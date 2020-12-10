Ожеледь паралізувала Київ: на дорогах багатокілометрові затори. КАРТА

У четвер увечері, 10 грудня, у зв'язку з погодними умовами і ДТП Київ скували автомобільні затори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на карти Google.

Через дощ і мороз дороги вкрилися крижаною кіркою, а робота спецтехніки ускладнена через затори, що утворилися внаслідок ДТП.

"На дворі унікальне і небезпечне явище: дощ, який замерзає, переохолоджений туман, які перетворюють асфальт на крижану ковзанку. Якщо у вас є можливість залишити авто і дістатися додому з роботи іншими видами транспорту, то сьогодні це буде дуже правильне рішення", - написав співробітник патрульної поліції Євген Зборовський.

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