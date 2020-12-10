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Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки. КАРТА

В четверг вечером, 10 декабря, в связи с погодными условиями и возникшими ДТП Киев сковали автомобильные пробки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карты Google.

Из-за дождя и мороза дороги покрылись ледяной коркой, а работа спецтехники затруднена образовавшимися из-за ДТП заторами.

Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки 01

"На дворе уникальное и опасное явление, замерзающий дождь, переохлажденный туман, которые превращают асфальт в ледяной каток. Если у вас есть возможность оставить автомобиль и добраться домой с работы другими видами транспорта, то сегодня это будет очень правильное решение", - написал в фейсбуке сотрудник патрульной полиции Евгений Зборовский.

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Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки 02

гололедица (113) Киев (25499) погода (2819)


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Топ комментарии
+12
Щойно проїхав через усе місто- З Васильківської на Троєщину. 1,5 години, дороги посипають, машини ледве повзуть. А коли вийшов з машини ледве не вбився на тротуарі по дорозі в будинок. На вулицю краще не виходити.
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10.12.2020 17:24
+7
Так ты со стремянки целыми днями пишешь?
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10.12.2020 17:40
+5
Меня друзья зовут переселиться в Киев . Зарплата выше и всё такое ... А я не хочу четверть жизни провести пробках , ещё четверть во сне , две четверти на работе .
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10.12.2020 17:34
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Щойно проїхав через усе місто- З Васильківської на Троєщину. 1,5 години, дороги посипають, машини ледве повзуть. А коли вийшов з машини ледве не вбився на тротуарі по дорозі в будинок. На вулицю краще не виходити.
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10.12.2020 17:24 Ответить
Те ж саме, в районі Берестейської. Причому це щось неймовірне, дощ іде і моментально перетворюється на лід на одязі, на дорозі, і таке інше. Ходити можна тільки в ботах типу альпіна з шипами.
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10.12.2020 18:05 Ответить
Усе нормально, мамо!

Майже по усій Україні такі дороги. Головне гарна гума!

Для такої дороги, гарно підуть bridgestone blizzak, для кожної моделі свій (dmv1-3, lm003-5)

Це не реклама! Проза життя, перевірено багатьма.

Нажаль bridgestone blizzak не для глибокої каші та води(
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10.12.2020 18:08 Ответить
для такої дороги підійдуть будь-які нові шини (з неспрацьованим протектором), хоч літні, хоч зимові, а хоч всесезонні
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10.12.2020 23:40 Ответить
Ви глибоко помиляєтеся!

Взимку важливими є усі зарактеристики гуми) Універсальної гуми не є, не було і не буде.

Катайтеся на всесезонці, вітер вам в спину
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11.12.2020 19:39 Ответить
Так, а ти чому тоді поліз на ту вулицю?
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10.02.2021 08:57 Ответить
Це суттєво через 2 місяці?
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10.02.2021 18:21 Ответить
полить дороги заранее раствором хлорида магния и все будет таять - даже до -30 будет снежная каша которую легко сгребать
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10.12.2020 17:26 Ответить
Дороги не слизькі- в дзеркала нічого не видно, дощ миттєво замерзає на склі.
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10.12.2020 17:29 Ответить
Каша это то же опасно) особенно для ледовой резины(
Ледовая не терпит воды и буртиков каши, не на то расчитана.
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10.12.2020 18:12 Ответить
О "ледяной дождь"!
Попал я как то в такую фигню в 70 км от города. Вышел к машине - чупа-чупс реальный. 5 мм льда по всей поверхности. дождался ночи чтобы трафик был поменьше на трассе. и поехал. 90 % точно посредине дороги ехал. иначе стаскивало на обочину. Пристроился к джипу, сзади меня еще две или три легковушки. Так паровозиком и дочапали. 3 часа в пути
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10.12.2020 17:26 Ответить
Как тяжело было посмотреть вчера, либо сегодня утром прогноз погоды...
Колоссальные затраты времени/сил/ресурсов!
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10.12.2020 17:26 Ответить
Це кому саме сказано?
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10.12.2020 17:30 Ответить
Всем, кто несмотря на прогноз погоды решил поехать на работу на авто.
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10.12.2020 17:33 Ответить
В мене робота без авто неможлива- 7 замірів натяжних стель за день.
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10.12.2020 17:39 Ответить
Так ты со стремянки целыми днями пишешь?
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10.12.2020 17:40 Ответить
Це де я пишу цілими днями? Ти з кимось мене поплутав.
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10.12.2020 17:41 Ответить
Здесь на Цензоре. Ни с кем я тебя не путаю.
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10.12.2020 17:43 Ответить
Ну подивись, скільки в мене тут коментів сьогодні. Чи вчора. Чи позавчора. Ну, якщо нема чим зайнятися.)))
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10.12.2020 17:48 Ответить
це реальні офісні ***ньки, авто вони використовують виключно для транспортування дупць, їм у голові не вкладається, що будівельникам потрібні рівень чи там правило
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10.12.2020 23:44 Ответить
Не звертайте уваги, він квадратуру стелі міряє в квадратурі тексту на цензорі)
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10.12.2020 18:14 Ответить
Есть знаете ли разница между поездкой в офис и обратно и работой, где авто необходимо.
И я прекрасно это понимаю.
Но я уверен, что половина людей, которые сейчас сидят (и будут сидеть) в пробках, прекрасно могли оставить авто дома, или хотя бы доехать на нем до метро.
Корона бы не спала...
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10.12.2020 17:44 Ответить
Є, не сперечаюся. Корона би таки не впала- а От підчепити я в громадському транспорті могла б легко. Так що не усе так однозначно...
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10.12.2020 17:50 Ответить
Такое впечатление, что год назад (без эпидемии), ситуация была принципиально другой!
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10.12.2020 17:53 Ответить
Так, ситуація рік назад була кращою, тепер євген євгенович розносить вірус по хатах)
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10.12.2020 18:16 Ответить
Усе тече, усе змінюється...
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10.12.2020 18:46 Ответить
Корона бі не спала єто звучит двусмісленно
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10.12.2020 23:45 Ответить
Котиков и голых баб смотреть интереснее.
Вот только в реальности гололед и пробки, а не котики и фотомодели.
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10.12.2020 17:39 Ответить
Меня друзья зовут переселиться в Киев . Зарплата выше и всё такое ... А я не хочу четверть жизни провести пробках , ещё четверть во сне , две четверти на работе .
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10.12.2020 17:34 Ответить
Кожен вивирає, ваш вибір знаковий, та вірний, не все міряеться грошима та квадратурою)

Летіти в кінці тижня на природу, там витратити зароблене, щоб потім повернутися в АД)
Кожному своє...
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10.12.2020 18:19 Ответить
А не всяк так думает, каждое туловище считает, что тут жизнь - сахар, мол- ежели не в Кийове, денёг не заработаешь. И прут сюдой, со всей своей ордой... От и пробки.
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10.12.2020 22:28 Ответить
мне сегодня смартфон выдал - рекорд - 8 часов включенного экрана. Это время, которое было потрачено на передвижение по городу Киеву, если кому непонятно)
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10.12.2020 23:48 Ответить
Как же хорошо шо я быдло.... ой... ну как тут подтереть коммент то.... ой блин
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10.12.2020 17:35 Ответить
Ойвэй!!! У простога нарида в середине декабря внезапно началась зима.

Какжи быть простым людям на летней резине...
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10.12.2020 17:37 Ответить
В Києві давно мороз, на літній гумі може бути лише повний псих.
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10.12.2020 17:40 Ответить
А таких мало?

Почитайте новини Київа про перший сніг! )))

Де(ЗЕ)білів на здолати!
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10.12.2020 18:21 Ответить
Навчися без помилок писати про Київ, москалику.
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10.12.2020 19:03 Ответить
А шо не так. Раніше всі повні психи їздили з наліпками "За Зе" а тепер зимою на літній гумі.
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10.12.2020 20:30 Ответить
Да, я ездил сегодня на нулячей летней резине. Но крутило не меня. Правда я и больше 50 км/час не ехал.
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10.12.2020 23:50 Ответить
Міряй стелю в квадратурі текстів цензора) Я не у столиці і ніколи там не буду, не сподобалося! Нах-нах-нах. Так спаплюжити гарне місто(
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11.12.2020 19:11 Ответить
НАРОД , я сегодня в 11-00 в новости про УЧЕНИЯ нато и росии ВСЕМ сказал , но ЦЕНЬЗОР забил на эту новость и вот РЕЗУЛЬТАТ !!! один только парень из Киева отозвался и сказал что пока туман и -4 !!! жуйте .....
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10.12.2020 17:45 Ответить
так а кому ти відімстив? Собі?
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10.12.2020 18:09 Ответить
В 11-00? Ну это поздно. Я, например, ехал в это время по трассе за городом и никак не мог прочитать. Вначале была сухая трасса, дождя не было. Где-то в 12 часов пошел дождь, потом стало намерзать на краях стекол, попробовал притормозить - сработала АБС. Я остановил машину на обочине, вышел, а там сплошной лёд. Хотя визуально дорога была просто мокрая. А утром спецом смотрел прогноз по Гисметео - написано было, что дорога до вечера сухая
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10.12.2020 18:13 Ответить
Смотри windy.com. Это программа для авиации и там прогнозы на три дня с вероятностью 90%.
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10.12.2020 20:32 Ответить
жесть. посмотрел windy.com все турецкие курорты не больше +11С. шок. ведь кто-то туда поехал и отдыхает сейчас
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10.12.2020 23:54 Ответить
любителі літньої гуми: це ваш шанс!
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10.12.2020 17:47 Ответить
теплий дощ + холодна земля і все на ній = ожеледь
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10.12.2020 18:51 Ответить
На дорогах мрак. На пл. Победы стоят обледенелые трамваи. Дожь мгновенно покрывает зеркала ледяной коркой. Ничего не видно
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10.12.2020 18:54 Ответить
Так в любой машине же есть обогрев зеркал вместе с обогревом заднего стекла. Включил - и сразу оттаивает
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10.12.2020 19:04 Ответить
Контактная сеть обледенеет и никакой обогрев зеркал не поможет.
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10.12.2020 20:33 Ответить
С таким не сталкивался. Всегда когда включаю обогрев зеркал - обледенение исчезает.Сегодне тоже.
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10.12.2020 21:06 Ответить
шел второй год правления Зеленского...
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10.12.2020 23:55 Ответить
я лично упал на ледяном крыльце. Но упал технично, на локоть и голова не ударилась
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10.12.2020 22:35 Ответить
я такого за всю жизнь не помню.
Полная жесть
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11.12.2020 00:36 Ответить
 
 