США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина

США ввели новые санкции против

США внесли в список санкций трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина".

Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.

Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.

Повар Путина, хозяин ЧВК "Вагнера" Пригожин был на переговорах министра обороны РФ Шойгу с ливийским маршалом Хафтаром.

По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Со. Ltd имеет отношение к так называемой "частной военной компании Вагнера", предположительно связанной с Пригожиным. Минфин США отмечает, что "М Инвест" в Судане дискредитировала протестующих, которые стремятся к демократическим реформам. Остальные компании из обновленного списка санкций предоставляли Пригожину финансовые услуги. Таким образом они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и осуществлять глобальные соглашения, в том числе в долларах США.

"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения вредоносного влияния по всему миру", – завил министр финансов Стивен Мнучин.

По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране свидетельствует о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.

В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Мандель Андрей и Михаил Потепкин.

Москва решение Вашингтона пока не комментировала.

США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Пригожин имел отношение к кейтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую "фабрику троллей" в Петербурге.

Госдепартамент США путин владимир санкции Судан США Пригожин Евгений
Топ комментарии
+4
А Україна в обличчі зелебені санкції пом'якшує.
Тільки і встигай дивитись.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:36 Ответить
+4
да, так и есть
все, что "сейчас" - єто темьі, круглосуточно раздуваемьіе соевьіми, нормальние люди не обсуждают то, что указано в твоем посте как "сейчас"
показать весь комментарий
16.07.2020 08:52 Ответить
+3
ну то хоч встигаєш поки що?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:47 Ответить
А Україна в обличчі зелебені санкції пом'якшує.
Тільки і встигай дивитись.
16.07.2020 08:36 Ответить
ну то хоч встигаєш поки що?
16.07.2020 08:47 Ответить
А тобі що ?
Стоїш собі осторонь , споглядаєш як здають країну
16.07.2020 09:07 Ответить
країну здали у 2015, коли я двіччі ходив у воєнкомат добровольцем
і мене двіччі послали подалі
разом з десятками тисяч інших добровольців
війни нема, військового рішення не існує, всі вільні, розходьтесь по домівках
16.07.2020 09:10 Ответить
На запорізькому заводі все готово для запуску лінії збирання автомобілів, самих ******** у світі? Ні - ВАЗ.
16.07.2020 09:24 Ответить
США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина

/США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 8359
16.07.2020 08:39 Ответить
самая лучшая санкция - бомба на кремль!
16.07.2020 08:42 Ответить
чітко і конкретно
а шоколадні 5 років вели бурхливу імітацію санкцій
16.07.2020 08:46 Ответить
Не треба порівнювати хрен з пальцем. Що було, то було, воно вже загуло, кивати на Петра вже пізно, як і гнатися за трамваєм. Треба жити сьоднішнім днем.
16.07.2020 09:51 Ответить
США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина - Цензор.НЕТ 5039
16.07.2020 08:47 Ответить
да, так и есть
все, что "сейчас" - єто темьі, круглосуточно раздуваемьіе соевьіми, нормальние люди не обсуждают то, что указано в твоем посте как "сейчас"
16.07.2020 08:52 Ответить
это кто нормальный-то? ты, зебил-бот??? нет, ты - идиот, неспособный понять даже элементарного: не все нелюбители твоей ЗЕленой жабы - любители пороха
все, разговор закончен, пшел на бутылку!
16.07.2020 20:24 Ответить
Раніше тут мироточили просто ріки проносу з нормальних людей.
16.07.2020 09:08 Ответить
раніше тут було адекватне спілкування, де можна було оперативно взнати актуальні новини та чутки
16.07.2020 09:12 Ответить
А почему негражданин Украины рассказывает украинским гражданам как хорошо было раньше? Пригожин темники не вовремя кидает?
16.07.2020 09:17 Ответить
для интернета нет границ и национальностей
пора бьі знать
16.07.2020 09:23 Ответить
Есть . Для рашистов .
16.07.2020 09:35 Ответить
сколько тебе лет, "дытынка"?
ты тупо не знаешь, что было "раньше в Украине" (т.е. при Януке или Юще)
16.07.2020 20:25 Ответить
"Зелені" як можуть нишком, помаленьку знімають санкції із "братана" і все роблять, щоб їх більше не вводили європейці і США.
16.07.2020 09:28 Ответить
ЯКІ санкції зняли? Перелік у студію
16.07.2020 09:54 Ответить
 
 