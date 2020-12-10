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Новости Коронавирус и карантин
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Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов

Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения рассматривает возможность обеспечить всеми без исключения гражданам Украины доступ к вакцине от COVID-19 за счет государства.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - сказал Степанов.

По его словам, на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - напомнил Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль

Ранее в МОЗ заявили, что разрабатывают три сценария под разные вакцины. С большой долей вероятности Украина получит вакцину, которая не требует экстремальных условий хранения, которые трудно обеспечить.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Мою дозу вакцини засуньте сабі в (раку
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10.12.2020 20:09
+8
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 595
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10.12.2020 20:32
+7
слушаю "Прямой". чудак в студии правильные вещи говорит
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.

другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
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10.12.2020 20:26
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число дату можете назвать ?это очень интересно
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10.12.2020 20:06 Ответить
31 февраля
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10.12.2020 20:13 Ответить
было ж сказано...где то между 31 марта и 1 апреля
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10.12.2020 20:30 Ответить
Мою дозу вакцини засуньте сабі в (раку
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10.12.2020 20:09 Ответить
Я навіть знаю Кому!!
Віддайте Мені Вашу ,і ...прищеплю, як Мічурін..
🤗
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10.12.2020 20:23 Ответить
Всем украинцам бесплатную вакцину выдадут с бесплатным слоном. Степанов пообещал.
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10.12.2020 20:10 Ответить
Мне интерестно только одно - какую они с этого выгоду иметь будут ?
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10.12.2020 20:15 Ответить
Розовым..надувным..))
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10.12.2020 20:21 Ответить
Хотеть мало, - стараться надо...
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10.12.2020 20:10 Ответить
Может сразу крысиный яд всем?
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10.12.2020 20:11 Ответить
Обещаного три года ждать
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10.12.2020 20:11 Ответить
Сыр в мыщеловке всегда Халявный....
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10.12.2020 20:11 Ответить
Безплатный сыр только в мышеловке ! Мы ж не в Европе или Америке живём, что бы что то безплатно было.
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10.12.2020 20:11 Ответить
Для второй мышки бессссплатный...
Первой _смертельный....
З досвіду..😁
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10.12.2020 20:27 Ответить
Тобто коли половина світових запасів вакцини ВЖЕ передзамовлені десятком найбагатших держав,ці клоуни не спромоглися навіть почати перемовини про закупівлю ?
На подачки розраховують ? Бісові клоуни.
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10.12.2020 20:12 Ответить
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6454
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10.12.2020 20:13 Ответить
Народу не нужна вакцинация
стебанову нужна кастрация...
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10.12.2020 20:56 Ответить
Кремлевский Спутник по имени Новичок Ведмедчук уже закупил Остальное докупят Вадим Рабиновим и Вадим Новинский...
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10.12.2020 20:13 Ответить
Говорят, что Спутник будут вводить смертникам на зоне. Это гуманнее чем растрел !
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10.12.2020 20:17 Ответить
Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3832
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10.12.2020 21:34 Ответить
"хочу харчо", но, не гарантирую
министр Степанов
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10.12.2020 20:16 Ответить
РАБссиянско-китайскую молекулу типа Сопли из Ухани по имени корона с вирусом придумали в лаборатории....,рано или поздно об этом скажут.....
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10.12.2020 20:19 Ответить
Шоб земельку подерибанить побыстрее...
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10.12.2020 20:19 Ответить
За наши деньги из бюджета это не безплатно,
пусть за свои личные купят и раздадут людям,
тогда это будет считаться безплатно.
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10.12.2020 20:21 Ответить
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.

Только вот "Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль"

Сказано четко и ясно - часть вакцины купленной за деньги ЕК Зеленский и его банда намерены ПРОДАВАТЬ. Бесплатно, как всегда пойдут власть, полиция и депутаты. Они тоже ведь народ.
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10.12.2020 20:37 Ответить
асхвальт будет обколот -
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.
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10.12.2020 22:23 Ответить
Знову хочу до Парижу. А що вже був,ні вже хотів.
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10.12.2020 20:22 Ответить
на початку незалежності з кабінетів чиновників лунало ... "можемо" ..."можемо" ..."можемо" ...
а тепер тільки хотим хотим хотим ...та ніяух ви "нехотите" окрім як розвести лохторат на гроші ...
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10.12.2020 20:23 Ответить
Безкоштовна вакцина може букти тільки руським навачком спутник рабінович
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10.12.2020 20:25 Ответить
слушаю "Прямой". чудак в студии правильные вещи говорит
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.

другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
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10.12.2020 20:26 Ответить
А я хочу проснуться и не увидеть эту шваль!!!
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10.12.2020 20:26 Ответить
Кучмисты всегда были добрыми Самаритянами...,почти Мать Тереза...
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10.12.2020 20:26 Ответить
Ой то ..певно Поросенка злякались ..!
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10.12.2020 20:27 Ответить
Попошники..))
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10.12.2020 20:29 Ответить
Главное-пообещать , а потом всегда можно сказать-план "В" отменяется, Зеленский передумал.
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10.12.2020 20:28 Ответить
Безкоштовна вакцинація буде проходити в два етапи. На першому будуть колоти Спутнік V, а на другому, вижившим - Циклон Б.
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10.12.2020 20:29 Ответить
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 595
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10.12.2020 20:32 Ответить
Сходка в Днепре...,в президиуме сидят Кучма,Каломойский,Вилкулы и прочите Тимлшенки Лазаренки...повестка дня...Короновирус в Массы... Каждый жлоб должен вложить миллиард гривен,по факту получите 2...Ничего личного,только бизнес...
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10.12.2020 20:32 Ответить
Бесплатными тестами уже обеспечили !!!!
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10.12.2020 20:34 Ответить
чёто переживаю...что бесплатная если и будет то скорее всего рашеский фуфловакцин...
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10.12.2020 20:37 Ответить
Юля когда то победила таблетками Тамифлю...злую бактерию,типа Бациллу...Бесплатно....
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10.12.2020 20:40 Ответить
жЮлю не люблю, но она то хоть подкинулась,

а ЗЕльоные все провалят
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10.12.2020 22:25 Ответить
Ви вже масками безкоштовними населення забезпечили, забезпечили безкоштовними тестами і безкоштовними ліками...тепер така ж сама ситуація буде з безкоштовними вакцинами...Бо те , до чого доторкується зелене жалюгідя, автоматично перетворюється у лайно
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10.12.2020 20:40 Ответить
ясно-понятно.... поки ви "обсуждалі вопрос", організувалась черга в сім з хвостиком мільярдів жителів планети Земля. ..."хто крайній за вакциной?"...
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10.12.2020 20:55 Ответить
Спутник в стоит 14$ , и может производится в Харькове. Американский 70$ + спец доставка итого 140$ и ещё Украинские наценки +100%. И сколько народа Украины способна его оплатить? За счет налогов, оплатят тем, кто выше по служебной лестнице. Остальным на коммерческой основе! Почти 300$ но одного члена семьи ! Иначе на работу не запустят без прививки.
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10.12.2020 20:55 Ответить
мєртвєчук, пєрєлогінься
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10.12.2020 21:36 Ответить
не факт, что спутник это вакцина, как говорили некоторые ваши соотечественники, а вы докажите
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10.12.2020 21:45 Ответить
Они своих чиновников не боятся вакцинировать- опору своей власти! И вообще спорный вопрос, а не торчат их уши в первоначальном создании этой беды.
Так что выбора не много,у простых Украинцев, смогу ли я купить чиновника, пролезть на "бесплатную"? Или придётся на бюджетный вариант идти, если он будет.
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10.12.2020 22:31 Ответить
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Украинцам первого сорта.
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10.12.2020 20:58 Ответить
Я не понимаю этого постараться, вакцина должна быть бесплатной за счет китая для всех, в принципе.
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10.12.2020 21:07 Ответить
Хотела девка замуж...А он говорит , -мало чего я на тебе обещал?
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10.12.2020 21:24 Ответить
Да понятно, что, украинцам будут делать прививки бесплатно, я даже знаю тех украинцев, а как быть нам пересічним?????
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10.12.2020 21:55 Ответить
Хотим, планируем... Результата - ноль!
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10.12.2020 22:10 Ответить
Нiякого щеплення проти бажання нарiду не буде. Можна не хвилюватись.Даешь, свободу щеплення! Краще ковiд, нiж зелена голка у руцi.
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10.12.2020 22:48 Ответить
Не надо бесплатную. Сделайте платную, но чтобы она точно была.
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11.12.2020 03:36 Ответить
"Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов" - так как написано в Конституции?
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11.12.2020 08:38 Ответить
 
 