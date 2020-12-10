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Новости Коронавирус и карантин
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Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам, а в апреле начнется массовая вакцинация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация", - написал Радуцкий.

При этом парламентарий отметил, что Украине удалось избежать сценария жесткого локдауна, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее строгий, чем в марте-апреле.

"Экономика не останавливается: промышленность, транспорт будут работать. Временно закрывается только сфера непродовольственной торговли, услуг - ТРЦ, кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатры, фитнес-клубы. У школьников в это время каникулы, но детские сады могут работать", - пояснил глава комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий: Вакцинируя всех детей, мы спасаем малышей, которым нельзя делать прививку по медицинским показателям

По его словам, ввести "мягкий" вариант локдауна и дать возможность бизнесу поработать перед праздниками в пиковый сезон удалось благодаря двум факторам.

"Во-первых, вовремя успела "нарастить мускулы" наша сфера здравоохранения. Загруженность больниц в среднем снижена до уровня в 50%. Значительно увеличено количество коек с подведенным кислородом, коек интенсивной терапии. И даже при негативном сценарии - стремительном увеличении количества новых больных и госпитализированных до конца декабря-начала января - наша медицина должна справиться. Второй фактор - определенный положительный эффект от карантина выходного дня: вторую неделю суточное количество инфицированных находится на стабильном уровне, в результате мы сегодня имеем не 20 тысяч новых инфицированных, а только 13 тысяч", - отметил Радуцкий.

Радуцкий также отметил, что в правительстве услышали рекомендации депутатов и провели "работу над ошибками".

"О введении ограничений предпринимателям сообщили заранее - почти за месяц. Кроме того, сегодня вступили в силу изменения в государственный бюджет, которые, по инициативе Президента, направлены на поддержку бизнеса во время карантина. В частности, предусмотрены выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае усиления карантина, помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, одноразовая компенсация предпринимателям затрат, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц", - резюмировал глава парламентского комитета.

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вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Разве может Радуцкий желать нам чего-то плохого?
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10.12.2020 20:25
+6
Только сегодня Шмыгаль сообщил, что готовьте свои денежки. Вакцины, закупленные за помощь Евросоюза, зеленые будут продавать. Барыги они и есть барыги.
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10.12.2020 20:26
+6
потому что это неправда
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10.12.2020 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Почему не сообщают: "После прививки 1,5 месяца нельзя употреблять спиртное"?
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10.12.2020 20:22 Ответить
потому что это неправда
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10.12.2020 20:27 Ответить
очень похоже на то, что вакцинация в апреле будет обществу уже как мёрвому примочка.
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10.12.2020 20:28 Ответить
она в любое время как мертвому припарка, при той скорости мутации вируса и состряпании вакцині!
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10.12.2020 21:27 Ответить
антитіла "тримають" до півроку.
тому ВАКЦИНА БУДЕ ПОТРІБНА ЩЕ 3-5-10 РОКІВ
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10.12.2020 22:51 Ответить
1 хвилю розтягнули і проскочили.
Неінфіковані під час 2 хвилі будуть заздрити тим хто перехворів до пів року у 1 хвилі.
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11.12.2020 02:35 Ответить
оманливі відчуття..
просто тому ,щкількість інфікованиХ,в тому числі безсимптомно росте,але смертність падає..
та й "протоколи" лікування покращуються...
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11.12.2020 07:35 Ответить
він вивчає людей, і встановлює часові мітки.
щось шукає.
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11.12.2020 21:52 Ответить
когда будут прививки в голову "мудрому українському наріду" от ЗЕ-вируса ?
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10.12.2020 22:02 Ответить
3 дня до и 3 дня после пить нельзя! Не разгоняй фейки! Но необходимо не болеть простудными на момент прививки, отсутствие температуры, и ещё некоторый набор болезней хранических противопоказание. По телику прямая трансляция журналистов, кто её сделал была, и как её делали.
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10.12.2020 22:04 Ответить
переловить всех ЗЕ-макак, голосовавших за своего альфа самца и наколоть им Спутника в голову - или помрут или привьются, посмотрим
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10.12.2020 22:10 Ответить
помиляєтесь..Відразу появилось 50 відсотків відмовників від вакцинації..
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10.12.2020 22:49 Ответить
Разве может Радуцкий желать нам чего-то плохого?
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10.12.2020 20:25 Ответить
Це при тому що вакцинація - добре як для нас, так і для Радуцького, останнього- у фінансовому сенсі.)
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10.12.2020 21:35 Ответить
после воровства стратегического резерва масок весной я особенно доверяю Радуцкому

кстати, дело по маскам так и не возбуждено !!!!
але БЕНЯдиктовна , спишь на посту ?
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10.12.2020 22:04 Ответить
Щоби на всіх вакцини вистачило.
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10.12.2020 20:25 Ответить
вся вакцина буде в Епіцентрі і вакцинація, власне, також там буде проходити
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10.12.2020 21:09 Ответить
Эпицентры вырастут в геометрической прогрессии,

но прививку я буду делать в Рошене - Петру Алексеевичу больше доверяю за качественное обслуживание в его сети
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10.12.2020 22:08 Ответить
Примусова спутнік? Бажано починати з зажопників і всієї вати.
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10.12.2020 20:26 Ответить
от этого "обычного гриппа" у меня родной брат чуть не умер в больнице с сатурацией 70% и гемоглобином в 70 гр/л
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10.12.2020 20:30 Ответить
И что? От гриппа каждый год в стране немеряно народу умирало. Прятали эту статистику, как могли. Теперь выяснилось, что выгоднее не прятать.
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10.12.2020 20:35 Ответить
бред не неси
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10.12.2020 20:38 Ответить
Не прятали! Больше чем от Ковида!
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10.12.2020 21:28 Ответить
Бла-бла как всегда
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10.12.2020 20:26 Ответить
Только сегодня Шмыгаль сообщил, что готовьте свои денежки. Вакцины, закупленные за помощь Евросоюза, зеленые будут продавать. Барыги они и есть барыги.
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10.12.2020 20:26 Ответить
дык, мародерство на ковиде уже с весны идет
то ли еще будет !
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10.12.2020 22:12 Ответить
Це якою вакциною коли нам нормальну поки не збираються поставляти? Мокша 5?
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10.12.2020 20:26 Ответить
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 1560
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10.12.2020 20:30 Ответить
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5833
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10.12.2020 20:31 Ответить
Я думаю, что как минимум 50% населения откажуться от вакцинации, в том числе я и моя семья. Эта вакцинация погубит миллионы людей если не больше. Вакцины от гриппа не защищают от гриппа, а от коронавируса так и тем-более, он постоянно мутирует!

Коронавирусы известны с 60-х годов прошлого века, но почему же тогда не изобретали вакцины ? А вот именно из-за быстрых мутаций! Действенная вакцина от коронавируса невозможна! Это всё фейк и заробатывание гигантских средств фармкомпаний за которыми стоят люцифериане-каббалисты. Их цель как можно больше уничтожить людей и создать хаос на земле. А каббалистами и культом люцифера захвачены все страны. Идёт война света и тьмы! (с)
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10.12.2020 20:33 Ответить
Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року - Радуцький - Цензор.НЕТ 8684
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10.12.2020 21:02 Ответить
Made in China.
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10.12.2020 21:35 Ответить
https://censor.net/ru/news/3236192/**************************************************************************
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10.12.2020 21:38 Ответить
Эта вакцинация погубит миллионы людей если не больше.


Лахті,якщо це про кацапську вакцину Спутнік 5,то погоджусь
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10.12.2020 22:44 Ответить
Любая вакцина !!! а кацапо-вакцина и подавно !!! .. даже И.Маск сказал что не даст вакцинировать своих родных и близких !!! может он чет больше нас знает !? ты не думал об этом !?
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11.12.2020 00:15 Ответить
зєбіли-брехуни, афєрісти і пустобрьохи.
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10.12.2020 20:34 Ответить
Безкоштовна вакцина руський спутник -новачок5 можете вакцинуватись бажано руськомовні
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10.12.2020 20:38 Ответить
а кого это на фотке вакцинируют?
сильно на жырика смахивает
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10.12.2020 20:38 Ответить
а мне издалека на горбачьёва ))) только пятно с лобешни на руку наколкой перелезло ))))
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10.12.2020 20:45 Ответить
Кажется, этот тот 80-летний старичoк в ЮКей, которому первую дозу вкололи на радость всему Соединенному Королевству.
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10.12.2020 21:42 Ответить
и дай ему Бог здоровья
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10.12.2020 21:44 Ответить
Sure.
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10.12.2020 21:46 Ответить
Дочка Путина на испытаниях Спутника.
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10.12.2020 21:48 Ответить
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10.12.2020 21:52 Ответить
пнх. балабол.
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10.12.2020 20:44 Ответить
стоило бы ,до того времени и от зеленого вируса излечить общество...
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10.12.2020 20:53 Ответить
общество необучаемо, судя по годам незалежности....да и по 400-х сотлетней истории Украины!
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10.12.2020 21:31 Ответить
но звезды то против - небеса дают нам шанс за шансом ...видно "хождение по граблях" у нас национальный вид спорта...
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10.12.2020 21:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=21qyENikwSk Про це вам не скажуть, а ви маєте це знати! - про отраву в вакцинах.
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10.12.2020 21:06 Ответить
інших способів,ніж вакцинація,проти вірусів не придумано.
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10.12.2020 22:46 Ответить
А чего так рано? Можно было бы и а июне 2022.
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10.12.2020 21:19 Ответить
Китайская биологическая лаборатория в Ухане принадлежит Glaxo.
Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)
Которая, управляется фондами Black Rock.
Которая, управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).
Которая, кстати, обслуживает французскую AXA
ЮПо совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.
Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане
Который куплен случайно немецким альянсом.
У которого, Vanguard в качестве акционера.
Которая является акционером Black Rock.
Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT
Собственность Билла Гейтса, который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, это Всемирная организация здравоохранения.
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10.12.2020 21:20 Ответить
В доме который построил джек ....
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10.12.2020 21:31 Ответить
... и взбаламутил Дональд. Если отвоюет себе еще 4 года, вопреки фальсификациям демократчиков, то может и сотрясет его до основания.
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10.12.2020 21:39 Ответить
19 декабря 2018 г. компания Pfizer объявила о совместном слиянии своего подразделения по охране здоровья потребителей с британским фармацевтическим гигантом https://en.wikipedia.org/wiki/GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline ; британская компания сохранит за собой контрольный пакет 68% акций. https://en.wikipedia.org/wiki/Pfizer#cite_note-8 [8]

Как-то хиленько для "Glaxo. Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)"
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10.12.2020 21:45 Ответить
благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных / пророчит вещун-крадун. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. Но наказания не будет. Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо.
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10.12.2020 21:24 Ответить
Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року - Радуцький - Цензор.НЕТ 7637
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10.12.2020 21:38 Ответить
Чуть не к месту юмор. Но сразу схотелось именно 1 апреля ширнуться! Есть тут что общее---ну есть!
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10.12.2020 21:39 Ответить
А как же победоносное:"Украина получит вакцину в числе первых"?Он в курсе сколько от декабря до апреля?
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10.12.2020 22:05 Ответить
Да не переживай. Нормальных вакцин у нас до лета скорей всего не будет. А вакцинация может и начнется, но точно не массовая.
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10.12.2020 22:40 Ответить
Не переживайте, вам Американскую вакцину уколят за 300$ , вынут в красивой упаковке из бытового холодильника, и расскажут какая она свежая, только вчера прошла таможню и посылиный с почты уже её принёс. Эта вакцина вам обязательно поможет!
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10.12.2020 22:12 Ответить
Не уколют - на нее очередь до лета. Когда ВБ, США, Япония, Канада, ЕС привьются, тогда до нас дойдет очередь (может быть), если найдем деньги. В свободной продаже ее не будет... Ну разве что во флаконы из под вакцины что-нибудь сами зальют... В способностях Радуцкого я не сомневаюсь.
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10.12.2020 22:44 Ответить
Яка ситуація з вакцинами у світі? Чи вистачить всім?
Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати.
Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483

лідери у розробці вакцин, які оголосили найоптимістичніші прогнози, можуть виготовити в рази менші об'єми.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES
Так, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483

Скільки дістанеться Україні і коли?
Українська влада очікує, що в рамках програми COVAX за гроші міжнародних партнерів і урядів інших країн Україна отримає близько 8 млн доз.
Тобто 8 млн людей отримають щеплення, якщо йдеться про одну дозу, або 4 мільйони - якщо буде щеплення у дві дози.
Кампанія з вакцинації, за найоптимістичнішими оцінками українських чиновників, почнеться не раніше травня 2021 року
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10.12.2020 22:57 Ответить
проблема не тільки у грошах, а й в тому, що за нинішнім бюджетним законодавством Україна не може наперед купити вакцини, як це зробили, наприклад, ЄС або США.
"Ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яких сторонами виконуються в наступні роки",
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10.12.2020 22:59 Ответить
Вот с этим и проблемка. Американские компании никакого отношения к COVAX вроде как не имеют. А AZ притормозилась. Есть вероятность, что они будут проводить повторное тестирование вакцины. А так компаний-производителей сотни. Само собой, что что-нибудь нам перепадет. Проблема лишь в том, что не хотелось "что-нибудь".
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10.12.2020 23:26 Ответить
Крадуцкий ответил на Свободе слова. Первые медработники, армия и силовики, а потом кто то из народа...., то есть все чиновники и члены их семей.... Как людям первого сорта.
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11.12.2020 01:14 Ответить
зуб дає,чи ні?*
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10.12.2020 22:13 Ответить
-70грС ,кто не знает, в вашем населённом пункте обязательно есть специальная холодильная установка, о которой в многих городах Украины даже не слышали, не говоря о населённых пунктах.
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10.12.2020 22:17 Ответить
Это только одна из разновидностей вакцин. К тому же она будет поставляться в холодильниках производителем. К тому же нам она точно не светит (текущий заказ компания не сможет выполнить даже до лета), а другие страны создали под нее хранилища.
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10.12.2020 22:47 Ответить
А сколько таких холодильников в Украине есть? И в каждом населённом пункте?Ждут вакцину.
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11.12.2020 01:08 Ответить
Блин, да не будет у нас этой вакцины. А если и будет, то для Феофании холодильничек организовать не проблема. Модерна, кстати, хранится при -20 и месяц при температуре чуть ниже нуля. Короче, можешь дома в морозилке хранить. Но она тоже вряд ли приедет и стоит 40$ за дозу у производителя. А наши ждут, когда AZ разродится с тестированием. Как раз она стоит 4-5$ за дозу (в два раза дешевле кацапского Спутника), хранится в обычных условиях, поставляется в рамках COVAX, будет произведено 3 млрд доз, ну и эффективность скорей всего будет так себе... А на американские вакцины можешь не смотреть.
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11.12.2020 01:25 Ответить
А специальные перевозчики? Специальные оборудованные самолёты... И доставка выше стоимости 70$( на территории США) в несколько раз до Украины + логистика на территории Украины+ мед учреждения костюмы+шприци+ хранение+...+....
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10.12.2020 22:23 Ответить
Действие вакцины (максимум ) до 8 месяцев. Как раз к сезону ( в ноябре) действие закончится.
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10.12.2020 22:30 Ответить
Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року

В Польщі починають МАСОВУ вакцинацію в січні -180 тис. доз в тиждень.
яку кількість під масовою вважає Радуцький- це питанння..
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10.12.2020 22:40 Ответить
даже страшно подумать, в какие уродливые формы выльется эта вакцинация в наших реалиях!
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10.12.2020 23:23 Ответить
Короче, мы последние с конца на вакцинацию.
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11.12.2020 01:37 Ответить
 
 