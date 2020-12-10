Невідомі намагалися пограбувати консульство України в Судані, поліції вдалося затримати зловмисників
У столиці Судану Хартумі невідомі спробували пограбувати консульство України. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "SUNA".
Бригадний генерал Джамал Джумаа, офіційний представник Сил оперативної підтримки (RSF), розповів, що злочинці, одягнені у "військову форму і форму RSF" проникли на територію консульства вранці у вівторок, 8 грудня.
RSF вдалося заарештувати підозрюваних до того, як вони покинули місце злочину.
Консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд підтвердив інформацію про пограбування, додавши, що особисто з'явився в поліцейський відділок, щоб упізнати злочинців.
За словами консула, викрадені гроші й майно були повернуті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и что-там советники напрятали?!!!