Массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле 2021 года, - Радуцкий
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам, а в апреле начнется массовая вакцинация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Я очень надеюсь, что благодаря "каникулам" в январе нам удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и дать отдохнуть нашим врачам. В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация", - написал Радуцкий.
При этом парламентарий отметил, что Украине удалось избежать сценария жесткого локдауна, а перечень ограничений, введенных правительством с 8 до 24 января, менее строгий, чем в марте-апреле.
"Экономика не останавливается: промышленность, транспорт будут работать. Временно закрывается только сфера непродовольственной торговли, услуг - ТРЦ, кафе, рестораны, бары (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатры, фитнес-клубы. У школьников в это время каникулы, но детские сады могут работать", - пояснил глава комитета.
По его словам, ввести "мягкий" вариант локдауна и дать возможность бизнесу поработать перед праздниками в пиковый сезон удалось благодаря двум факторам.
"Во-первых, вовремя успела "нарастить мускулы" наша сфера здравоохранения. Загруженность больниц в среднем снижена до уровня в 50%. Значительно увеличено количество коек с подведенным кислородом, коек интенсивной терапии. И даже при негативном сценарии - стремительном увеличении количества новых больных и госпитализированных до конца декабря-начала января - наша медицина должна справиться. Второй фактор - определенный положительный эффект от карантина выходного дня: вторую неделю суточное количество инфицированных находится на стабильном уровне, в результате мы сегодня имеем не 20 тысяч новых инфицированных, а только 13 тысяч", - отметил Радуцкий.
Радуцкий также отметил, что в правительстве услышали рекомендации депутатов и провели "работу над ошибками".
"О введении ограничений предпринимателям сообщили заранее - почти за месяц. Кроме того, сегодня вступили в силу изменения в государственный бюджет, которые, по инициативе Президента, направлены на поддержку бизнеса во время карантина. В частности, предусмотрены выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае усиления карантина, помощь бизнесу для сохранения рабочих мест, одноразовая компенсация предпринимателям затрат, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц", - резюмировал глава парламентского комитета.
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тому ВАКЦИНА БУДЕ ПОТРІБНА ЩЕ 3-5-10 РОКІВ
Неінфіковані під час 2 хвилі будуть заздрити тим хто перехворів до пів року у 1 хвилі.
просто тому ,щкількість інфікованиХ,в тому числі безсимптомно росте,але смертність падає..
та й "протоколи" лікування покращуються...
щось шукає.
кстати, дело по маскам так и не возбуждено !!!!
але БЕНЯдиктовна , спишь на посту ?
но прививку я буду делать в Рошене - Петру Алексеевичу больше доверяю за качественное обслуживание в его сети
то ли еще будет !
Коронавирусы известны с 60-х годов прошлого века, но почему же тогда не изобретали вакцины ? А вот именно из-за быстрых мутаций! Действенная вакцина от коронавируса невозможна! Это всё фейк и заробатывание гигантских средств фармкомпаний за которыми стоят люцифериане-каббалисты. Их цель как можно больше уничтожить людей и создать хаос на земле. А каббалистами и культом люцифера захвачены все страны. Идёт война света и тьмы! (с)
Лахті,якщо це про кацапську вакцину Спутнік 5,то погоджусь
сильно на жырика смахивает
Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)
Которая, управляется фондами Black Rock.
Которая, управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).
Которая, кстати, обслуживает французскую AXA
ЮПо совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.
Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане
Который куплен случайно немецким альянсом.
У которого, Vanguard в качестве акционера.
Которая является акционером Black Rock.
Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT
Собственность Билла Гейтса, который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, это Всемирная организация здравоохранения.
Как-то хиленько для "Glaxo. Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)"
Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати.
Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483
лідери у розробці вакцин, які оголосили найоптимістичніші прогнози, можуть виготовити в рази менші об'єми.
АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES
Так, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483
Скільки дістанеться Україні і коли?
Українська влада очікує, що в рамках програми COVAX за гроші міжнародних партнерів і урядів інших країн Україна отримає близько 8 млн доз.
Тобто 8 млн людей отримають щеплення, якщо йдеться про одну дозу, або 4 мільйони - якщо буде щеплення у дві дози.
Кампанія з вакцинації, за найоптимістичнішими оцінками українських чиновників, почнеться не раніше травня 2021 року
"Ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яких сторонами виконуються в наступні роки",
В Польщі починають МАСОВУ вакцинацію в січні -180 тис. доз в тиждень.
яку кількість під масовою вважає Радуцький- це питанння..