Комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про відновлення повноцінної роботи НАЗК

Комітет з питань антикорупційної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт № 4470 про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що зміни в законодавство передбачають забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділяють його необхідними повноваженнями і правами. Законопроєкт також визначає порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень, а також встановлює деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного суду.

Законопроєкт передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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