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Новости Агрессия России против Украины
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Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины

Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Отмечается, что собеседники обсудили перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между Украиной и США в сфере безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах.

"Роман Машовец подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия в контексте укрепления обороноспособности Украины и предоставление Соединенными Штатами содействие и практической помощи", - рассказали в ОП.

Сообщается, что Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ в Украине для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборонный заказ на 2020 год выполнен на 94%, - Минобороны

Автор: 

оборона (5202) США (26528) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+7
Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 9250
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10.12.2020 16:19
+2
Вице презедент андрей Елдак, который агент крымля там присутствовал? или его опять нах непустили?)
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10.12.2020 16:20
+2
100 процентов. Юра и администратор не дремлют. Час как на сайте. Не дай Бог.
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10.12.2020 16:50
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Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины - Цензор.НЕТ 9250
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10.12.2020 16:19 Ответить
Вице презедент андрей Елдак, который агент крымля там присутствовал? или его опять нах непустили?)
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10.12.2020 16:20 Ответить
И что дальше?
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10.12.2020 16:23 Ответить
Вразило:
09.12.20 17:00 Кіборг-росіянин Леонід Чемоданов: "У СБУ мені сказали, що від таких, як я, потрібно "почистити Україну". Повертатися у РФ я не можу і не хочу"

https://censor.net/ru/resonance/3235646/kborgrosyanin_leond_chemodanov_u_sbu_men_skazali_scho_vd_takih_yak_ya_potrbno_pochistiti_ukranu_povertatisya
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10.12.2020 16:24 Ответить
Капец, я лучше промолчу ибо бан я получу и подвиг свой не совершу
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10.12.2020 16:24 Ответить
100 процентов. Юра и администратор не дремлют. Час как на сайте. Не дай Бог.
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10.12.2020 16:50 Ответить
Агент фсб Татаров все поріша з піндосами !
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10.12.2020 16:27 Ответить
Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України - Цензор.НЕТ 5936
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10.12.2020 16:41 Ответить
Посли Зе і д'Єррмака ігнорують. З числа лхвістя зустрічаються з патріотичними журналістами (зокрема, з Машовцем).
З другого боку: https://eurosolidarity.org/2020/12/10/pyatyj-prezydent-********-lider-yevropejskoyi-solidarnosti-petro-poroshenko-zustrivsya-z-poslom-velykoyi-brytaniyi-v-********/ п'ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко зустрівся з послом Великої Британії в Україні
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10.12.2020 16:28 Ответить
А піЗЕдент де? Міжнародні справи обговорюють вже тільки його секретутки, водії і прибиральники?
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10.12.2020 16:31 Ответить
А че с обороноспособностю Украины? У нас же крутая Армия))))....Все очень просто - взять штатку по частям и посмотреть процент укомплекованости техникой. Думаю он будет на уровне 60-70 от необходимого.Тоесть нужно примерно несколько сотен БТР, сотни автомобилей и десятки самолетов и вертолетов.Флота у нас НЕТУ - все нужно с нуля строить...Личный состав - посмотреть текучесть кадров...Думаю (уверен) она ужасающая...Тоесть солдата научили всему - он через год два уволился - учат нового.Зарплата большая- вопрос почему бегут с Армии?..........Дам ответ - совок никуда не делся ....техника - совок, офицеры ведут себя как в совке,инфроструктура - совок.Перспектива- или РАБСТВО - в виде службы либо тюрьма за растрату имущества , либо самоубийство....и т д.Тоесть в Армию Украины лучше не попадать...А войнушка -это уже не в счет....Там бойци хоть чуствуют свою нужность и морально отдыхают.
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10.12.2020 16:41 Ответить
ти правий, як не прикро
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10.12.2020 16:45 Ответить
Садовник и сантехник ОП участие не принимали!
Так не годится - всё фигня, давайте по-новой....
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10.12.2020 16:45 Ответить
Ето уже не ево маштаб. Царём заделался, пианину купил, что ещё нужно для счастливой жизни на Ростове?
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10.12.2020 16:46 Ответить
Сплю спокойно, я в надежных руках.
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10.12.2020 16:51 Ответить
в офисе приЗЕдента подгорает

Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України - Цензор.НЕТ 2726
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10.12.2020 16:58 Ответить
После объявления ЗЕ очередного беспричинного отступления, обсуждение с США повышения обороноспособности выглядит, как попытка что-то стырить.
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10.12.2020 17:27 Ответить
Донесение по системе "Зе+ПЕ" в аппарат-центр СОСС матушки России. Сегодня на главной явочной квартире " ОП-П" в Киеве состоялась встреча с заинтересованими представителями соответствующей держави по обеспечению оружием Украини и ее армии. Согласовано договоренности и пути поступления с графиками и воинскими частями ( придан список В/Ч). Также передаем характеристики поступляемого вооружения с указанием аналогов. Информацию добивали и концентнировали члени группи "веселих и находчивих" в координации с диверсионной группой "Кувшинчика". Сведения благословлени генерал-лейтенантом под псевдонимом "Ни чести,ни совести Божеской". Передало...ОНО. 10.12.2020- 19.50.
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10.12.2020 20:00 Ответить
Они говорят- срочно разделяйте и продавайте все активы Укроборонпрома, а мы вам дадим в долг под покупку у нас всего! Наши говорят ЕСТЬ! И поговорим о процентах от, на наши офшорные.. Типичные теперь Зелёные переговоры...
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10.12.2020 20:09 Ответить
ОП обсуділ... да ладно... оп обсуділ. оп нічого ні з ким не може обговорювати. це - будівля. раніше АП, ще раніше ЦК КПУ...
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10.12.2020 20:13 Ответить
Оборонзаказ в 2019-м не выполнен на 42%, в этом - более чем на половину, а в 21-м вообще сокращается, - полковник ВСУ Исмаилов. ВИДЕО

Клоуны разводят лохов (в том числе и западны)

https://censor.net/ru/video_news/3235892/oboronzakaz_v_2019m_ne_vypolnen_na_42_v_etom_bolee_chem_na_polovinu_a_v_21m_voobsche_sokraschaetsya
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10.12.2020 20:45 Ответить
 
 