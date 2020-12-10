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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Венецианская комиссия (423) КС (2130) НАПК (1162) ВККСУ (495)

Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства

Венецианская комиссия обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября. Мнение было подготовлено по срочной процедуре и касается последствий этого решения в отношении антикоррупционного законодательства.

Соответствующая информация размещена на сайте ВК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что Венецианская комиссия подчеркивает, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, управляемого верховенством права, но также и уважает Конституцию и конституционное правосудие. "Они идут рука об руку. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как хранителя Конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, Конституционный Суд, как и любое другое государственное учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен уважать свои собственные процедуры и ради конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, которые в целом соответствуют собственной судебной практике. Еще более важно то, что Конституционный суд должен решать в рамках параметров его законных полномочий и юрисдикции", - говорится в документе.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.

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Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе". "В частности, важно сохранить обязанность государственных должностных лиц (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций, и предусмотреть в законе соответствующие санкции для государственных служащих, включая судей и прокуроров за заведомо ложные декларации или за их неподачу", - говорится в документе.

На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения: Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.

Что касается полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции проверять декларации, то все полномочия в отношении государственных должностных лиц, кроме судей, могут быть восстановлены, поскольку на них не влияют доводы решения Конституционного суда.

Что касается полномочий этого агентства по отношению к судьям, то в законе могут быть предусмотрены дополнительные гарантии с целью защиты от возможных злоупотреблений.

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Независимость НАПК на практике и общественный контроль за его деятельностью должны быть улучшены в соответствии с рекомендациями GRECO; Некоторые следственные полномочия Агентства могут быть сформулированы более точно и в узком смысле, или могут быть предусмотрены специальные исключения и процессуальные гарантии в отношении судей.

Для того, чтобы оградить судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может предусматривать для надзора за деятельностью Агентства в отношении судей либо форму механизма рассмотрения жалоб, или форму регулярных отчетов Агентства в соответствующий судебный орган.

По последнему пункту остается вопрос, какой судебный орган должен осуществлять надзор по отношению к НАПК (в том, что касается финансовых деклараций судей). Поскольку украинская законодательная власть рассматривает возможность создания механизма рассмотрения жалоб, эта роль может быть возложена на суд. Поскольку украинское законодательство рассматривает возможность введения обязательства для Агентства периодически представлять отчет о своей деятельности по отношению к судьям, то Высшая квалификационная комиссия судей будет наиболее подходящим органом для выполнения этой роли в украинском контексте по причине существующих полномочий по проверке заявлений о честности судей. Тем не менее, это решение возможно только тогда, когда ВККС будет восстановлена и только если она состоит из профессиональных, честных и независимых членов, согласно рекомендациям Заключения Венецианской комиссии от октября 2020 г. Поэтому восстановление ВККС является приоритетом. Что касается судей Конституционного суда, законом может быть предусмотрен иной механизм надзора за деятельность НАПК в их отношении.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Смешно - раскритиковали решение, раскритиковали вопиющие нарушения при принятии этого решения и...рекомендовали его выполнять...это как так получается, что КС может нарушать любые законы, нарушать собственный регламент, принимать решения, которые вообще не подпадают под его юрисдикцию и все равно нужно выполнять эти решения? С какого бодуна? Это всего лишь оборзевшие неуважаемые обществом гнилые коррупционеры, а не боги!
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09.12.2020 23:42
+13
Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства - Цензор.НЕТ 7159
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09.12.2020 23:35
+10
Т е вы думаете что офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями , намерен , что то менять ? Или судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью ( там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго ) - по-моему вы до сих пор верите в сказки
Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь
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10.12.2020 00:19
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Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства - Цензор.НЕТ 7159
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09.12.2020 23:35 Ответить
Згоден з паном Каракаем, який якраз обособлюе в собi вищеозначенi 10 вiдсоткiв/
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10.12.2020 09:22 Ответить
Смешно - раскритиковали решение, раскритиковали вопиющие нарушения при принятии этого решения и...рекомендовали его выполнять...это как так получается, что КС может нарушать любые законы, нарушать собственный регламент, принимать решения, которые вообще не подпадают под его юрисдикцию и все равно нужно выполнять эти решения? С какого бодуна? Это всего лишь оборзевшие неуважаемые обществом гнилые коррупционеры, а не боги!
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09.12.2020 23:42 Ответить
Ну и какие ваши предложения ?
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09.12.2020 23:52 Ответить
Да то дурак!
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09.12.2020 23:56 Ответить
Менять состав КС или вовсе его упразднять, перенося его функции с жесткими ограничениями в Верховній суд.
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10.12.2020 00:07 Ответить
Т е вы думаете что офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями , намерен , что то менять ? Или судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью ( там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго ) - по-моему вы до сих пор верите в сказки
Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь
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10.12.2020 00:19 Ответить
"офис президента , который весь этот цирк устроил с декларациями"
Заявление голословное и не имеющее никаких доказательств.

"судьи конституционного суда пошли на этот шаг не согласовав это с нынешней властью"
А в феврале 2019го они на аналогичный шаг пошли согласовав его с Порошенко, я вас правильно понял?

" там на них и их семьи куча компромата , по которому их можно закрыть надолго"
Это опять таки - не более, чем ваши фантазии.

"Не конституционный суд виноват , а вся система прогнила насквозь"
Конституционный суд ВИНОВАТ, ибо стоит на защите прогнившей коррупционной системы.
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10.12.2020 01:12 Ответить
Да они все 30 лет перед властью жопой крутят Тут тебе и третий срок чучмы и возврат полномочий овоща и не важно там петя или зеля , а может ещё какой Пупкин
Разложил он на цитаты мою писанину , верь и дальше , что царь не виноват , а бояри плохие
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10.12.2020 10:51 Ответить
Так если вы смогли прочитать текст до конца , так венецианская комиссия и предлагает поменять судей по закону , но только после обновления ВККС, что с нынешней властью не возможно
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10.12.2020 00:22 Ответить
На этом фоне Венецианская комиссия предлагает Верховной Раде рассмотреть следующие решения: Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом недействительной, восстановить уголовную ответственность за подачу заведомо ложной декларации или за ее непредставление, но закон может более подробно указать санкции, соответствующие степени уголовной ответственности, с сохранением, например, наказания в виде тюремного заключения для случаев выше определенного порога и для преступников, действующих с умыслом.Источник: https://censor.net/ru/n3236026

Реально комиссия предлагает статью восстановить !!!
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10.12.2020 06:32 Ответить
Тiльки так- не iнакше це треба розумiти!
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10.12.2020 09:18 Ответить
Ну вот, теперь этих ублюдков, в красных сарафанчиках, надо брать за фаберже, и привлекать, за измену национальным интересам.
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09.12.2020 23:47 Ответить
А текст не осилил?
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10.12.2020 01:20 Ответить
чем скорей посадим в тюряну зеЛю и его банду тем лучше - для Украниы
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09.12.2020 23:48 Ответить
І побачимо, що навіть ті самі судді без дзвінків з Банкової судити будуть по-іншому. Не потрібно у чювсьому винними робити суддів. Вони теж підневільні люди. І у їхню незалежність від ОПи може вірити лише упоротий ідеаліст.
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09.12.2020 23:51 Ответить
Якщо була скасована у лютому 2019 року, то що тоді скасували тепер?
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10.12.2020 00:19 Ответить
В рішенні ВК,бачу не стільки критику рішення КСУ,скільки критику бездіяльності парламенту.
Венеційська комісія не тільки рекомендує виконати рішення КСУ,рекомендації суддів КСУ щодо врегулювання проблеми,але й створити механізм захисту суддів від наїздів зеленої НАЗК !
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10.12.2020 00:08 Ответить
Чтобы это понять, нужно весь текст прочитать. А читателей на Цензоре поубавилось.
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10.12.2020 02:00 Ответить
Когда в Киеве правили скандинавы, и он назывался Конунггард, Русь была одним из центров Европейской цивилизации. Я ни на шо не намекаю, але....
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10.12.2020 00:26 Ответить
Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой.

Да нет ребята.Это не ошибка, а умышленная политическая масштабная диверсия против Украины. Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 6823
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10.12.2020 00:44 Ответить
Что из офиса президента приказали , то они и сделали
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10.12.2020 00:46 Ответить
Не факт.Зеле вообще по барабану.Да и не способны они с Ермаком на такие выдумки и комбинации.Это инициатива самого суда.Комиссия указывает как на процедурную ошибку - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей.
Имя этого судьи Тупицкий.Полагаю,що Рашка решала свои задачи по недопущению антикоррупционной борьбы в Украине,а Тупицкий решал свои задачи по избежании ответственности.Их интересы совпали.Рашка получает откат реформ,а Тупицкий дачу в Крыму,на Рублёвке и орден в петличку.Ну,а Зеля за всё это отгребает Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 7297
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10.12.2020 01:17 Ответить
А чьих будут депутаты фракции за майбутне , которые вместе зажопенцами подали в кс и почему они голосуют как нужно власти когда голосов не хватает в Раде
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10.12.2020 10:57 Ответить
Какой бедный Зеля!! Несчастный Бубочка! Аж прям жалко его! При все ручном управлении из ОП всеми судами других инстанций, прокуратурой МВД, СБУ... тут он прям - ЖЕРТВА )))
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11.12.2020 01:07 Ответить
Про рассмотрение этого дела было известно давно, в т.ч. в офисе Клоуна. Никто не мешал заявить о конфликте интересов у некоторых судей... А так читаем дальше.
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10.12.2020 01:24 Ответить
Та може и хотели заявить,но Тупицкий сыграл опережение.Та и кто и шо,стал бы заявлять?!Зеля учился на юриста в Кривом Роге Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ, яке стосується антикорупційного законодавства - Цензор.НЕТ 582
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10.12.2020 01:33 Ответить
Да какое там опережение? У Зели в КСУ свой представитель. Они знали заранее, какое решение могут принять. Я изначально уверен в сотрудничестве Тупицкого с Зелей. Ему осталось сидеть до осени 2021, а компромата на него достаточно. А Зеле очень нужно заменить всех судей разом, чтобы была возможность пропихивать любые законы (в т.ч. и по особому статусу). Думали сработает, но что-то пошло не так. А сейчас еще и ВК на йух послала. В общем, не получилось у зеленых.
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10.12.2020 01:58 Ответить
100% Зегниды были в сговоре с тупицкими его подельниками , они же его и перезначали осенью , а судьи назначенные Порошенко не голосовали за этот беспредел
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10.12.2020 08:16 Ответить
Тупицкий и Зеля были с самого начала в зговоре. Цель была разогнать КС и назначить всех судей из марионеток Коломойского и Рената ахметова.
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10.12.2020 08:55 Ответить
Ну да; КС не даёт распродавать землю, потому венецианцы недовольны.

Не пойти ли им на *** ?
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10.12.2020 00:51 Ответить
Вы тоже не дочитали... Если читать чуть дальше заголовка, то ВК говорит, что несмотря на недостаточное обоснование и конфликт интересов у некоторых членов КС (а об этом нужно было думать ОП до вынесения решения), решение нужно выполнять. А ВР призывает разработать новый нормальный закон, который обозначит четкие рамки уголовной ответственности и предусмотрит механизм защиты судей, если вдруг антикоррупционный орган решит побеспределить.
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10.12.2020 01:31 Ответить
Это понятно - ВК не желает выглядеть небеспристрастным участником конфликта.
Моей целью лишь было указать на истинную причину недовольства действиями КС.
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10.12.2020 10:16 Ответить
Выходит, что КС без твердой основы норм международного права, не имея четкой аргументации и с возможным конфликтом интересов принял решение, которое как ни странно, но нельзя изменить или отменить. То есть наш КС может творить что попало и как попало как это было в 2010 году ( диктаторские полномочия Януковичу) и в 2019 году (решение о коалиции в ВР). Похоже что такой суд уважает не Конституцию, а что-то другое или кого-то.
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10.12.2020 07:05 Ответить
Почему тупицкий продавшийся путлерастам и другие мафиози в мантиях , должны быть истиной в последней инстанции???
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10.12.2020 08:21 Ответить
Они пишут все законы не для страны, а под себя и ещё ожидают, что их Венецианская комиссия одобрит ?
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10.12.2020 08:52 Ответить
т.е. этот вывод венецианской комиссии - предложение гнать "судей" конституционного суда? гнать до самой скамьи подсудимых.
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10.12.2020 08:58 Ответить
Интересно, теперь с кем еще будет консультроваться Зеленский, с Медведчуком, Новицким или с Фокиным
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10.12.2020 09:19 Ответить
Побачимо, як вiдреагуе Рада. Порошенко вже сказав свое слово -карну вiдповiдальнсть треба повернути.
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10.12.2020 09:30 Ответить
СТРАНА ПРОНИЗАНА КОРРУПЦИЕЙ СВЕРХУ И ДОНИЗУ ! НО НАДО БЛЮСТИ КАНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ ТАК ЧТО СПОСОБСТВУЮТ КОРРУПЦИИ .ВОВКА ЗЕ - АВГИВЫЕ КОНЮШНИ ЧИСТЫМИ ПЕРЧАТКАМИ НЕ ВЫЧИСТИШЬ ВСЕ РАВНО БУДУТ В ДЕРЬМЕ .
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10.12.2020 10:11 Ответить
 
 