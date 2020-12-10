Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року - Радуцький
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що завдяки локдауну в січні вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих і дати відпочити нашим лікарям, а у квітні почнеться масова вакцинація.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Я дуже сподіваюсь, що завдяки "канікулам" у січні нам вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям. В такому випадку з великою ймовірністю необхідності у черговому локдауні вже не буде. Запасу міцності медичної системи вистачить до квітня, коли почнеться масова вакцинація", - написав Радуцький.
При цьому парламентарій зазначив, що Україні вдалось уникнути сценарію жорсткого локдауну, а перелік обмежень, запроваджених урядом з 8 до 24 січня, менш суворий, ніж у березні-квітні.
"Економіка не зупиняється: промисловість, транспорт будуть працювати. Тимчасово зачиняється лише сфера непродовольчої торгівлі, послуг та розваг – ТРЦ, кафе, ресторани, бари (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатри, фітнес-клуби. У школярів на цей час канікули, але дитячі садочки можуть працювати", - пояснив голова комітету.
За його словами, запровадити "м’який" варіант локдауну та дати можливість бізнесу попрацювати перед святами у піковий сезон вдалось завдяки двом чинникам.
"По-перше, вчасно встигла "наростити м’язи" наша сфера охорони здоров’я. Завантаженість лікарень в середньому зменшена до рівня в 50%. Значно збільшена кількість ліжок з підведеним киснем, ліжок інтенсивної терапії. І навіть за негативного сценарію – стрімкому збільшенні кількості нових хворих і госпіталізованих до кінця грудня-початку січня – наша медицина повинна впоратись. Другий чинник – певний позитивний ефект від карантину вихідного дня: другий тиждень щодобова кількість інфікованих перебуває на стабільному рівні, в результаті ми на сьогодні маємо не 20 тисяч нових інфікованих, а лише 13 тисяч", - зазначив Радуцький.
Радуцький також зауважив, що в уряді почули рекомендації депутатів та провели "роботу над помилками".
"Про запровадження обмежень підприємців повідомили заздалегідь - майже за місяць. Крім того, сьогодні набули чинності зміни до державного бюджету, які, за ініціативи Президента, спрямовані на підтримку бізнесу під час карантину. Зокрема, передбачені виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі посилення карантину, допомога бізнесу для збереження робочих місць, одноразова компенсація підприємцям витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб", - резюмував голова парламентського комітету.
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тому ВАКЦИНА БУДЕ ПОТРІБНА ЩЕ 3-5-10 РОКІВ
Неінфіковані під час 2 хвилі будуть заздрити тим хто перехворів до пів року у 1 хвилі.
просто тому ,щкількість інфікованиХ,в тому числі безсимптомно росте,але смертність падає..
та й "протоколи" лікування покращуються...
щось шукає.
кстати, дело по маскам так и не возбуждено !!!!
але БЕНЯдиктовна , спишь на посту ?
но прививку я буду делать в Рошене - Петру Алексеевичу больше доверяю за качественное обслуживание в его сети
то ли еще будет !
Коронавирусы известны с 60-х годов прошлого века, но почему же тогда не изобретали вакцины ? А вот именно из-за быстрых мутаций! Действенная вакцина от коронавируса невозможна! Это всё фейк и заробатывание гигантских средств фармкомпаний за которыми стоят люцифериане-каббалисты. Их цель как можно больше уничтожить людей и создать хаос на земле. А каббалистами и культом люцифера захвачены все страны. Идёт война света и тьмы! (с)
Лахті,якщо це про кацапську вакцину Спутнік 5,то погоджусь
сильно на жырика смахивает
Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)
Которая, управляется фондами Black Rock.
Которая, управляет фондами открытого фонда компании (SOROS FOUNDATION).
Которая, кстати, обслуживает французскую AXA
ЮПо совпадению, он владеет немецкой компанией Wintertor.
Который случайно построил китайскую лабораторию в Ухане
Который куплен случайно немецким альянсом.
У которого, Vanguard в качестве акционера.
Которая является акционером Black Rock.
Которая контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Которая, кстати, является основным акционером MICROSOFT
Собственность Билла Гейтса, который является акционером PFIZER (который продает чудо ВАКЦИНЫ) и в настоящее время является чьим первым спонсором ??? Ну да, это Всемирная организация здравоохранения.
Как-то хиленько для "Glaxo. Которая, кстати, является владельцем Pfizer (того, кто производит вакцину)"
Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати.
Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483
лідери у розробці вакцин, які оголосили найоптимістичніші прогнози, можуть виготовити в рази менші об'єми.
АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES
Так, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55154483
Скільки дістанеться Україні і коли?
Українська влада очікує, що в рамках програми COVAX за гроші міжнародних партнерів і урядів інших країн Україна отримає близько 8 млн доз.
Тобто 8 млн людей отримають щеплення, якщо йдеться про одну дозу, або 4 мільйони - якщо буде щеплення у дві дози.
Кампанія з вакцинації, за найоптимістичнішими оцінками українських чиновників, почнеться не раніше травня 2021 року
"Ми не можемо підписувати договори, зобов'язання по яких сторонами виконуються в наступні роки",
В Польщі починають МАСОВУ вакцинацію в січні -180 тис. доз в тиждень.
яку кількість під масовою вважає Радуцький- це питанння..