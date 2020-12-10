Ожеледь паралізувала Київ: на дорогах багатокілометрові затори. КАРТА
У четвер увечері, 10 грудня, у зв'язку з погодними умовами і ДТП Київ скували автомобільні затори.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на карти Google.
Через дощ і мороз дороги вкрилися крижаною кіркою, а робота спецтехніки ускладнена через затори, що утворилися внаслідок ДТП.
"На дворі унікальне і небезпечне явище: дощ, який замерзає, переохолоджений туман, які перетворюють асфальт на крижану ковзанку. Якщо у вас є можливість залишити авто і дістатися додому з роботи іншими видами транспорту, то сьогодні це буде дуже правильне рішення", - написав співробітник патрульної поліції Євген Зборовський.
Топ коментарі
+12 Євгенович Евгеньевич
показати весь коментар10.12.2020 17:24
+7 Lewis Snark
показати весь коментар10.12.2020 17:40
+5 Envoy
показати весь коментар10.12.2020 17:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Майже по усій Україні такі дороги. Головне гарна гума!
Для такої дороги, гарно підуть bridgestone blizzak, для кожної моделі свій (dmv1-3, lm003-5)
Це не реклама! Проза життя, перевірено багатьма.
Нажаль bridgestone blizzak не для глибокої каші та води(
Взимку важливими є усі зарактеристики гуми) Універсальної гуми не є, не було і не буде.
Катайтеся на всесезонці, вітер вам в спину
Ледовая не терпит воды и буртиков каши, не на то расчитана.
Попал я как то в такую фигню в 70 км от города. Вышел к машине - чупа-чупс реальный. 5 мм льда по всей поверхности. дождался ночи чтобы трафик был поменьше на трассе. и поехал. 90 % точно посредине дороги ехал. иначе стаскивало на обочину. Пристроился к джипу, сзади меня еще две или три легковушки. Так паровозиком и дочапали. 3 часа в пути
Колоссальные затраты времени/сил/ресурсов!
И я прекрасно это понимаю.
Но я уверен, что половина людей, которые сейчас сидят (и будут сидеть) в пробках, прекрасно могли оставить авто дома, или хотя бы доехать на нем до метро.
Корона бы не спала...
Вот только в реальности гололед и пробки, а не котики и фотомодели.
Летіти в кінці тижня на природу, там витратити зароблене, щоб потім повернутися в АД)
Кожному своє...
Какжи быть простым людям на летней резине...
Почитайте новини Київа про перший сніг! )))
Де(ЗЕ)білів на здолати!
Полная жесть