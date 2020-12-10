Оборонне замовлення на 2020 рік виконано на 94%, - Міноборони
Станом на сьогоднішній день стан виконання державного оборонного замовлення на поточний рік становить 94%.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
При цьому наголошують, що залишилося здійснити доавансування і розрахунок за поставлену продукцію.
"У 2019 державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів)", - зазначають у Міноборони.
"Контракт на поставку 152-мм пострілів до Д-20 був укладений у серпні цього року і виконаний у жовтні. Поставка виконана в повному обсязі. Боєприпаси розташовані на арсеналах, базах і складах... Контракт на поставку 30-мм ВОГ-17 укладено, проведено технічну інспекцію на підприємстві виробника, поставка здійснюється відповідно до графіків. Контракти на поставку 7,62-мм холостих патронів і 120-мм мінометів укладені, поставка здійснюється відповідно до графіків", - наголошує пресслужба Міноборони, спростовуючи тим самим низку фейків щодо виконання державного оборонного замовлення.
"У зв'язку з проведенням доопрацювання ЛПРК "Корсар", а саме включенням у комплект телевізійного прицілу, контракт був підписаний після комплексу випробувань. Зараз здійснюється виробництво... Пропозиції, які надавалися компаніями щодо поставок БМП-2, не відповідали технічним вимогам Міноборони до них. Оборонне відомство не закуповує зразків озброєння в незадовільному технічному стані", - наголошують далі.
Також зазначають, що оборонним замовленням передбачена закупівля продукції компанії "Thermal Vision Technologies" у рамках укладених державних контрактів.
"23 серпня поточного року береговий ракетний комплекс "Нептун" прийнятий на озброєння і проводиться робота з підготовки серійного виробництва в 2021 році в рамках державного контракту. Закупівля комплексу "Вільха" здійснюється без зривів. Завершення розробки та закупівля комплексу "Вільха-М" заплановано на 2021", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
когда гражданские МАЗы покупать вместо военных грузовиков и в 3 раза дороже,
а для генералов покупать элитные ДЖИПы
то и на 200% можно оборонный заказ "выполнить"!!!
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради
Еще и греете кого надо!