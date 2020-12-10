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Новини Конституційна криза
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Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про відновлення повноцінної роботи НАЗК

Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про відновлення повноцінної роботи НАЗК

Комітет з питань антикорупційної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що зміни в законодавство передбачають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями і правами. Законопроєкт також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного суду.

Законопроєкт передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства

ВР (14949) КС (1427) НАЗК (1684)


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Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК - Цензор.НЕТ 6760
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10.12.2020 13:45 Відповісти
Похоже на сочинение-"Как я провел лето".Мама Рима небось помогала Бубочке.
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Імітація антікорупційної боротьби триває !!!)))
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10.12.2020 13:48 Відповісти
Сьогодні рівно рік як ця ... особа пообіцяла зменшення плати за опалення майже у двічі вже цієї зими.
Сподіваюсь що вже всі відчули покращення і зменшення витрат ?

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект о восстановлении полноценной работы НАПК - Цензор.НЕТ 8791
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10.12.2020 13:49 Відповісти
Ну куда Вы торопитесь.Бубочка просто завален работой и не успевает всего сделать.Дайте ему еще дней 700-800.
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10.12.2020 13:57 Відповісти
Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про відновлення повноцінної роботи НАЗК - Цензор.НЕТ 7299
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10.12.2020 13:57 Відповісти
 
 