал Джамал Джумаа, офіційний представник Сил оперативної підтримки (RSF), розповів, що злочинці, одягнені у "військову форму і форму RSF" проникли на територію консульства вранці у вівторок, 8 грудня.

RSF вдалося заарештувати підозрюваних до того, як вони покинули місце злочину.

Консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд підтвердив інформацію про пограбування, додавши, що особисто з'явився в поліцейський відділок, щоб упізнати злочинців.

За словами консула, викрадені гроші й майно були повернуті.

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консульство (308) пограбування (576) Судан (38) консул (134)


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Строящейся там базе руснявого ВМФ понадобились унитазы
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10.12.2020 13:06 Відповісти
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10.12.2020 13:09 Відповісти
Наверное выпускники Московского университета имени Патриса Лумумбы.
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10.12.2020 13:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462639 Вам 200% і 1000 ++++++ за випускників "Московского университета имени Патриса Лумумбы", бо вміли читати кирилицею - пачки вкрадених грошей тому доказ. Значить прочиталитабличку "каса". Що по нашому що по московитському без різниці.
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10.12.2020 13:22 Відповісти
Судан по территории является самой крупной Африканской страной - более 2 млн. км2. Большая часть площади перспективна на золото.

и что-там советники напрятали?!!!
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10.12.2020 13:10 Відповісти
кацапы!!!
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10.12.2020 14:30 Відповісти
Мені одному цікаво, чому консула Укрвїни в Судані, а не Судана в Україні,звуть Муса Мухаммад Саід?
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10.12.2020 20:11 Відповісти
 
 