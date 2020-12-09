РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6640 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
1 134 21
закон (3085) Евросоюз (15954) электронное декларирование (1013) Матти Маасикас (98)

Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас

Новый закон об ответственности за ложь в электронных декларациях нужно совершенствовать и усиливать.

Об этом заявил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас во время онлайн-конференции "Объединяя усилия против убийц демократии: коррупции, отмывания денег и пропаганды", организованного "Центром противодействия коррупции", передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что это шаг вперед в решении ситуации вокруг решения Конституционного Суда, но его недостаточно для восстановления действительно действующего и сдерживающего систему имущественного декларирования. Поэтому наша позиция заключается в том, что этот закон нужно совершенствовать и усиливать. ЕС это четко отмечает, и поддержка со стороны ЕС по борьбе с коррупцией в Украине является твердой", - сказал Маасикас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

Читайте также: "Не предусматривает лишения свободы", - глава НАПК Новиков призвал Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, принятый ВР 4 декабря

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Глава налоговой Одесской области попала в скандальное видео


https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0

В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:32
+7
Тогда в Украине не останется судей конституционного суда Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
09.12.2020 21:33
+3
Это был вообще не закон, а разрешение воровать бюджет безпрепятственно.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава налоговой Одесской области попала в скандальное видео


https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0

В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:32 Ответить
Всі держконтори та держінспекціі України ,це розплідники корумпованої гидоти !!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:52 Ответить
Тогда в Украине не останется судей конституционного суда Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4721
показать весь комментарий
09.12.2020 21:33 Ответить
Хіба лише тількі в КС?? В Україні на 100% корумповані, вся судова та правоохоронна системи !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:54 Ответить
они особо и не нужны.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:10 Ответить
Ровно об этом говорил Порошенко. Не слушаете своих умных людей, когда самое время, - будете слушать чужих, когда поздно. Если останется кому слушать.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:33 Ответить
Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4074
показать весь комментарий
09.12.2020 21:39 Ответить
З мерина намогаються племенного жеребця зробити!!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:50 Ответить
Какая разница какое наказание?? 1 год или 30 лет, если всё равно никого не посадят?? Можно и 1000 лет сделать - сидеть никто не будет.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:39 Ответить
Это был вообще не закон, а разрешение воровать бюджет безпрепятственно.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:40 Ответить
К сожалению это всем понятно кроме нашего правительственного кодла, во главе с клоуном, да и они понимают, но прикидываются дурачками, может скушают лапшу.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:41 Ответить
Прийнятий свого часу закон, повнicтю вiдповiдавший вимогам суспiльства та ЕС,був практично
скасован неправомiрним рiшенням КС. Незрозумiло чому Ви, Кость, обходите цей факт? Це Вам не лiчить! Тому другу частину Вашого посту можнв цiлком вiднести до Вас самого.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:28 Ответить
закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать

А как же! Только так. Усилить, углубить, расширить, улучшить и повысить. Ибо нет предела совершенству!
показать весь комментарий
09.12.2020 21:42 Ответить
Я не понимаю этого шухера. Принимайте любой закон, пусть ЕС успокоится. Мы-то знаем, что всё-равно в этой стране с этими судьями он работать не будет. Вот один парень ещё пару лет назад это точно знал. Поэтому не парился. Любой каприз западных баблоносов. Антикоррупционные органы - пожалуйста. Судебную рефому - та ради бога. И по-прежнему уважаемый человек. Советы раздаёт направо и налево. Поэтому, принимайте быстренько этот закон, как говорят и начинайте забывать. Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 7612
показать весь комментарий
09.12.2020 21:46 Ответить
Має бути лише вища міра покарання з конфіскацією. Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
09.12.2020 21:47 Ответить
В Украине только две беды - корупция и 5я колонна кремля ! Впринципе это одно и тоже.
показать весь комментарий
09.12.2020 21:52 Ответить
А масштаб цього лиха ,ох..тітельний !!!)))
показать весь комментарий
09.12.2020 21:56 Ответить
не одно и то же. Среди патриотов вышиванках полно коррупционеров. Хотя может, они притворяются патриотами.
показать весь комментарий
09.12.2020 22:13 Ответить
Маасикас не понимает. сто у нас проблемы не с наличием законов, а с их исполнением. Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 4594
показать весь комментарий
09.12.2020 22:12 Ответить
То есть фракция Слуга народа, контролирующая комитет, поставила на голосование и дала большинство голосов за принятие закона о штрафах (админответственности) за недостоверное декларирование, ВМЕСТОкриминальной ответственности, а теперь президент заявляет, что он ЗАкриминальную ответственность!
Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона!
Слова и действия полностью противоречат другу другу. Кого вы этим хотите обмануть?
Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция. И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование.
Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.

Потому что, если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический "Оскар", о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая "Малина".

Ю.Бутусов
показать весь комментарий
09.12.2020 22:24 Ответить
Нажаль це неможливо через зємразь(((
показать весь комментарий
09.12.2020 22:47 Ответить
 
 