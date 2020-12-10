У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках
Американська компанія Moderna Inc. заявила в четвер, що перші учасники випробування розробленої нею вакцини проти коронавірусу підліткового віку отримали щеплення.
"Ми раді розпочати це дослідження фази 2/3 mRNA-1273 (назва вакцини – ред.) у здорових підлітків у США. Наша мета – зібрати дані навесні 2021 року, які сприятимуть використанню мРНК-1273 підлітками до початку навчального року у 2021 році", - заявив головний виконавчий директор Стефан Бансель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дослідження проводиться у співпраці з Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).
Компанія має намір залучити до дослідження 3 тисячі підлітків у США віком від 12 до 18 років. Учасникам буде зроблено два щеплення з інтервалом у 28 днів.
Як повідомлялося, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 млн доз вакцини від коронавірусу. Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.
Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.
Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні.
Американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.
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а если нет-тогда на общих основаниях
https://u-news.com.ua/101834-okonchanie-********-v-seti-svjazali-s-dnem-rozhdenija-zelenskogo.html «24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»
Вот об этих (стр.16)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Facip%2Fmeetings%2Fdownloads%2Fslides-2020-10%2FCOVID-Anderson.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1pN5SrJ7e8TIFFD6sBHsTp3a8ibPRmrrFqjkXOcTLHPpDSY-7teOkdfgI&h=AT0PwM5PEs-FGkDwyrciMKDXq7bXEWei-IBA96GaG8qRknl9nEaiNwArDpqyFmYBMv4_0STDJ2u4Da16mykAG4XVE2uZpGaaAUgui_moRr6sRwX3rnWgPqiButODACDK-g-Arg https://www.cdc.gov/.../slides-2020-10/COVID-Anderson.pdf
😁
інших країнах третього чи четверть п'ятого Миру??
🤑
Как напоминает издание, вакцина, поданная как плод победы России в мировой гонке разработчиков, вызвала вопросы у ученых еще в сентябре.
Более десятка специалистов опубликовали открытое письмо в британском журнале The Lancet, в котором указали, что результаты испытаний, представленные Россией, содержат статистические аномалии, из-за которых выводы исследователей представляются неправдоподобными.
В частности, подозрительно похожи данные, полученные в разных экспериментах, а разница между результатами по титру антител между разными добровольцами выглядит искусственной: вместо разброса наблюдаются «ступеньки» показателей.(с)
Ни один вменяемый человек не согласится вакцинироваться без абсолютных доказательств безопасности вакцины. И публичное вакцинирование политиков на камеру -это не док-во,а рекламный трюк.