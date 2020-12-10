Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба
Правительство Португалии приняло решение о выплате компенсации родственникам убитого в этой стране гражданина Украины Игоря Гоменюка.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание", - написал Кулеба в Twitter.
По информации СМИ, Гоменюк скончался во марте 2020 года в изоляторе аэропорта Лиссабона после избиения сотрудниками Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы). В Португалию он прибыл авиарейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде в страну и он потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, однако после этого возвращен в изолятор аэропорта Лиссабона, где он был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.
В сентябре прокуратура Португалии заявила, что к избиению Гоменюка причастны трое сотрудников миграционной службы, им предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
В среду, 9 декабря, подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. Другой реакцией МВД Португалии на событие стала реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий.
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Источник: https://censor.net/ru/n3236267
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
А каудильо Франко - так тот вообще комуняк и сепаров на гарроту отправлял!
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европейцы...