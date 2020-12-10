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Новини Коронавірус і карантин
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Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов

Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити усім без винятку громадянам України доступ до вакцини проти COVID-19 за рахунок держави.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме за рахунок держави", - сказав Степанов.

За його словами, на переговорах зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

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"Але ми з вами розуміємо, що зараз у черзі стоять понад 7 млрд людей у всьому світі, а потужності щодо вакцини є обмеженими", - нагадав Степанов.

Раніше в МОЗ заявили, що розробляють три сценарії під різні вакцини. З великою часткою ймовірності Україна отримає вакцину, яка не вимагає екстремальних умов зберігання, які важко забезпечити.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Мою дозу вакцини засуньте сабі в (раку
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10.12.2020 20:09
+8
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 595
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10.12.2020 20:32
+7
слушаю "Прямой". чудак в студии правильные вещи говорит
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.

другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
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10.12.2020 20:26
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число дату можете назвать ?это очень интересно
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10.12.2020 20:06 Відповісти
31 февраля
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10.12.2020 20:13 Відповісти
было ж сказано...где то между 31 марта и 1 апреля
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10.12.2020 20:30 Відповісти
Мою дозу вакцини засуньте сабі в (раку
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10.12.2020 20:09 Відповісти
Я навіть знаю Кому!!
Віддайте Мені Вашу ,і ...прищеплю, як Мічурін..
🤗
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10.12.2020 20:23 Відповісти
Всем украинцам бесплатную вакцину выдадут с бесплатным слоном. Степанов пообещал.
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10.12.2020 20:10 Відповісти
Мне интерестно только одно - какую они с этого выгоду иметь будут ?
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10.12.2020 20:15 Відповісти
Розовым..надувным..))
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10.12.2020 20:21 Відповісти
Хотеть мало, - стараться надо...
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10.12.2020 20:10 Відповісти
Может сразу крысиный яд всем?
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10.12.2020 20:11 Відповісти
Обещаного три года ждать
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10.12.2020 20:11 Відповісти
Сыр в мыщеловке всегда Халявный....
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10.12.2020 20:11 Відповісти
Безплатный сыр только в мышеловке ! Мы ж не в Европе или Америке живём, что бы что то безплатно было.
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10.12.2020 20:11 Відповісти
Для второй мышки бессссплатный...
Первой _смертельный....
З досвіду..😁
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10.12.2020 20:27 Відповісти
Тобто коли половина світових запасів вакцини ВЖЕ передзамовлені десятком найбагатших держав,ці клоуни не спромоглися навіть почати перемовини про закупівлю ?
На подачки розраховують ? Бісові клоуни.
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10.12.2020 20:12 Відповісти
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6454
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10.12.2020 20:13 Відповісти
Народу не нужна вакцинация
стебанову нужна кастрация...
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10.12.2020 20:56 Відповісти
Кремлевский Спутник по имени Новичок Ведмедчук уже закупил Остальное докупят Вадим Рабиновим и Вадим Новинский...
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10.12.2020 20:13 Відповісти
Говорят, что Спутник будут вводить смертникам на зоне. Это гуманнее чем растрел !
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10.12.2020 20:17 Відповісти
Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3832
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10.12.2020 21:34 Відповісти
"хочу харчо", но, не гарантирую
министр Степанов
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10.12.2020 20:16 Відповісти
РАБссиянско-китайскую молекулу типа Сопли из Ухани по имени корона с вирусом придумали в лаборатории....,рано или поздно об этом скажут.....
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10.12.2020 20:19 Відповісти
Шоб земельку подерибанить побыстрее...
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10.12.2020 20:19 Відповісти
За наши деньги из бюджета это не безплатно,
пусть за свои личные купят и раздадут людям,
тогда это будет считаться безплатно.
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10.12.2020 20:21 Відповісти
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.

Только вот "Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль"

Сказано четко и ясно - часть вакцины купленной за деньги ЕК Зеленский и его банда намерены ПРОДАВАТЬ. Бесплатно, как всегда пойдут власть, полиция и депутаты. Они тоже ведь народ.
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10.12.2020 20:37 Відповісти
асхвальт будет обколот -
На вакцины дала деньги Европейская комиссия.
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10.12.2020 22:23 Відповісти
Знову хочу до Парижу. А що вже був,ні вже хотів.
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10.12.2020 20:22 Відповісти
на початку незалежності з кабінетів чиновників лунало ... "можемо" ..."можемо" ..."можемо" ...
а тепер тільки хотим хотим хотим ...та ніяух ви "нехотите" окрім як розвести лохторат на гроші ...
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10.12.2020 20:23 Відповісти
Безкоштовна вакцина може букти тільки руським навачком спутник рабінович
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10.12.2020 20:25 Відповісти
слушаю "Прямой". чудак в студии правильные вещи говорит
1. чтобы всех обеспечить вакциной надо 60 млн доз
2. под эти 60 млн доз надо 60 млн шприцов
3. а главное, нужны холодильники! как стационарные так и автомобильные. такие которые смогут держать -70 не только в министерстве здравоохранения а в каждом пункте где будут прививать.

другие страны в ЕС уже летом начали аккумулировать деньги на вакцину, строить инфраструктуру, заказывать и выпускать необходимые сопутствующие вещи. а наши урюки только планы пишут.. уроды никчемные жопорукие
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10.12.2020 20:26 Відповісти
А я хочу проснуться и не увидеть эту шваль!!!
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10.12.2020 20:26 Відповісти
Кучмисты всегда были добрыми Самаритянами...,почти Мать Тереза...
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10.12.2020 20:26 Відповісти
Ой то ..певно Поросенка злякались ..!
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10.12.2020 20:27 Відповісти
Попошники..))
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10.12.2020 20:29 Відповісти
Главное-пообещать , а потом всегда можно сказать-план "В" отменяется, Зеленский передумал.
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10.12.2020 20:28 Відповісти
Безкоштовна вакцинація буде проходити в два етапи. На першому будуть колоти Спутнік V, а на другому, вижившим - Циклон Б.
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10.12.2020 20:29 Відповісти
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 595
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10.12.2020 20:32 Відповісти
Сходка в Днепре...,в президиуме сидят Кучма,Каломойский,Вилкулы и прочите Тимлшенки Лазаренки...повестка дня...Короновирус в Массы... Каждый жлоб должен вложить миллиард гривен,по факту получите 2...Ничего личного,только бизнес...
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10.12.2020 20:32 Відповісти
Бесплатными тестами уже обеспечили !!!!
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10.12.2020 20:34 Відповісти
чёто переживаю...что бесплатная если и будет то скорее всего рашеский фуфловакцин...
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10.12.2020 20:37 Відповісти
Юля когда то победила таблетками Тамифлю...злую бактерию,типа Бациллу...Бесплатно....
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10.12.2020 20:40 Відповісти
жЮлю не люблю, но она то хоть подкинулась,

а ЗЕльоные все провалят
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10.12.2020 22:25 Відповісти
Ви вже масками безкоштовними населення забезпечили, забезпечили безкоштовними тестами і безкоштовними ліками...тепер така ж сама ситуація буде з безкоштовними вакцинами...Бо те , до чого доторкується зелене жалюгідя, автоматично перетворюється у лайно
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10.12.2020 20:40 Відповісти
ясно-понятно.... поки ви "обсуждалі вопрос", організувалась черга в сім з хвостиком мільярдів жителів планети Земля. ..."хто крайній за вакциной?"...
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10.12.2020 20:55 Відповісти
Спутник в стоит 14$ , и может производится в Харькове. Американский 70$ + спец доставка итого 140$ и ещё Украинские наценки +100%. И сколько народа Украины способна его оплатить? За счет налогов, оплатят тем, кто выше по служебной лестнице. Остальным на коммерческой основе! Почти 300$ но одного члена семьи ! Иначе на работу не запустят без прививки.
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10.12.2020 20:55 Відповісти
мєртвєчук, пєрєлогінься
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10.12.2020 21:36 Відповісти
не факт, что спутник это вакцина, как говорили некоторые ваши соотечественники, а вы докажите
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10.12.2020 21:45 Відповісти
Они своих чиновников не боятся вакцинировать- опору своей власти! И вообще спорный вопрос, а не торчат их уши в первоначальном создании этой беды.
Так что выбора не много,у простых Украинцев, смогу ли я купить чиновника, пролезть на "бесплатную"? Или придётся на бюджетный вариант идти, если он будет.
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10.12.2020 22:31 Відповісти
Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов - Украинцам первого сорта.
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10.12.2020 20:58 Відповісти
Я не понимаю этого постараться, вакцина должна быть бесплатной за счет китая для всех, в принципе.
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10.12.2020 21:07 Відповісти
Хотела девка замуж...А он говорит , -мало чего я на тебе обещал?
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10.12.2020 21:24 Відповісти
Да понятно, что, украинцам будут делать прививки бесплатно, я даже знаю тех украинцев, а как быть нам пересічним?????
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10.12.2020 21:55 Відповісти
Хотим, планируем... Результата - ноль!
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10.12.2020 22:10 Відповісти
Нiякого щеплення проти бажання нарiду не буде. Можна не хвилюватись.Даешь, свободу щеплення! Краще ковiд, нiж зелена голка у руцi.
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10.12.2020 22:48 Відповісти
Не надо бесплатную. Сделайте платную, но чтобы она точно была.
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11.12.2020 03:36 Відповісти
"Хотим обеспечить украинцам бесплатную вакцинацию от COVID-19, - Степанов" - так как написано в Конституции?
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11.12.2020 08:38 Відповісти
 
 