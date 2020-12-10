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Венеціанська комісія (211) КС (1153) НАЗК (1167) ВККСУ (437)

Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства

Венеціанська комісія оприлюднила думку за запитом президента України Володимира Зеленського щодо конституційної кризи, створеної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня. Думка була підготовлена за терміновою процедурою і стосується наслідків цього рішення відносно антикорупційного законодавства.

Відповідна інформація розміщена на сайті ВК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі йдеться, що Венеціанська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, керованого верховенством права, але також і поважає Конституцію і конституційне правосуддя. "Вони йдуть пліч-о-пліч. Парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення. Зі свого боку, Конституційний Суд, як і будь-яка інша державна установа і суд, з одного боку, заслуговує інституційної поваги, але, з іншого боку, повинен поважати свої власні процедури і заради конституційної стабільності і правової визначеності має приймати рішення, які в цілому відповідають власній судовій практикиці. Ще більш важливим є те, що Конституційний суд повинен вирішувати в рамках параметрів його законних повноважень і юрисдикції", - йдеться в документі.

Венеціанська комісія визнає, що рішення Конституційного суду України "не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямовано серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів". "Це вартує співчуття не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - вважають у КВ.

Також читайте: Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП

Разом з тим, у ВК констатували, що "конституційна роль Конституційного суду має поважатися, і Верховна Рада повинна виконати рішення, витлумачивши його в світлі конституційної основи країни і відповідних міжнародних стандартів, зберігаючи громадські інтереси, такі як боротьба з корупцією, в тому числі, в судовій системі". "Зокрема, важливо зберегти обов'язок державних посадових осіб (включаючи суддів звичайних судів і Конституційного суду) подавати фінансові декларації, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій, і передбачити в законі відповідні санкції для державних службовців, включаючи суддів і прокурорів за завідомо неправдиві декларації або за їх неподання", - йдеться в документі.

На цьому тлі Венеціанська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:

Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, відновити кримінальну відповідальність за подачу завідомо неправдивої декларації або за її неподання, але закон може більш детально вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і для злочинців, що діють з наміром.

Що стосується повноважень Національного агентства з попередження корупції перевіряти декларації, то всі повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи рішення Конституційного суду.

Що стосується повноважень цього агентства щодо суддів, то в законі можуть бути передбачені додаткові гарантії з метою захисту від можливих зловживань.

Незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO; Деякі слідчі повноваження Агентства можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або можуть бути передбачені спеціальні виключення і процесуальні гарантії щодо суддів.

Для того, щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю Агентства щодо суддів або форму механізму розгляду скарг, або форму регулярних звітів Агентства в відповідний судовий орган.

Щодо останньому пункту залишається питання, який судовий орган має здійснювати нагляд стосовно НАЗК (в тому, що стосується фінансових декларацій суддів). Оскільки українська законодавча влада розглядає можливість створення механізму розгляду скарг, ця роль може бути покладена на суд. Оскільки українське законодавство розглядає можливість введення зобов'язання для Агентства періодично подавати звіт про свою діяльність щодо суддів, то Вища кваліфікаційна комісія суддів буде найбільш відповідним органом для виконання цієї ролі в українському контексті через існуючі повноваження з перевірки заяв про чесність суддів. Проте, це рішення можливо тільки тоді, коли ВККС буде відновлена ​​і тільки якщо вона складається з професійних, чесних і незалежних членів, відповідно до рекомендацій Висновків Венеціанської комісії від жовтня 2020 р. Тому відновлення ВККС є пріоритетом. Що стосується суддів Конституційного суду, законом може бути передбачено інший механізм нагляду за діяльність НАЗК в їх відношенні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+20
Смешно - раскритиковали решение, раскритиковали вопиющие нарушения при принятии этого решения и...рекомендовали его выполнять...это как так получается, что КС может нарушать любые законы, нарушать собственный регламент, принимать решения, которые вообще не подпадают под его юрисдикцию и все равно нужно выполнять эти решения? С какого бодуна? Это всего лишь оборзевшие неуважаемые обществом гнилые коррупционеры, а не боги!
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09.12.2020 23:42
+13
Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства - Цензор.НЕТ 7159
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09.12.2020 23:35
+10
Т е вы думаете что офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями , намерен , что то менять ? Или судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью ( там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго ) - по-моему вы до сих пор верите в сказки
Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь
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10.12.2020 00:19
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Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства - Цензор.НЕТ 7159
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09.12.2020 23:35 Відповісти
Згоден з паном Каракаем, який якраз обособлюе в собi вищеозначенi 10 вiдсоткiв/
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10.12.2020 09:22 Відповісти
Смешно - раскритиковали решение, раскритиковали вопиющие нарушения при принятии этого решения и...рекомендовали его выполнять...это как так получается, что КС может нарушать любые законы, нарушать собственный регламент, принимать решения, которые вообще не подпадают под его юрисдикцию и все равно нужно выполнять эти решения? С какого бодуна? Это всего лишь оборзевшие неуважаемые обществом гнилые коррупционеры, а не боги!
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09.12.2020 23:42 Відповісти
Ну и какие ваши предложения ?
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09.12.2020 23:52 Відповісти
Да то дурак!
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09.12.2020 23:56 Відповісти
Менять состав КС или вовсе его упразднять, перенося его функции с жесткими ограничениями в Верховній суд.
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10.12.2020 00:07 Відповісти
Т е вы думаете что офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями , намерен , что то менять ? Или судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью ( там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго ) - по-моему вы до сих пор верите в сказки
Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь
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10.12.2020 00:19 Відповісти
"офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями"
Заявление голословное и не имеющее никаких доказательств.

"судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью"
А в феврале 2019го они на аналогичный шаг пошли согласовав его с Порошенко, я вас правильно понял?

" там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго"
Это опять таки - не более, чем ваши фантазии.

"Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь"
Конституционный суд ВИНОВАТ, ибо стоит на защите прогнившей коррупционной системы.
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10.12.2020 01:12 Відповісти
Да они все 30 лет перед властью жопой крутят Тут тебе и третий срок чучмы и возврат полномочий овоща и не важно там петя или зеля , а может ещё какой Пупкин
Разложил он на цитаты мою писанину , верь и дальше , что царь не виноват , а бояри плохие
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10.12.2020 10:51 Відповісти
Так если вы смогли прочитать текст до конца , так венецианская комиссия и предлагает поменять судей по закону , но только после обновления ВККС, что с нынешней властью не возможно
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10.12.2020 00:22 Відповісти
На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения: Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.Источник: https://censor.net/ru/n3236026

Реально комиссия предлагает статью восстановить !!!
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10.12.2020 06:32 Відповісти
Тiльки так- не iнакше це треба розумiти!
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10.12.2020 09:18 Відповісти
Ну вот, теперь этих ублюдков, в красных сарафанчиках, надо брать за фаберже, и привлекать, за измену национальным интересам.
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09.12.2020 23:47 Відповісти
А текст не осилил?
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10.12.2020 01:20 Відповісти
чем скорей посадим в тюряну зеЛю и его банду тем лучше - для Украниы
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09.12.2020 23:48 Відповісти
І побачимо, що навіть ті самі судді без дзвінків з Банкової судити будуть по-іншому. Не потрібно у чювсьому винними робити суддів. Вони теж підневільні люди. І у їхню незалежність від ОПи може вірити лише упоротий ідеаліст.
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09.12.2020 23:51 Відповісти
Якщо була скасована у лютому 2019 року, то що тоді скасували тепер?
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10.12.2020 00:19 Відповісти
В рішенні ВК,бачу не стільки критику рішення КСУ,скільки критику бездіяльності парламенту.
Венеційська комісія не тільки рекомендує виконати рішення КСУ,рекомендації суддів КСУ щодо врегулювання проблеми,але й створити механізм захисту суддів від наїздів зеленої НАЗК !
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10.12.2020 00:08 Відповісти
Чтобы это понять, нужно весь текст прочитать. А читателей на Цензоре поубавилось.
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10.12.2020 02:00 Відповісти
Когда в Киеве правили скандинавы, и он назывался Конунггард, Русь была одним из центров Европейской цивилизации. Я ни на шо не намекаю, але....
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10.12.2020 00:26 Відповісти
Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой.

Да нет ребята.Это не ошибка, а умышленная политическая масштабная диверсия против Украины. Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 6823
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10.12.2020 00:44 Відповісти
Что из офиса президента приказали , то они и сделали
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10.12.2020 00:46 Відповісти
Не факт.Зеле вообще по барабану.Да и не способны они с Ермаком на такие выдумки и комбинации.Это инициатива самого суда.Комиссия указывает как на процедурную ошибку - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей.
Имя этого судьи Тупицкий.Полагаю,що Рашка решала свои задачи по недопущению антикоррупционной борьбы в Украине,а Тупицкий решал свои задачи по избежании ответственности.Их интересы совпали.Рашка получает откат реформ,а Тупицкий дачу в Крыму,на Рублёвке и орден в петличку.Ну,а Зеля за всё это отгребает Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 7297
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10.12.2020 01:17 Відповісти
А чьих будут депутаты фракции за майбутне , которые вместе зажопенцами подали в кс и почему они голосуют как нужно власти когда голосов не хватает в Раде
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10.12.2020 10:57 Відповісти
Какой бедный Зеля!! Несчастный Бубочка! Аж прям жалко его! При все ручном управлении из ОП всеми судами других инстанций, прокуратурой МВД, СБУ... тут он прям - ЖЕРТВА )))
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11.12.2020 01:07 Відповісти
Про рассмотрение этого дела было известно давно, в т.ч. в офисе Клоуна. Никто не мешал заявить о конфликте интересов у некоторых судей... А так читаем дальше.
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10.12.2020 01:24 Відповісти
Та може и хотели заявить,но Тупицкий сыграл опережение.Та и кто и шо,стал бы заявлять?!Зеля учился на юриста в Кривом Роге Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 582
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10.12.2020 01:33 Відповісти
Да какое там опережение? У Зели в КСУ свой представитель. Они знали заранее, какое решение могут принять. Я изначально уверен в сотрудничестве Тупицкого с Зелей. Ему осталось сидеть до осени 2021, а компромата на него достаточно. А Зеле очень нужно заменить всех судей разом, чтобы была возможность пропихивать любые законы (в т.ч. и по особому статусу). Думали сработает, но что-то пошло не так. А сейчас еще и ВК на йух послала. В общем, не получилось у зеленых.
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10.12.2020 01:58 Відповісти
100% Зегниды были в сговоре с тупицкими его подельниками , они же его и перезначали осенью , а судьи назначенные Порошенко не голосовали за этот беспредел
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10.12.2020 08:16 Відповісти
Тупицкий и Зеля были с самого начала в зговоре. Цель была разогнать КС и назначить всех судей из марионеток Коломойского и Рената ахметова.
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10.12.2020 08:55 Відповісти
Ну да; КС не даёт распродавать землю, потому венецианцы недовольны.

Не пойти ли им на *** ?
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10.12.2020 00:51 Відповісти
Вы тоже не дочитали... Если читать чуть дальше заголовка, то ВК говорит, что несмотря на недостаточное обоснование и конфликт интересов у некоторых членов КС (а об этом нужно было думать ОП до вынесения решения), решение нужно выполнять. А ВР призывает разработать новый нормальный закон, который обозначит четкие рамки уголовной ответственности и предусмотрит механизм защиты судей, если вдруг антикоррупционный орган решит побеспределить.
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10.12.2020 01:31 Відповісти
Это понятно - ВК не желает выглядеть небеспристрастным участником конфликта.
Моей целью лишь было указать на истинную причину недовольства действиями КС.
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10.12.2020 10:16 Відповісти
Выходит, что КС без твердой основы норм международного права, не имея четкой аргументации и с возможным конфликтом интересов принял решение, которое как ни странно, но нельзя изменить или отменить. То есть наш КС может творить что попало и как попало как это было в 2010 году ( диктаторские полномочия Януковичу) и в 2019 году (решение о коалиции в ВР). Похоже что такой суд уважает не Конституцию, а что-то другое или кого-то.
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10.12.2020 07:05 Відповісти
Почему тупицкий продавшийся путлерастам и другие мафиози в мантиях , должны быть истиной в последней инстанции???
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10.12.2020 08:21 Відповісти
Они пишут все законы не для страны, а под себя и ещё ожидают, что их Венецианская комиссия одобрит ?
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10.12.2020 08:52 Відповісти
т.е. этот вывод венецианской комиссии - предложение гнать "судей" конституционного суда? гнать до самой скамьи подсудимых.
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10.12.2020 08:58 Відповісти
Интересно, теперь с кем еще будет консультроваться Зеленский, с Медведчуком, Новицким или с Фокиным
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10.12.2020 09:19 Відповісти
Побачимо, як вiдреагуе Рада. Порошенко вже сказав свое слово -карну вiдповiдальнсть треба повернути.
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10.12.2020 09:30 Відповісти
СТРАНА ПРОНИЗАНА КОРРУПЦИЕЙ СВЕРХУ И ДОНИЗУ ! НО НАДО БЛЮСТИ КАНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ ТАК ЧТО СПОСОБСТВУЮТ КОРРУПЦИИ .ВОВКА ЗЕ - АВГИВЫЕ КОНЮШНИ ЧИСТЫМИ ПЕРЧАТКАМИ НЕ ВЫЧИСТИШЬ ВСЕ РАВНО БУДУТ В ДЕРЬМЕ .
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10.12.2020 10:11 Відповісти
 
 