У США почалися випробування COVID-вакцини на підлітках

Американська компанія Moderna Inc. заявила в четвер, що перші учасники випробування розробленої нею вакцини проти коронавірусу підліткового віку отримали щеплення.

"Ми раді розпочати це дослідження фази 2/3 mRNA-1273 (назва вакцини – ред.) у здорових підлітків у США. Наша мета – зібрати дані навесні 2021 року, які сприятимуть використанню мРНК-1273 підлітками до початку навчального року у 2021 році", - заявив головний виконавчий директор Стефан Бансель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дослідження проводиться у співпраці з Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).

Компанія має намір залучити до дослідження 3 тисячі підлітків у США віком від 12 до 18 років. Учасникам буде зроблено два щеплення з інтервалом у 28 днів.

Як повідомлялося, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що до кінця березня виготовить 145 млн доз вакцини від коронавірусу. Зазначається, що у цей період препаратом планується вакцинувати до 60 млн осіб у США і 12,5 млн за межами країни.

Також читайте: Вакцинувати від COVID-19 в Україні будуть як безкоштовно, так і за гроші, - Шмигаль

Загалом у наступному році фармацевтична компанія має намір випустити від 500 млн до мільярда доз.

Для імунізації потрібно зробити два щеплення одній людині з інтервалом у чотири тижні.

Американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.