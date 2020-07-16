США ввели новые санкции против "повара Путина" Пригожина
США внесли в список санкций трех россиян и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина".
Об этом сообщает Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Причинами ограничений, в частности, стали вмешательство в американские выборы, а также незаконная активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Госдепартамента.
Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская фирма "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.
По данным Госдепартамента США, суданская компания Meroe Gold Со. Ltd имеет отношение к так называемой "частной военной компании Вагнера", предположительно связанной с Пригожиным. Минфин США отмечает, что "М Инвест" в Судане дискредитировала протестующих, которые стремятся к демократическим реформам. Остальные компании из обновленного списка санкций предоставляли Пригожину финансовые услуги. Таким образом они позволяли бизнесмену уклоняться от санкций и осуществлять глобальные соглашения, в том числе в долларах США.
"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения вредоносного влияния по всему миру", – завил министр финансов Стивен Мнучин.
По мнению финансового ведомства, деятельность Пригожина в африканской стране свидетельствует о российской поддержке авторитарных режимов и эксплуатации природных ресурсов.
В списке физических лиц – Игорь Лавренков (он, как утверждается, непосредственно связан с Пригожиным), Мандель Андрей и Михаил Потепкин.
Москва решение Вашингтона пока не комментировала.
Пригожин имел отношение к кейтеринговым компаниям, которые работают с Кремлем. Он является одним из российских граждан, против которых в США официально предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы. Утверждается, что он финансировал так называемую "фабрику троллей" в Петербурге.
