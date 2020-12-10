Офис Президента обсудил с поверенной США Квин укрепление обороноспособности Украины
Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Отмечается, что собеседники обсудили перспективы и пути дальнейшего развития и углубления двусторонних отношений между Украиной и США в сфере безопасности, оборонной, военно-экономической и военно-технической сферах.
"Роман Машовец подчеркнул необходимость расширения двустороннего взаимодействия в контексте укрепления обороноспособности Украины и предоставление Соединенными Штатами содействие и практической помощи", - рассказали в ОП.
Сообщается, что Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны, и отметила важность продолжения оборонных реформ в Украине для достижения максимальной эффективности военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
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