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Новости Агрессия России против Украины
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Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны

Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны

По состоянию на сегодняшний день состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

При этом подчеркивается, что осталось осуществить доавансировання и расчет за поставленную продукцию.

"В 2019 году государственный оборонный заказ Министерством обороны Украины выполнен на 99% (по вине предприятий не было выполнено условия двух контрактов)", - отмечают в Минобороны.

"Контракт на поставку 152-мм выстрелов к Д-20 был заключен в августе этого года и выполнен в октябре. Поставка выполнена в полном объеме. Боеприпасы находятся на арсеналах, базах и складах...Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 заключен, проведена техническая инспекция на предприятии производителя, поставка осуществляется в соответствии с графиками. Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов и 120-мм минометов заключены, поставка осуществляется в соответствии с графиками", - подчеркивает пресс-служба Минобороны, опровергая тем самым ряд фейков относительно выполнения государственного оборонного заказа.

"В связи с проведением доработки ЛПРК "Корсар", а именно включением в комплект телевизионного прицела, контракт был подписан после комплекса испытаний. В настоящее время осуществляется производство...Предложения, которые предоставлялись компаниями по поставкам БМП-2, не соответствовали техническим требованиям Минобороны к ним. Оборонное ведомство не закупает образцов вооружения в неудовлетворительном техническом состоянии", - подчеркивается далее.

Тажке отмечается, что оборонным заказом предусмотрена закупка продукции компании "Thermal Vision Technologies" в рамках заключенных государственных контрактов.

"23 августа текущего года береговой ракетный комплекс "Нептун" принят на вооружение и проводится работа по подготовке серийного производства в 2021 году в рамках государственного контракта. Закупка комплекса "Ольха" осуществляется без срывов. Завершение разработки и закупка комплекса "Ольха-М" запланирована на 2021", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Минобороны (9306) оборона (5202)


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Топ комментарии
+15
Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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10.12.2020 14:01
+6
Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3655
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10.12.2020 14:21
+5
Это уже не смешно.....
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10.12.2020 13:58
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Это уже не смешно.....
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10.12.2020 13:58 Ответить
Мені здається що Таран бреше, в 2019 році невиконання оборонного замовлення було майже наполовину і цього року ще більше. Таке враження що в мінобороні втратили контроль за інформацією яку надають фахівці прес-служби і плутають виконання замовлень Укроборонпромом зі всіма оборонними замовленнями Міноборони які виконує не тільки Укроборонпром! Якщо Укроборонпром заявляє що виконав свою частину оборонного замовлення 2019 року на 99% (що теж брехня) то це не означає що все оборонне замовлення Міноборони було виконано на 99%. Загальне оборонне замовлення було виконано лише наполовину! Схоже що фахівці пресс-служби міноборони не володіють профільними питаннями!
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10.12.2020 14:10 Ответить
А як же, не володіють. Прекрасно володіють, але на чорне кажуть біле, тобто брешуть, як і ви, зелене лайно ляшенко.
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10.12.2020 19:06 Ответить
Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3655
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10.12.2020 14:21 Ответить
ЯК ПРОФЕСІЙНО ЛЮДИ ВМІЮТЬ ЛОКШИНУ ВІШАТИ, ЦЕ ТАЛАНТ
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10.12.2020 14:01 Ответить
Очередная дичь из череды подобных.
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10.12.2020 14:01 Ответить
Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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10.12.2020 14:01 Ответить
Та шо ж такоє? Вчора ж рапортували про 99 відсотків.
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10.12.2020 14:01 Ответить
Немного уменьшили осетра (анекдот )
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10.12.2020 15:08 Ответить
Зеленому мо віри не має
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10.12.2020 14:02 Ответить
Трыньдеж галимый!.. после кончины Зеленского, предателей Тарана, Хомчака, его замов, весь департамент тендеров просто повесят!
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10.12.2020 14:02 Ответить
У них песня " Нас не догонят" в тренде.
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10.12.2020 14:36 Ответить
Ніяких "павєсят", тільки - "на палю".
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10.12.2020 16:31 Ответить
На 146%!
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10.12.2020 14:04 Ответить
Да чего уж там.На 743%.Бумага всё стерпит.
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10.12.2020 14:07 Ответить
ну...
когда гражданские МАЗы покупать вместо военных грузовиков и в 3 раза дороже,
а для генералов покупать элитные ДЖИПы
то и на 200% можно оборонный заказ "выполнить"!!!
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10.12.2020 14:24 Ответить
Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов - Навоюємо з такими хєнералами зеленими.
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10.12.2020 14:31 Ответить
Вчера писали о 54% , а сегодня 95
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10.12.2020 14:31 Ответить
За ніч все зробили.
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10.12.2020 14:32 Ответить
Брехуны !!! откуда тогда около 10 млрд.грв. на казначейском счету(бюджете) которые МО не использовало т.к. не хотело использовать - пАтАмушА в ВСУ все есть !? Или как это понять !?
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10.12.2020 14:50 Ответить
Особисто я повірив. Це ж кажуть ті, що ні разу не збрехали!
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10.12.2020 15:56 Ответить
Хуцпа від ж2 зе, бенє кагала.
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10.12.2020 21:31 Ответить
Маючи таких записних"патрiотiв", ворогiв не треба." Бутусов тiльки учора навiв даннi.що наявного фiнансування замовлень МО. достатньо!Пдпiриемства працюють. Язики плещуть! Беззубiсть влади зашкалюе! Арестович! "Памаги!"
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10.12.2020 18:23 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/12/10/petro-poroshenko-zaklykaye-provesty-zakryte-zasidannya-parlamentu-z-pytan-oboronozdatnosti-*******/ Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради
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10.12.2020 23:16 Ответить
зрада.
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11.12.2020 11:58 Ответить
Да нормально вы сидите там !!! Всек чики -пуки!!!!
Еще и греете кого надо!
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15.01.2021 18:17 Ответить
 
 