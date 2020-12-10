Дело о взятке для главы Госгеокадастра. Двум фигурантам сообщено о подозрении, - НАБУ

9 декабря текущего года НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. начальника одного из территориальных управлений Госгеокадастра и лицу-посреднику, которые пытались подкупить председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко.

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

В сообщении напоминается, что вчера правоохранители под процессуальным руководством САП задержали "на горячем" двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс. долл. США неправомерной выгоды председателю Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенко.

"Следствие полагает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить подобное воздействие. Расследование указанных фактов НАБУ начали в сентябре 2020 по заявлению председателя Госгеокадастра Романа Лещенко о предложении предоставления ему неправомерной выгоды", - подчеркивают в НАБУ.

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