Хочемо забезпечити українцям безкоштовну вакцинацію проти COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити усім без винятку громадянам України доступ до вакцини проти COVID-19 за рахунок держави.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент".

"Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам саме за рахунок держави", - сказав Степанов.

За його словами, на переговорах зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

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"Але ми з вами розуміємо, що зараз у черзі стоять понад 7 млрд людей у всьому світі, а потужності щодо вакцини є обмеженими", - нагадав Степанов.

Раніше в МОЗ заявили, що розробляють три сценарії під різні вакцини. З великою часткою ймовірності Україна отримає вакцину, яка не вимагає екстремальних умов зберігання, які важко забезпечити.