Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки. КАРТА
В четверг вечером, 10 декабря, в связи с погодными условиями и возникшими ДТП Киев сковали автомобильные пробки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карты Google.
Из-за дождя и мороза дороги покрылись ледяной коркой, а работа спецтехники затруднена образовавшимися из-за ДТП заторами.
"На дворе уникальное и опасное явление, замерзающий дождь, переохлажденный туман, которые превращают асфальт в ледяной каток. Если у вас есть возможность оставить автомобиль и добраться домой с работы другими видами транспорта, то сегодня это будет очень правильное решение", - написал в фейсбуке сотрудник патрульной полиции Евгений Зборовский.
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Майже по усій Україні такі дороги. Головне гарна гума!
Для такої дороги, гарно підуть bridgestone blizzak, для кожної моделі свій (dmv1-3, lm003-5)
Це не реклама! Проза життя, перевірено багатьма.
Нажаль bridgestone blizzak не для глибокої каші та води(
Взимку важливими є усі зарактеристики гуми) Універсальної гуми не є, не було і не буде.
Катайтеся на всесезонці, вітер вам в спину
Ледовая не терпит воды и буртиков каши, не на то расчитана.
Попал я как то в такую фигню в 70 км от города. Вышел к машине - чупа-чупс реальный. 5 мм льда по всей поверхности. дождался ночи чтобы трафик был поменьше на трассе. и поехал. 90 % точно посредине дороги ехал. иначе стаскивало на обочину. Пристроился к джипу, сзади меня еще две или три легковушки. Так паровозиком и дочапали. 3 часа в пути
Колоссальные затраты времени/сил/ресурсов!
И я прекрасно это понимаю.
Но я уверен, что половина людей, которые сейчас сидят (и будут сидеть) в пробках, прекрасно могли оставить авто дома, или хотя бы доехать на нем до метро.
Корона бы не спала...
Вот только в реальности гололед и пробки, а не котики и фотомодели.
Летіти в кінці тижня на природу, там витратити зароблене, щоб потім повернутися в АД)
Кожному своє...
Какжи быть простым людям на летней резине...
Почитайте новини Київа про перший сніг! )))
Де(ЗЕ)білів на здолати!
Полная жесть