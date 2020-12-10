Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что собеседники обсудили перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между Украиной и США в сфере безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах.

"Роман Машовец подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия в контексте укрепления обороноспособности Украины и предоставление Соединенными Штатами содействие и практической помощи", - рассказали в ОП.

Сообщается, что Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ в Украине для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны