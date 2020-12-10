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Новини
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Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони

Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони

Станом на сьогоднішній день стан виконання державного оборонного замовлення на поточний рік становить 94%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

При цьому наголошують, що залишилося здійснити доавансування і розрахунок за поставлену продукцію.

"У 2019 державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів)", - зазначають у Міноборони.

"Контракт на поставку 152-мм пострілів до Д-20 був укладений у серпні цього року і виконаний у жовтні. Поставка виконана в повному обсязі. Боєприпаси розташовані на арсеналах, базах і складах... Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 укладено, проведено технічну інспекцію на підприємстві виробника, поставка здійснюється відповідно до графіків. Контракти на поставку 7,62-мм холостих патронів і 120-мм мінометів укладені, поставка здійснюється відповідно до графіків", - наголошує пресслужба Міноборони, спростовуючи тим самим низку фейків щодо виконання державного оборонного замовлення.

"У зв'язку з проведенням доопрацювання ЛПРК "Корсар", а саме включенням у комплект телевізійного прицілу, контракт був підписаний після комплексу випробувань. Зараз здійснюється виробництво... Пропозиції, які надавалися компаніями щодо поставок БМП-2, не відповідали технічним вимогам Міноборони до них. Оборонне відомство не закуповує зразків озброєння в незадовільному технічному стані", - наголошують далі.

Також зазначають, що оборонним замовленням передбачена закупівля продукції компанії "Thermal Vision Technologies" у рамках укладених державних контрактів.

"23 серпня поточного року береговий ракетний комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння і проводиться робота з підготовки серійного виробництва в 2021 році в рамках державного контракту. Закупівля комплексу "Вільха" здійснюється без зривів. Завершення розробки та закупівля комплексу "Вільха-М" заплановано на 2021", - сказано в повідомленні.

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Міноборони (7334) оборона (4776)


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Топ коментарі
+15
Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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10.12.2020 14:01
+6
Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3655
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10.12.2020 14:21
+5
Это уже не смешно.....
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10.12.2020 13:58
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Это уже не смешно.....
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10.12.2020 13:58 Відповісти
Мені здається що Таран бреше, в 2019 році невиконання оборонного замовлення було майже наполовину і цього року ще більше. Таке враження що в мінобороні втратили контроль за інформацією яку надають фахівці прес-служби і плутають виконання замовлень Укроборонпромом зі всіма оборонними замовленнями Міноборони які виконує не тільки Укроборонпром! Якщо Укроборонпром заявляє що виконав свою частину оборонного замовлення 2019 року на 99% (що теж брехня) то це не означає що все оборонне замовлення Міноборони було виконано на 99%. Загальне оборонне замовлення було виконано лише наполовину! Схоже що фахівці пресс-служби міноборони не володіють профільними питаннями!
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10.12.2020 14:10 Відповісти
А як же, не володіють. Прекрасно володіють, але на чорне кажуть біле, тобто брешуть, як і ви, зелене лайно ляшенко.
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10.12.2020 19:06 Відповісти
Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3655
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10.12.2020 14:21 Відповісти
ЯК ПРОФЕСІЙНО ЛЮДИ ВМІЮТЬ ЛОКШИНУ ВІШАТИ, ЦЕ ТАЛАНТ
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Очередная дичь из череды подобных.
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Та шо ж такоє? Вчора ж рапортували про 99 відсотків.
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10.12.2020 14:01 Відповісти
Немного уменьшили осетра (анекдот )
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10.12.2020 15:08 Відповісти
Зеленому мо віри не має
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10.12.2020 14:02 Відповісти
Трыньдеж галимый!.. после кончины Зеленского, предателей Тарана, Хомчака, его замов, весь департамент тендеров просто повесят!
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10.12.2020 14:02 Відповісти
У них песня " Нас не догонят" в тренде.
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10.12.2020 14:36 Відповісти
Ніяких "павєсят", тільки - "на палю".
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10.12.2020 16:31 Відповісти
На 146%!
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10.12.2020 14:04 Відповісти
Да чего уж там.На 743%.Бумага всё стерпит.
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10.12.2020 14:07 Відповісти
ну...
когда гражданские МАЗы покупать вместо военных грузовиков и в 3 раза дороже,
а для генералов покупать элитные ДЖИПы
то и на 200% можно оборонный заказ "выполнить"!!!
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10.12.2020 14:24 Відповісти
Контракты на поставку 7,62-мм холостых патронов - Навоюємо з такими хєнералами зеленими.
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10.12.2020 14:31 Відповісти
Вчера писали о 54% , а сегодня 95
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10.12.2020 14:31 Відповісти
За ніч все зробили.
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10.12.2020 14:32 Відповісти
Брехуны !!! откуда тогда около 10 млрд.грв. на казначейском счету(бюджете) которые МО не использовало т.к. не хотело использовать - пАтАмушА в ВСУ все есть !? Или как это понять !?
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10.12.2020 14:50 Відповісти
Особисто я повірив. Це ж кажуть ті, що ні разу не збрехали!
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10.12.2020 15:56 Відповісти
Хуцпа від ж2 зе, бенє кагала.
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10.12.2020 21:31 Відповісти
Маючи таких записних"патрiотiв", ворогiв не треба." Бутусов тiльки учора навiв даннi.що наявного фiнансування замовлень МО. достатньо!Пдпiриемства працюють. Язики плещуть! Беззубiсть влади зашкалюе! Арестович! "Памаги!"
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10.12.2020 18:23 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/12/10/petro-poroshenko-zaklykaye-provesty-zakryte-zasidannya-parlamentu-z-pytan-oboronozdatnosti-*******/ Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради
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10.12.2020 23:16 Відповісти
зрада.
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11.12.2020 11:58 Відповісти
Да нормально вы сидите там !!! Всек чики -пуки!!!!
Еще и греете кого надо!
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15.01.2021 18:17 Відповісти
 
 