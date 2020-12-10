В США начались испытания COVID-вакцины на подростках

Американская компания Moderna Inc. заявила в четверг, что первые участники испытания разработанной ею вакцины от коронавируса подросткового возраста получили прививки.

"Мы рады начать это исследование фазы 2/3 mRNA-1273 (название вакцины - ред.) У здоровых подростков в США. Наша цель - собрать данные весной 2021 года, которые будут способствовать использованию мРНК-1273 подростками до начала учебного года в 2021 году", - заявил главный исполнительный директор Стефан Бансель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

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Компания намерена привлечь к исследованию 3000 подростков в США в возрасте от 12 до 18 лет. Участникам будет сделано две прививки с интервалом в 28 дней.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что до конца марта изготовит 145 млн доз вакцины от коронавируса. Отмечается, что в этот период препаратом планируется вакцинировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны. Всего в следующем году фармацевтическая компания намерена выпустить от 500 млн до миллиарда доз. Moderna, как и компания Pfizer надеется уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.

Для иммунизации нужно сделать две прививки одному человеку с интервалом в четыре недели.

Американская компания Moderna во время третьей фазы исследования заявила об эффективности в 94,1% своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавирусной болезни - 100%.