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Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас

Новий закон про відповідальність за брехню в електронних деклараціях потрібно вдосконалювати і посилювати.

Про це заявив глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас під час онлайнконференції "Об'єднуючи зусилля проти вбивць демократії: корупції, відмивання грошей і пропаганди", організованого "Центром протидії корупції", передає Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомлюємо, що це крок вперед у вирішенні ситуації навколо рішення Конституційного Суду, але його недостатньо для відновлення справді діючої та стримуючої систему майнового декларування. Тож наша позиція полягає в тому, що цей закон потрібно вдосконалювати та посилювати. ЄС це чітко відзначає, і підтримка з боку ЄС боротьби з корупцією в Україні є твердою", - сказав Маасікас.

Також читайте: Зеленський просить Раду не розглядати його законопроєкт про перезавантаження КС до висновків Венеціанської комісії, - ОП

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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Топ коментарі
+8
Глава налоговой Одесской области попала в скандальное видео


https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0

В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
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09.12.2020 21:32
+7
Тогда в Украине не останется судей конституционного суда Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4721
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09.12.2020 21:33
+3
Это был вообще не закон, а разрешение воровать бюджет безпрепятственно.
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09.12.2020 21:40
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Глава налоговой Одесской области попала в скандальное видео


https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0

В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
показати весь коментар
09.12.2020 21:32 Відповісти
Всі держконтори та держінспекціі України ,це розплідники корумпованої гидоти !!)))
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09.12.2020 21:52 Відповісти
Тогда в Украине не останется судей конституционного суда Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4721
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09.12.2020 21:33 Відповісти
Хіба лише тількі в КС?? В Україні на 100% корумповані, вся судова та правоохоронна системи !!!)))
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09.12.2020 21:54 Відповісти
они особо и не нужны.
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09.12.2020 22:10 Відповісти
Ровно об этом говорил Порошенко. Не слушаете своих умных людей, когда самое время, - будете слушать чужих, когда поздно. Если останется кому слушать.
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09.12.2020 21:33 Відповісти
Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 4074
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09.12.2020 21:39 Відповісти
З мерина намогаються племенного жеребця зробити!!!)))
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09.12.2020 21:50 Відповісти
Какая разница какое наказание?? 1 год или 30 лет, если всё равно никого не посадят?? Можно и 1000 лет сделать - сидеть никто не будет.
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09.12.2020 21:39 Відповісти
Это был вообще не закон, а разрешение воровать бюджет безпрепятственно.
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09.12.2020 21:40 Відповісти
К сожалению это всем понятно кроме нашего правительственного кодла, во главе с клоуном, да и они понимают, но прикидываются дурачками, может скушают лапшу.
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09.12.2020 21:41 Відповісти
Прийнятий свого часу закон, повнicтю вiдповiдавший вимогам суспiльства та ЕС,був практично
скасован неправомiрним рiшенням КС. Незрозумiло чому Ви, Кость, обходите цей факт? Це Вам не лiчить! Тому другу частину Вашого посту можнв цiлком вiднести до Вас самого.
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09.12.2020 22:28 Відповісти
закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать

А как же! Только так. Усилить, углубить, расширить, улучшить и повысить. Ибо нет предела совершенству!
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09.12.2020 21:42 Відповісти
Я не понимаю этого шухера. Принимайте любой закон, пусть ЕС успокоится. Мы-то знаем, что всё-равно в этой стране с этими судьями он работать не будет. Вот один парень ещё пару лет назад это точно знал. Поэтому не парился. Любой каприз западных баблоносов. Антикоррупционные органы - пожалуйста. Судебную рефому - та ради бога. И по-прежнему уважаемый человек. Советы раздаёт направо и налево. Поэтому, принимайте быстренько этот закон, как говорят и начинайте забывать. Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 7612
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09.12.2020 21:46 Відповісти
Має бути лише вища міра покарання з конфіскацією. Новый закон об ответственности за недостоверное декларирование нужно усиливать, - глава представительства ЕС в Украине Маасикас - Цензор.НЕТ 6624
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09.12.2020 21:47 Відповісти
В Украине только две беды - корупция и 5я колонна кремля ! Впринципе это одно и тоже.
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09.12.2020 21:52 Відповісти
А масштаб цього лиха ,ох..тітельний !!!)))
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09.12.2020 21:56 Відповісти
не одно и то же. Среди патриотов вышиванках полно коррупционеров. Хотя может, они притворяются патриотами.
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09.12.2020 22:13 Відповісти
Маасикас не понимает. сто у нас проблемы не с наличием законов, а с их исполнением. Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас - Цензор.НЕТ 4594
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09.12.2020 22:12 Відповісти
То есть фракция Слуга народа, контролирующая комитет, поставила на голосование и дала большинство голосов за принятие закона о штрафах (админответственности) за недостоверное декларирование, ВМЕСТОкриминальной ответственности, а теперь президент заявляет, что он ЗАкриминальную ответственность!
Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона!
Слова и действия полностью противоречат другу другу. Кого вы этим хотите обмануть?
Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция. И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование.
Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.

Потому что, если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический "Оскар", о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая "Малина".

Ю.Бутусов
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09.12.2020 22:24 Відповісти
Нажаль це неможливо через зємразь(((
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09.12.2020 22:47 Відповісти
 
 