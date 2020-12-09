Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас
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Новий закон про відповідальність за брехню в електронних деклараціях потрібно вдосконалювати і посилювати.
Про це заявив глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас під час онлайнконференції "Об'єднуючи зусилля проти вбивць демократії: корупції, відмивання грошей і пропаганди", організованого "Центром протидії корупції", передає Цензор.НЕТ.
"Ми усвідомлюємо, що це крок вперед у вирішенні ситуації навколо рішення Конституційного Суду, але його недостатньо для відновлення справді діючої та стримуючої систему майнового декларування. Тож наша позиція полягає в тому, що цей закон потрібно вдосконалювати та посилювати. ЄС це чітко відзначає, і підтримка з боку ЄС боротьби з корупцією в Україні є твердою", - сказав Маасікас.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.
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https://www.youtube.com/watch?v=3Gz1Fgk32xM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
9.12.2020/17:29 Андрей Вышинский 1 566 0
В сети опубликовали данные оперативной негласной съемки нынешнего начальника Главного управления ГФС в Одесской области Юлии Шадевской. Их разместил журналист Евгений Плинский.
Занимая должность начальника спецлаборатории по вопросам экспертизы и исследований ГФС Юлия Шадевская, в силу должностных обязанностей отвечала за проведение экспертиз, по результатам которых устанавливают таможенную ставку.
Судя по оперативному видео силовиков с ней неоднократно договаривались о «правильных результатах» экспертизы, через посредничество бывшего директора департамента по борьбе с контрабандой ГФС Леонида Небрата. В свои регулярные визиты Небрат заносил взятки за уже предоставленные «услуги» и сразу передавал Шадевской новый заказ.
Кроме того, через своего заместителя Веру Алексеенко Шадевская решала вопросы и в самой налоговой. На этот раз заказы она получала через своего бывшего однокурсника директора ГП «Управление ведомственной военизированной охраны» Александра Бортника.
Впрочем, несмотря на наличие оперативного видео с фактами коррупции, Шадевской удалось избежать наказания. Более того, она получила повышение возглавив Одесскую областную налоговую.
На новую должность ее «по-тихому» назначили в начале июня этого года. После ее назначения в Одессе вспыхнул скандал с налоговой инспекцией. Сотрудников ГФС обвинили в незаконном давлении на бизнес.
скасован неправомiрним рiшенням КС. Незрозумiло чому Ви, Кость, обходите цей факт? Це Вам не лiчить! Тому другу частину Вашого посту можнв цiлком вiднести до Вас самого.
А как же! Только так. Усилить, углубить, расширить, улучшить и повысить. Ибо нет предела совершенству!
Так почему же президент не заявил об этом ДО голосования? Ведь в таком случае его фракция не приняла бы данную редакцию закона!
Слова и действия полностью противоречат другу другу. Кого вы этим хотите обмануть?
Надеюсь, после такого заявления Зеленский наложит вето на закон о ответственности за недостоверное декларирование, который приняла его фракция. И внесет законопроект, который предусматривает криминальную ответственность за незаконное декларирование.
Сейчас ситуация все еще в руках президента, он может не допустить позора и все исправить.
Потому что, если после такого странного заявления, он все-таки подпишет закон, это будет не политический "Оскар", о котором каждый день мечтает Зеленский, а самая худшая "Малина".
Ю.Бутусов