Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки. КАРТА

В четверг вечером, 10 декабря, в связи с погодными условиями и возникшими ДТП Киев сковали автомобильные пробки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карты Google.

Из-за дождя и мороза дороги покрылись ледяной коркой, а работа спецтехники затруднена образовавшимися из-за ДТП заторами.

"На дворе уникальное и опасное явление, замерзающий дождь, переохлажденный туман, которые превращают асфальт в ледяной каток. Если у вас есть возможность оставить автомобиль и добраться домой с работы другими видами транспорта, то сегодня это будет очень правильное решение", - написал в фейсбуке сотрудник патрульной полиции Евгений Зборовский.

Читайте также: Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов