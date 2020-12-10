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Новости
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Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба

Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба

Правительство Португалии приняло решение о выплате компенсации родственникам убитого в этой стране гражданина Украины Игоря Гоменюка.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал Кулеба в Twitter.

По информации СМИ, Гоменюк скончался во марте 2020 года в изоляторе аэропорта Лиссабона после избиения сотрудниками Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы). В Португалию он прибыл авиарейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде в страну и он потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, однако после этого возвращен в изолятор аэропорта Лиссабона, где он был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надели наручники, применили физическую силу и бросили одного с приступом эпилепсии: в аэропорту Лиссабона умер украинец

В сентябре прокуратура Португалии заявила, что к избиению Гоменюка причастны трое сотрудников миграционной службы, им предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.

В среду, 9 декабря, подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. Другой реакцией МВД Португалии на событие стала реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убитый в аэропорту Лиссабона оказался жителем Львовщины. Португальские офицеры пытались скрыть, что смерть наступила в результате побоев

Автор: 

Португалия (197) убийство (6479) заробитчане (587) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
В Україні за таке ніхто не звільняється і компенсація не передбачена на відміну від Європи. Врадіївка Криве Озеро і т д.Хто покараний хто звільнився і хто отримав компенсацію?
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10.12.2020 20:38
+10
« Це Европа»- Тим і відрізняється від Мокшанії, що там правильна реакція на порушення прав людини зі сторони державних чиновників! Чи Ви може чули щоб в Північній Кореї чи Мокшанії, були осудженні чиновники за знущання з простих громадян?
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10.12.2020 20:42
+10
Вот это реакция : слетели руководитель службы миграции и пересмотр законодательства по полномочиям. А у нас бы никто не пошевелился снять чиновника или менять закон после избиения. Ещё и виноватым сделали бы.
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10.12.2020 20:50
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Португалию он прибыл авиарейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде в страну и он потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, однако после этого возвращен в изолятор аэропорта Лиссабона, где он был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.
Источник: https://censor.net/ru/n3236267

Це Европа...
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10.12.2020 20:31 Ответить
Україна - теж Європа. А дебілів вистачає всюди. Тільки різниця в тому, що у них посадові особи несуть покарання, а у нас - ні.
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10.12.2020 20:33 Ответить
В Україні за таке ніхто не звільняється і компенсація не передбачена на відміну від Європи. Врадіївка Криве Озеро і т д.Хто покараний хто звільнився і хто отримав компенсацію?
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10.12.2020 20:38 Ответить
« Це Европа»- Тим і відрізняється від Мокшанії, що там правильна реакція на порушення прав людини зі сторони державних чиновників! Чи Ви може чули щоб в Північній Кореї чи Мокшанії, були осудженні чиновники за знущання з простих громадян?
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10.12.2020 20:42 Ответить
А ви порівняйте правосуддя і швидкість реакції у цій справі і у справі Ігоря Індила чи згвалтування в Кагарлику...
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10.12.2020 21:00 Ответить
Да, г*внопетечег, такова ваша судьба, запоребриковых.
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10.12.2020 21:00 Ответить
То что в Европе такое вообще возможно, уже о многом говорит.
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10.12.2020 21:27 Ответить
Тільки у недалеких це викликає здивування. Скажу більше- така ситуація можлива в КОЖНІЙ державі світу! В тому числі і в США ....
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10.12.2020 22:20 Ответить
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f

.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......

Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
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10.12.2020 22:35 Ответить
Та так, компенсація безперечно зпюамінить дітям батька а жінці - чоловіка. 😠
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10.12.2020 20:31 Ответить
Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба - Цензор.НЕТ 5714
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10.12.2020 20:34 Ответить
Для того щоб виплатили компенсацію треба їхати за кордон, бо кого покалічили чи вбили наші поліцаї компенсація не передбачена.
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10.12.2020 20:33 Ответить
Нарвался на "карантинные меры"? От португальских служащих я бы не ожидал такой жестокости.
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10.12.2020 20:34 Ответить
Звісно батька дітям не повернути, але тут якраз "розмір" має значення
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10.12.2020 20:34 Ответить
Ужас ! Португальцы злые и жестокие
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10.12.2020 20:41 Ответить
Да, именно так говорили простые советские трудящиеся, когда прочитали в газете "Правда" о том, что "португальские салазаровские фашисты убили стойкого борца с салазаровские режимом, большого друга советского народа товарища Амилкара Кабрала")))
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10.12.2020 20:59 Ответить
Самые злобные колонизаторы, работорговцы и пираты всегда были португальцы.
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10.12.2020 22:22 Ответить
Да, точно! Особенно Вашку да Гама и Франсишку дАлмейда, шо Индию открыли. А испанские конкистадоры - даже читать страшно было, шо Кортес с ацтеками сделал!
А каудильо Франко - так тот вообще комуняк и сепаров на гарроту отправлял!
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10.12.2020 23:07 Ответить
Вот это реакция : слетели руководитель службы миграции и пересмотр законодательства по полномочиям. А у нас бы никто не пошевелился снять чиновника или менять закон после избиения. Ещё и виноватым сделали бы.
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10.12.2020 20:50 Ответить
Не забудьте сказать спасибо.
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10.12.2020 21:19 Ответить
Спасибо товарищу сралину за наше счастлиове детство
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10.12.2020 22:37 Ответить
от это лютует миграционка в Португалии
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10.12.2020 21:01 Ответить
Во дают цеевропы, чикатилы какие-то.
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10.12.2020 21:16 Ответить
ЦеЕвропецы...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европейцы...
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10.12.2020 22:37 Ответить
Португалия фашисткое государство, если там такое происходит. Нужно требовать смертной казни для этих уродов.
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11.12.2020 02:26 Ответить
ххх
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11.12.2020 07:20 Ответить
"Я был на связи с португальским коллегой по убийству"
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11.12.2020 10:59 Ответить
 
 