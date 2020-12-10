Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони

Станом на сьогоднішній день стан виконання державного оборонного замовлення на поточний рік становить 94%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

При цьому наголошують, що залишилося здійснити доавансування і розрахунок за поставлену продукцію.

"У 2019 державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів)", - зазначають у Міноборони.

"Контракт на поставку 152-мм пострілів до Д-20 був укладений у серпні цього року і виконаний у жовтні. Поставка виконана в повному обсязі. Боєприпаси розташовані на арсеналах, базах і складах... Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 укладено, проведено технічну інспекцію на підприємстві виробника, поставка здійснюється відповідно до графіків. Контракти на поставку 7,62-мм холостих патронів і 120-мм мінометів укладені, поставка здійснюється відповідно до графіків", - наголошує пресслужба Міноборони, спростовуючи тим самим низку фейків щодо виконання державного оборонного замовлення.

"У зв'язку з проведенням доопрацювання ЛПРК "Корсар", а саме включенням у комплект телевізійного прицілу, контракт був підписаний після комплексу випробувань. Зараз здійснюється виробництво... Пропозиції, які надавалися компаніями щодо поставок БМП-2, не відповідали технічним вимогам Міноборони до них. Оборонне відомство не закуповує зразків озброєння в незадовільному технічному стані", - наголошують далі.

Також зазначають, що оборонним замовленням передбачена закупівля продукції компанії "Thermal Vision Technologies" у рамках укладених державних контрактів.

"23 серпня поточного року береговий ракетний комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння і проводиться робота з підготовки серійного виробництва в 2021 році в рамках державного контракту. Закупівля комплексу "Вільха" здійснюється без зривів. Завершення розробки та закупівля комплексу "Вільха-М" заплановано на 2021", - сказано в повідомленні.

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