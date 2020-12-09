Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас
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Новый закон об ответственности за ложь в электронных декларациях нужно совершенствовать и усиливать.
Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас во время онлайн-конференции "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег и пропаганды", организованного "Центром противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что это шаг вперед в решении ситуации вокруг решения Конституционного Суда, но его недостаточно для восстановления действительно действующего и сдерживающего систему имущественного декларирования. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны ЕС по борьбе с коррупцией в Украине является твердой", - сказал Маасикас.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0
В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
скасован неправомiрним рiшенням КС. Незрозумiло чому Ви, Кость, обходите цей факт? Це Вам не лiчить! Тому другу частину Вашого посту можнв цiлком вiднести до Вас самого.
А как же! Только так. Усилить, углубить, расширить, улучшить и повысить. Ибо нет предела совершенству!
Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона!
Слова и действия полностью противоречат другу другу. Кого вы этим хотите обмануть?
Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция. И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование.
Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.
Потому что, если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический "Оскар", о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая "Малина".
Ю.Бутусов