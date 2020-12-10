Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны

По состоянию на сегодняшний день состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

При этом подчеркивается, что осталось осуществить доавансировання и расчет за поставленную продукцию.

"В 2019 году государственный оборонный заказ Министерством обороны Украины выполнен на 99% (по вине предприятий не было выполнено условия двух контрактов)", - отмечают в Минобороны.

"Контракт на поставку 152-мм выстрелов к Д-20 был заключен в августе этого года и выполнен в октябре. Поставка выполнена в полном объеме. Боеприпасы находятся на арсеналах, базах и складах...Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 заключен, проведена техническая инспекция на предприятии производителя, поставка осуществляется в соответствии с графиками. Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов и 120-мм минометов заключены, поставка осуществляется в соответствии с графиками", - подчеркивает пресс-служба Минобороны, опровергая тем самым ряд фейков относительно выполнения государственного оборонного заказа.

"В связи с проведением доработки ЛПРК "Корсар", а именно включением в комплект телевизионного прицела, контракт был подписан после комплекса испытаний. В настоящее время осуществляется производство...Предложения, которые предоставлялись компаниями по поставкам БМП-2, не соответствовали техническим требованиям Минобороны к ним. Оборонное ведомство не закупает образцов вооружения в неудовлетворительном техническом состоянии", - подчеркивается далее.

Тажке отмечается, что оборонным заказом предусмотрена закупка продукции компании "Thermal Vision Technologies" в рамках заключенных государственных контрактов.

"23 августа текущего года береговой ракетный комплекс "Нептун" принят на вооружение и проводится работа по подготовке серийного производства в 2021 году в рамках государственного контракта. Закупка комплекса "Ольха" осуществляется без срывов. Завершение разработки и закупка комплекса "Ольха-М" запланирована на 2021", - сказано в сообщении.

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