Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения рассматривает возможность обеспечить всеми без исключения гражданам Украины доступ к вакцине от COVID-19 за счет государства.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - сказал Степанов.

По его словам, на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - напомнил Степанов.

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Ранее в МОЗ заявили, что разрабатывают три сценария под разные вакцины. С большой долей вероятности Украина получит вакцину, которая не требует экстремальных условий хранения, которые трудно обеспечить.