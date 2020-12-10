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Новости Конституционный кризис
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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК

Комитет по вопросам антикоррупционной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 4470 о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции", восстанавливающий полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в законодательство предполагают обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделяют его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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ВР (29234) КС (2248) НАПК (1220)


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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК - Цензор.НЕТ 6760
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10.12.2020 13:45 Ответить
Похоже на сочинение-"Как я провел лето".Мама Рима небось помогала Бубочке.
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10.12.2020 14:01 Ответить
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!)))
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10.12.2020 13:48 Ответить
Сьогодні рівно рік як ця ... особа пообіцяла зменшення плати за опалення майже у двічі вже цієї зими.
Сподіваюсь що вже всі відчули покращення і зменшення витрат ?

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК - Цензор.НЕТ 8791
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10.12.2020 13:49 Ответить
Ну куда Вы торопитесь.Бубочка просто завален работой и не успевает всего сделать.Дайте ему еще дней 700-800.
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10.12.2020 13:57 Ответить
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про відновлення повноцінної роботи НАЗК - Цензор.НЕТ 7299
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10.12.2020 13:57 Ответить
 
 