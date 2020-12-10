Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны
По состоянию на сегодняшний день состояние выполнения государственного оборонного заказа на текущий год составляет 94%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
При этом подчеркивается, что осталось осуществить доавансировання и расчет за поставленную продукцию.
"В 2019 году государственный оборонный заказ Министерством обороны Украины выполнен на 99% (по вине предприятий не было выполнено условия двух контрактов)", - отмечают в Минобороны.
"Контракт на поставку 152-мм выстрелов к Д-20 был заключен в августе этого года и выполнен в октябре. Поставка выполнена в полном объеме. Боеприпасы находятся на арсеналах, базах и складах...Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 заключен, проведена техническая инспекция на предприятии производителя, поставка осуществляется в соответствии с графиками. Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов и 120-мм минометов заключены, поставка осуществляется в соответствии с графиками", - подчеркивает пресс-служба Минобороны, опровергая тем самым ряд фейков относительно выполнения государственного оборонного заказа.
"В связи с проведением доработки ЛПРК "Корсар", а именно включением в комплект телевизионного прицела, контракт был подписан после комплекса испытаний. В настоящее время осуществляется производство...Предложения, которые предоставлялись компаниями по поставкам БМП-2, не соответствовали техническим требованиям Минобороны к ним. Оборонное ведомство не закупает образцов вооружения в неудовлетворительном техническом состоянии", - подчеркивается далее.
Тажке отмечается, что оборонным заказом предусмотрена закупка продукции компании "Thermal Vision Technologies" в рамках заключенных государственных контрактов.
"23 августа текущего года береговой ракетный комплекс "Нептун" принят на вооружение и проводится работа по подготовке серийного производства в 2021 году в рамках государственного контракта. Закупка комплекса "Ольха" осуществляется без срывов. Завершение разработки и закупка комплекса "Ольха-М" запланирована на 2021", - сказано в сообщении.
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когда гражданские МАЗы покупать вместо военных грузовиков и в 3 раза дороже,
а для генералов покупать элитные ДЖИПы
то и на 200% можно оборонный заказ "выполнить"!!!
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради
Еще и греете кого надо!