Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК

Комитет по вопросам антикоррупционной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект № 4470 о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции", восстанавливающий полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующее решение члены комитета поддержали на заседании в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в законодательство предполагают обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделяют его необходимыми полномочиями и правами. Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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