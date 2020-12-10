Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити усім без винятку громадянам України доступ до вакцини проти COVID-19 за рахунок держави.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".
"Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме за рахунок держави", - сказав Степанов.
За його словами, на переговорах зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.
"Але ми з вами розуміємо, що зараз у черзі стоять понад 7 млрд людей у всьому світі, а потужності щодо вакцини є обмеженими", - нагадав Степанов.
Раніше в МОЗ заявили, що розробляють три сценарії під різні вакцини. З великою часткою ймовірності Україна отримає вакцину, яка не вимагає екстремальних умов зберігання, які важко забезпечити.
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🤗
Первой _смертельный....
З досвіду..😁
На подачки розраховують ? Бісові клоуни.
стебанову нужна кастрация...
министр Степанов
пусть за свои личные купят и раздадут людям,
тогда это будет считаться безплатно.
Только вот "Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль"
Сказано четко и ясно - часть вакцины купленной за деньги ЕК Зеленский и его банда намерены ПРОДАВАТЬ. Бесплатно, как всегда пойдут власть, полиция и депутаты. Они тоже ведь народ.
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.
а тепер тільки хотим хотим хотим ...та ніяух ви "нехотите" окрім як розвести лохторат на гроші ...
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.
другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
а ЗЕльоные все провалят
Так что выбора не много,у простых Украинцев, смогу ли я купить чиновника, пролезть на "бесплатную"? Или придётся на бюджетный вариант идти, если он будет.