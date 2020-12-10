Португалія виплатить компенсацію родині українця Гоменюка, убитого співробітниками міграційної служби в аеропорту Лісабона, - Кулеба

Уряд Португалії прийняв рішення про виплату компенсації родичам убитого в цій країні громадянина України Ігоря Гоменюка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я був на зв'язку з португальським колегою стосовно вбивства в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав Кулеба в Twitter.

За інформацією ЗМІ, Гоменюк помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття співробітниками Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби). До Португалії він прибув авіарейсом з Туреччини, проте йому з невідомої причини було відмовлено у в'їзді в країну і він зажадав пояснень, після чого на нього наділи наручники і побили. У Гоменюка стався напад епілепсії, він був госпіталізований, проте після цього його повернули в ізолятор аеропорту Лісабона, де він був побитий повторно в кімнаті без камер відеоспостереження, після чого помер.

У вересні прокуратура Португалії заявила, що до побиття Гоменюка причетні троє співробітників міграційної служби, їм пред'явлені звинувачення у вбивстві. Перше засідання у справі про вбивство призначено на 20 січня 2021 року.

У середу, 9 грудня, подала у відставку голова Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби) Кріштіна Гатойнш. Іншою реакцією МВС Португалії на подію стала реструктуризація міграційної служби і позбавлення інспекторів поліцейських повноважень.

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