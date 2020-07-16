США запровадили нові санкції проти "кухаря Путіна" Пригожина

США внесли до списку санкцій трьох росіян і п'ять компаній, пов'язаних з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого ЗМІ називають "кухарем Путіна".

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Причинами обмежень, зокрема, стали втручання в американські вибори, а також незаконна активність Пригожина в Судані, йдеться в заяві Держдепартаменту.

Серед компаній, що потрапили під обмеження – петербурзька фірма "М Інвест", одна компанія з Судану, одна з Китаю і дві з Гонконгу.

За даними Держдепартаменту США, суданська компанія Meroe Gold Cо. Ltd має стосунок до так званої "приватної військової компанії Вагнера", імовірно пов’язаної з Пригожиним.

Мінфін США зазначає, що "М Інвест" у Судані дискредитувала протестувальників, які прагнуть до демократичних реформ. Решта компаній із оновленого списку санкцій надавали Пригожину фінансові послуги. Таким чином вони дозволяли бізнесмену ухилятися від санкцій і здійснювати глобальні угоди, в тому числі в доларах США.

"Євген Пригожин і його мережа використовують природні ресурси Судану для особистої вигоди і поширення шкідливого впливу по всьому світу", – завив міністр фінансів Стівен Мнучін. На думку фінансового відомства, діяльність Пригожина в африканській країні свідчить про російську підтримку авторитарних режимів і експлуатацію природних ресурсів.

У списку фізичних осіб – Ігор Лавренков (він, як стверджується, безпосередньо пов’язаний з Пригожиним), Андрій Мандель і Михайло Потепкін.

Москва рішення Вашингтона поки не коментувала.

Пригожин мав стосунок до кейтерингових компаній, які працюють із Кремлем. Він є одним із російських громадян, проти яких у США офіційно висунуті звинувачення у втручанні у вибори. Стверджується, що він фінансував так звану "фабрику тролів" у Петербурзі.