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Новини Коронавірус і карантин
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У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках

У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках

Американська компанія Moderna Inc. заявила в четвер, що перші учасники випробування розробленої нею вакцини проти коронавірусу підліткового віку отримали щеплення.

"Ми раді розпочати це дослідження фази 2/3 mRNA-1273 (назва вакцини – ред.) у здорових підлітків у США. Наша мета – зібрати дані навесні 2021 року, які сприятимуть використанню мРНК-1273 підлітками до початку навчального року у 2021 році", - заявив головний виконавчий директор Стефан Бансель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дослідження проводиться у співпраці з Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).

Компанія має намір залучити до дослідження 3 тисячі підлітків у США віком від 12 до 18 років. Учасникам буде зроблено два щеплення з інтервалом у 28 днів.

Як повідомлялося, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 млн доз вакцини від коронавірусу. Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

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Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні.

Американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.

Автор: 

вакцина (4419) випробування (402) карантин (18172) підлітки (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
это если их успеют посадить в американскую тюрьму .
а если нет-тогда на общих основаниях
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10.12.2020 17:12
+3
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html Дата окончания локдауна в Украине странным образом предваряет день рождения президента Владимира Зеленского.
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html «24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»
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10.12.2020 17:07
+3
еще циничнее вкалывать людям вакцину,проверенную в лучшем случае на свиньях
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10.12.2020 17:13
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И останутся на планете одни Американцы!!!! И наш Коломойский с Ахметовым!!!!
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10.12.2020 17:03 Відповісти
это если их успеют посадить в американскую тюрьму .
а если нет-тогда на общих основаниях
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10.12.2020 17:12 Відповісти
Любая вакцина в конце проходит испытание на людях . Но как-то это цинично .
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10.12.2020 17:06 Відповісти
еще циничнее вкалывать людям вакцину,проверенную в лучшем случае на свиньях
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10.12.2020 17:13 Відповісти
спутник V ?
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10.12.2020 17:15 Відповісти
У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках - Цензор.НЕТ 1252
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10.12.2020 17:17 Відповісти
Но здесь они всё же верят, что не нанесут вреда добровольцам. Какие опыты над людьми проводили в СССР - аж сердце иной раз заходится. Все в школе учили про собак, лампочку и желудочный сок о опытах Павлова. Около года назад попалось мне" опыты павлова на детях" - по ночам кошмары мучали. на ночь лучше не читать.
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10.12.2020 17:29 Відповісти
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html Дата окончания локдауна в Украине странным образом предваряет день рождения президента Владимира Зеленского.
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html «24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»
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10.12.2020 17:07 Відповісти
Даже тех кому "пандемия" угрожает меньше всех не жалеют.
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10.12.2020 17:10 Відповісти
Их в первую очередь пожалели .
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10.12.2020 17:14 Відповісти
Бизнес требует жертв.
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10.12.2020 17:17 Відповісти
повезло хоть кацапским свиноцабакам - у них вакцина от скреп...!
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10.12.2020 17:30 Відповісти
завидую тебе козломордый - но ты селёдки хочешь...?
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10.12.2020 17:37 Відповісти
Хм. А детишек предупредили о побочных эффектах?
Вот об этих (стр.16)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Facip%2Fmeetings%2Fdownloads%2Fslides-2020-10%2FCOVID-Anderson.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1pN5SrJ7e8TIFFD6sBHsTp3a8ibPRmrrFqjkXOcTLHPpDSY-7teOkdfgI&h=AT0PwM5PEs-FGkDwyrciMKDXq7bXEWei-IBA96GaG8qRknl9nEaiNwArDpqyFmYBMv4_0STDJ2u4Da16mykAG4XVE2uZpGaaAUgui_moRr6sRwX3rnWgPqiButODACDK-g-Arg https://www.cdc.gov/.../slides-2020-10/COVID-Anderson.pdf
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10.12.2020 17:17 Відповісти
Pfizer уже начали вводить в Британии. А Штаты только проводят испытания. Получается, что бриты более шустрые
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10.12.2020 17:18 Відповісти
Не до жиру_быть бы живу..
😁
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10.12.2020 17:20 Відповісти
Только вот не понятно, кто поставил нас в эту позу. Если вирус, то какой - естественный или рукодельный? Или не вирус, как таковой, а те, кто его инструментировали в политических целях: демпартия США, глобализаторы, компартия Китая ...
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10.12.2020 18:51 Відповісти
щось мені підказує... що "розбір польотов" відбудеться після перемоги над заразою. і це буде жостко.. бо в декого 2020- це надзвичайно "удачний год"...
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10.12.2020 19:17 Відповісти
А я вот опасаюсь, что разбора полётов не будет, а нас всех поставят перед фактом и заставят жить в новых реалиях с ограниченными свободами, с дозированной информацией под поставленной все закона и морали глобалистской элитой. Особенно если демократчикам и глобализаторам удастся продавить в США результаты выборных фальсификаций, направленных против Трампа и американской Конституции.
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10.12.2020 19:51 Відповісти
typos: ... информацией, и под поставленной вне закона и морали глобалистской элитой.
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10.12.2020 21:24 Відповісти
Только вот в свете мирового заговора глобалистов против Трампа и честности американских выборов (о котором в Украине информация практически не просачиавется, поскольку глобальные СМИ контролируются теми же глобалистами), в котором ковид сыграл роль инструментария, не понятно, радоваться этому или не очень.
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10.12.2020 18:36 Відповісти
Ковид убивает людей, сносит правительства, которые не справились с ним ( как-будто у кого-то были знания, как надо), где-то его игнорируют, что тоже чревато. Поэтому эта вакцина - хоть какой-то призрачный шанс вернуться к нашей жизни до. Жить в нормальной стране, где о тебе заботится государство- уже повод для негромкой радости. Надеюсь, этот триллер и у нас скоро закончится
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10.12.2020 19:00 Відповісти
Не скоро. Даже в Германии, закупившейся вместе со всем Евросоюзом вакциной на 185% населения (против 20 или 50% в Украине, не помню) обсуждается очередной жесткий локдаун уже на Рождество и после него... Меня особенно беспокоят слухи, в которых я не могу профессионально разобраться, что вакцина от одного коронавируса может увеличивать уявимость к другому. А если так, то нас всех нагнут каким-нибудь ковид-21. При тех действиях с подделкой выборов и цензурой информации в США глобализаторскими силами, я уже не могу исключить такого злоупотребления наукой, медициной и властью, нацеленного на цементирование надзаконной власти определенной глобальной (давосовской) верхушки (с инкорпорацией пуйла, порохла и прочих дерипаск) и превращения подвластного населения в баранов и кроликов для селекции в интересах верхушки.
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10.12.2020 19:16 Відповісти
5,1%...що Ви там про поддєлку уязвімості злоупотрєблєнія цензурой інформації США, нацелєную на цемєнтірованіє інкорпорації глобальної вєрхушкі баранов...?
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10.12.2020 19:24 Відповісти
Дислексия/dyslexia?
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10.12.2020 19:55 Відповісти
А чого думаєте, що і до цього такого не було в
інших країнах третього чи четверть п'ятого Миру??
🤑
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10.12.2020 17:19 Відповісти
Мдя,а побочный эффект в виде аутизма нежно замалчивается.
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10.12.2020 17:26 Відповісти
Этой выдумке уже мало кто верит.
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10.12.2020 17:58 Відповісти
Таковых немало и даже я сам без профессионального изучения вопроса не уверен, к сожалению или нет. История с этим мифом-или-фактом напоминает мне гвалт про глобальное потепление или его отсутствие, где шкурные интересы, недальновидность и деньги затмевают истину и резон.
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10.12.2020 18:59 Відповісти
Дам информацию к размышлению...
У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках - Цензор.НЕТ 6954
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10.12.2020 19:35 Відповісти
в отрыве от контекста это не информация, а манипуляция. Точно также можно построить график корреляции роста населения Китая с ростом аутистов в Бразилии. Если эта теория построена на такого рода "размышлениях", то ее можно без сомнения выкинуть в мусорное ведро.
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10.12.2020 19:43 Відповісти
С 2006 по 2010 сисло детей с аутизмом удвоилось. Вы полагаете, что это от того, что c 2006 по 2010 в США вдвое возросло число детей, которым делали прививки? (Учтите, кстати, что в начале 21 века из всех плановых вакцин в США ртуть (тиомерсал) убрали).
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10.12.2020 19:50 Відповісти
Похоже, если следовать навязываемой вами методиеке, президенство Ющенко в Украине и информационная кампания против Тимошенко (аналогично кампании демократов против Трампа 2016-2000) коррелируют с ростом числа аутистических детей в США.
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10.12.2020 20:02 Відповісти
Ну так постройте соответствующий график и покажите это.
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10.12.2020 20:44 Відповісти
я показал бессмысленность таких построений.
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10.12.2020 20:47 Відповісти
Вы ничего не показали, кроме своей способности довольно тупо петросянить.
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10.12.2020 20:59 Відповісти
ааа - упоротый! Ну виноват, что не разглядел с первого поста. Nobody is perferct.
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10.12.2020 21:04 Відповісти
Турция не будет закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку считает ее не соответствующей общепринятым стандартам - Колитесь ею сами!

Как напоминает издание, вакцина, поданная как плод победы России в мировой гонке разработчиков, вызвала вопросы у ученых еще в сентябре.
Более десятка специалистов опубликовали открытое письмо в британском журнале The Lancet, в котором указали, что результаты испытаний, представленные Россией, содержат статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными.
В частности, подозрительно похожи данные, полученные в разных экспериментах, а разница между результатами по титру антител между разными добровольцами выглядит искусственной: вместо разброса наблюдаются «ступеньки» показателей.(с)
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10.12.2020 17:26 Відповісти
« Мы не будем покупать российскую вакцину. Весь мир знает, что она такое же говно как и то оружие, которое русские поставляли Армении», заявил президент Эрдоган, отправляясь на свой парад Победы в Баку.

Ни один вменяемый человек не согласится вакцинироваться без абсолютных доказательств безопасности вакцины. И публичное вакцинирование политиков на камеру -это не док-во,а рекламный трюк.
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10.12.2020 17:29 Відповісти
Пора сделать стандартом мирового информационного пространства то, что причастность России и Путина к чему-либо является антирекламой. Пусть испорченные часы показывают абсолютно точное время раз в 12 часов, лучше использовать работающие часы с калиброванной ошибкой.
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10.12.2020 19:04 Відповісти
Я думаю, что как минимум 50% населения откажуться от вакцинации, в том числе я и моя семья. Эта вакцинация погубит миллионы людей если не больше. Вакцины от гриппа не защищают от гриппа, а от коронавируса так тем-более, он постоянно мутирует! Коронавирусы известны с 60-х годов прошлого века, но почему же тогда не изобретали вакцины ? А вот именно из-за быстрых мутаций! Действенная вакцина от коронавируса невозможна! Это всё фейк и заробатывание гигантских средств фармкомпаний за которыми стоят люцифериане-каббалисты. Их цель как можно больше уничтожить людей и создать хаос на земле. А каббалистами и культом люцифера захвачены все страны. Идёт война света и тьмы! (с)
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10.12.2020 20:37 Відповісти
А на Трампеняті випробовувати будуть?
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10.12.2020 21:20 Відповісти
 
 