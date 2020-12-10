В США начались испытания COVID-вакцины на подростках
Американская компания Moderna Inc. заявила в четверг, что первые участники испытания разработанной ею вакцины от коронавируса подросткового возраста получили прививки.
"Мы рады начать это исследование фазы 2/3 mRNA-1273 (название вакцины - ред.) У здоровых подростков в США. Наша цель - собрать данные весной 2021 года, которые будут способствовать использованию мРНК-1273 подростками до начала учебного года в 2021 году", - заявил главный исполнительный директор Стефан Бансель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).
Компания намерена привлечь к исследованию 3000 подростков в США в возрасте от 12 до 18 лет. Участникам будет сделано две прививки с интервалом в 28 дней.
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что до конца марта изготовит 145 млн доз вакцины от коронавируса. Отмечается, что в этот период препаратом планируется вакцинировать до 60 млн человек в США и 12,5 млн за пределами страны. Всего в следующем году фармацевтическая компания намерена выпустить от 500 млн до миллиарда доз. Moderna, как и компания Pfizer надеется уже в декабре начать первую волну вакцинации в США.
Для иммунизации нужно сделать две прививки одному человеку с интервалом в четыре недели.
Американская компания Moderna во время третьей фазы исследования заявила об эффективности в 94,1% своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавирусной болезни - 100%.
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а если нет-тогда на общих основаниях
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html «24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»
Вот об этих (стр.16)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Facip%2Fmeetings%2Fdownloads%2Fslides-2020-10%2FCOVID-Anderson.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1pN5SrJ7e8TIFFD6sBHsTp3a8ibPRmrrFqjkXOcTLHPpDSY-7teOkdfgI&h=AT0PwM5PEs-FGkDwyrciMKDXq7bXEWei-IBA96GaG8qRknl9nEaiNwArDpqyFmYBMv4_0STDJ2u4Da16mykAG4XVE2uZpGaaAUgui_moRr6sRwX3rnWgPqiButODACDK-g-Arg https://www.cdc.gov/.../slides-2020-10/COVID-Anderson.pdf
😁
інших країнах третього чи четверть п'ятого Миру??
🤑
Как напоминает издание, вакцина, поданная как плод победы России в мировой гонке разработчиков, вызвала вопросы у ученых еще в сентябре.
Более десятка специалистов опубликовали открытое письмо в британском журнале The Lancet, в котором указали, что результаты испытаний, представленные Россией, содержат статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными.
В частности, подозрительно похожи данные, полученные в разных экспериментах, а разница между результатами по титру антител между разными добровольцами выглядит искусственной: вместо разброса наблюдаются «ступеньки» показателей.(с)
Ни один вменяемый человек не согласится вакцинироваться без абсолютных доказательств безопасности вакцины. И публичное вакцинирование политиков на камеру -это не док-во,а рекламный трюк.