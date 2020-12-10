Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам, а в апреле начнется массовая вакцинация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация", - написал Радуцкий.

При этом парламентарий отметил, что Украине удалось избежать сценария жесткого локдауна, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее строгий, чем в марте-апреле.

"Экономика не останавливается: промышленность, транспорт будут работать. Временно закрывается только сфера непродовольственной торговли, услуг - ТРЦ, кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатры, фитнес-клубы. У школьников в это время каникулы, но детские сады могут работать", - пояснил глава комитета.

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По его словам, ввести "мягкий" вариант локдауна и дать возможность бизнесу поработать перед праздниками в пиковый сезон удалось благодаря двум факторам.

"Во-первых, вовремя успела "нарастить мускулы" наша сфера здравоохранения. Загруженность больниц в среднем снижена до уровня в 50%. Значительно увеличено количество коек с подведенным кислородом, коек интенсивной терапии. И даже при негативном сценарии - стремительном увеличении количества новых больных и госпитализированных до конца декабря-начала января - наша медицина должна справиться. Второй фактор - определенный положительный эффект от карантина выходного дня: вторую неделю суточное количество инфицированных находится на стабильном уровне, в результате мы сегодня имеем не 20 тысяч новых инфицированных, а только 13 тысяч", - отметил Радуцкий.

Радуцкий также отметил, что в правительстве услышали рекомендации депутатов и провели "работу над ошибками".

"О введении ограничений предпринимателям сообщили заранее - почти за месяц. Кроме того, сегодня вступили в силу изменения в государственный бюджет, которые, по инициативе Президента, направлены на поддержку бизнеса во время карантина. В частности, предусмотрены выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае усиления карантина, помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, одноразовая компенсация предпринимателям затрат, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц", - резюмировал глава парламентского комитета.