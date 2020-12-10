Для противодействия информационной агрессии РФ необходима международная коалиция: Польша, Литва, Эстония хорошо понимают, о чем идет речь, - Дробович

Создание международной коалиции стран, в частности Украины, Польши, Литвы, Эстонии и т.д., позволило бы эффективнее противодействовать российской информационной агрессии.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Россия зачищает свое информационное пространство от конструктивной критики советских тоталитарных мифов, оправдывает преступления сталинского режима, лелея негативное отношение к Украине и Польше. Этому следует противодействовать, в частности, путем создания международных коалиций. Украина, Польша, Литва, Эстония очень хорошо понимают, о чем идет речь", - отметил Дробович.

По его словам, Киеву и Варшаве нужно интенсифицировать усилия для противодействия российской информационной агрессии, поскольку Россия больше атакует именно Украину и Польшу гибридными информационными методами.

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"Особенно речь идет об историческом контексте. Россияне понимают чувствительность этой темы для польского общества, это одна из немногих тем, которые являются сложными для украинско-польских отношений. Поэтому они по этому бьют. Собственно, есть подозрение в инспирации или даже участии россиян в уничтожении мест памяти в Польше и Украине", - подчеркнул глава УИНП.

По мнению Дробовича, нужно создавать совместные комиссии с участием украинских, белорусских, польских и литовских историков, усиливать поддержку исследователей, изучающих российский тоталитаризм, инициировать информационные проекты.

Он отметил, что Польша и Украина создают много важных исследований и материалов, которые разоблачают преступления тоталитаризма, что не дает покоя России.

"Но мы могли бы усилить друг друга в этом", - добавил глава УИНП.

Он напомнил, что в этом году отмечалась очень важная дата - 100-летие победы Польши над большевиками при поддержке войск УНР.

"Если бы мы совместно делали больше проектов на эту и подобные темы, они могли бы быть сильнее", - резюмировал Дробович.

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Как сообщалось, в течение 2014-2020 годов на юге Польши уничтожены и осквернены восемь украинских мест памяти. Видео и фото разрушений часто первыми публиковали российские сайты и ресурсы боевиков на оккупированных территориях Украины.

В Украине и Польше неоднократно подчеркивали, что это является элементом гибридной войны России, направленной на ухудшение украинско-польских отношений.