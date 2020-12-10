Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения рассматривает возможность обеспечить всеми без исключения гражданам Украины доступ к вакцине от COVID-19 за счет государства.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент".
"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - сказал Степанов.
По его словам, на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.
"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - напомнил Степанов.
Также на Цензор.НЕТ: Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль
Ранее в МОЗ заявили, что разрабатывают три сценария под разные вакцины. С большой долей вероятности Украина получит вакцину, которая не требует экстремальных условий хранения, которые трудно обеспечить.
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🤗
Первой _смертельный....
З досвіду..😁
На подачки розраховують ? Бісові клоуни.
стебанову нужна кастрация...
министр Степанов
пусть за свои личные купят и раздадут людям,
тогда это будет считаться безплатно.
Только вот "Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль"
Сказано четко и ясно - часть вакцины купленной за деньги ЕК Зеленский и его банда намерены ПРОДАВАТЬ. Бесплатно, как всегда пойдут власть, полиция и депутаты. Они тоже ведь народ.
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.
а тепер тільки хотим хотим хотим ...та ніяух ви "нехотите" окрім як розвести лохторат на гроші ...
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.
другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
а ЗЕльоные все провалят
Так что выбора не много,у простых Украинцев, смогу ли я купить чиновника, пролезть на "бесплатную"? Или придётся на бюджетный вариант идти, если он будет.