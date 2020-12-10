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Новини
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Португалія виплатить компенсацію родині українця Гоменюка, убитого співробітниками міграційної служби в аеропорту Лісабона, - Кулеба

Португалія виплатить компенсацію родині українця Гоменюка, убитого співробітниками міграційної служби в аеропорту Лісабона, - Кулеба

Уряд Португалії прийняв рішення про виплату компенсації родичам убитого в цій країні громадянина України Ігоря Гоменюка.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я був на зв'язку з португальським колегою стосовно вбивства в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав Кулеба в Twitter.

За інформацією ЗМІ, Гоменюк помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття співробітниками Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби). До Португалії він прибув авіарейсом з Туреччини, проте йому з невідомої причини було відмовлено у в'їзді в країну і він зажадав пояснень, після чого на нього наділи наручники і побили. У Гоменюка стався напад епілепсії, він був госпіталізований, проте після цього його повернули в ізолятор аеропорту Лісабона, де він був побитий повторно в кімнаті без камер відеоспостереження, після чого помер.

У вересні прокуратура Португалії заявила, що до побиття Гоменюка причетні троє співробітників міграційної служби, їм пред'явлені звинувачення у вбивстві. Перше засідання у справі про вбивство призначено на 20 січня 2021 року.

У середу, 9 грудня, подала у відставку голова Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби) Кріштіна Гатойнш. Іншою реакцією МВС Португалії на подію стала реструктуризація міграційної служби і позбавлення інспекторів поліцейських повноважень.

Читайте також: Велика португальська газета розмістила антиукраїнські матеріали, - InformNapalm

Автор: 

Португалія (206) вбивство (3083) заробітчани (673) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
В Україні за таке ніхто не звільняється і компенсація не передбачена на відміну від Європи. Врадіївка Криве Озеро і т д.Хто покараний хто звільнився і хто отримав компенсацію?
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10.12.2020 20:38
+10
« Це Европа»- Тим і відрізняється від Мокшанії, що там правильна реакція на порушення прав людини зі сторони державних чиновників! Чи Ви може чули щоб в Північній Кореї чи Мокшанії, були осудженні чиновники за знущання з простих громадян?
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10.12.2020 20:42
+10
Вот это реакция : слетели руководитель службы миграции и пересмотр законодательства по полномочиям. А у нас бы никто не пошевелился снять чиновника или менять закон после избиения. Ещё и виноватым сделали бы.
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10.12.2020 20:50
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Португалию он прибыл авиарейсом из Турции, однако ему по неизвестной причине было отказано во въезде в страну и он потребовал объяснений, после чего на него надели наручники и избили. У Гомеюка случился приступ эпилепсии, он был госпитализирован, однако после этого возвращен в изолятор аэропорта Лиссабона, где он был избит повторно в комнате без камер видеонаблюдения, после чего скончался.
Источник: https://censor.net/ru/n3236267

Це Европа...
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10.12.2020 20:31 Відповісти
Україна - теж Європа. А дебілів вистачає всюди. Тільки різниця в тому, що у них посадові особи несуть покарання, а у нас - ні.
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10.12.2020 20:33 Відповісти
В Україні за таке ніхто не звільняється і компенсація не передбачена на відміну від Європи. Врадіївка Криве Озеро і т д.Хто покараний хто звільнився і хто отримав компенсацію?
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10.12.2020 20:38 Відповісти
« Це Европа»- Тим і відрізняється від Мокшанії, що там правильна реакція на порушення прав людини зі сторони державних чиновників! Чи Ви може чули щоб в Північній Кореї чи Мокшанії, були осудженні чиновники за знущання з простих громадян?
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10.12.2020 20:42 Відповісти
А ви порівняйте правосуддя і швидкість реакції у цій справі і у справі Ігоря Індила чи згвалтування в Кагарлику...
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10.12.2020 21:00 Відповісти
Да, г*внопетечег, такова ваша судьба, запоребриковых.
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10.12.2020 21:00 Відповісти
То что в Европе такое вообще возможно, уже о многом говорит.
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10.12.2020 21:27 Відповісти
Тільки у недалеких це викликає здивування. Скажу більше- така ситуація можлива в КОЖНІЙ державі світу! В тому числі і в США ....
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10.12.2020 22:20 Відповісти
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f

.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......

Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
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10.12.2020 22:35 Відповісти
Та так, компенсація безперечно зпюамінить дітям батька а жінці - чоловіка. 😠
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10.12.2020 20:31 Відповісти
Португалия выплатит компенсацию семье украинца Гоменюка, убитого сотрудниками миграционной службы в аэропорту Лиссабона, – Кулеба - Цензор.НЕТ 5714
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10.12.2020 20:34 Відповісти
Для того щоб виплатили компенсацію треба їхати за кордон, бо кого покалічили чи вбили наші поліцаї компенсація не передбачена.
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10.12.2020 20:33 Відповісти
Нарвался на "карантинные меры"? От португальских служащих я бы не ожидал такой жестокости.
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10.12.2020 20:34 Відповісти
Звісно батька дітям не повернути, але тут якраз "розмір" має значення
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10.12.2020 20:34 Відповісти
Ужас ! Португальцы злые и жестокие
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10.12.2020 20:41 Відповісти
Да, именно так говорили простые советские трудящиеся, когда прочитали в газете "Правда" о том, что "португальские салазаровские фашисты убили стойкого борца с салазаровские режимом, большого друга советского народа товарища Амилкара Кабрала")))
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10.12.2020 20:59 Відповісти
Самые злобные колонизаторы, работорговцы и пираты всегда были португальцы.
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10.12.2020 22:22 Відповісти
Да, точно! Особенно Вашку да Гама и Франсишку дАлмейда, шо Индию открыли. А испанские конкистадоры - даже читать страшно было, шо Кортес с ацтеками сделал!
А каудильо Франко - так тот вообще комуняк и сепаров на гарроту отправлял!
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10.12.2020 23:07 Відповісти
Вот это реакция : слетели руководитель службы миграции и пересмотр законодательства по полномочиям. А у нас бы никто не пошевелился снять чиновника или менять закон после избиения. Ещё и виноватым сделали бы.
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10.12.2020 20:50 Відповісти
Не забудьте сказать спасибо.
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10.12.2020 21:19 Відповісти
Спасибо товарищу сралину за наше счастлиове детство
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10.12.2020 22:37 Відповісти
от это лютует миграционка в Португалии
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10.12.2020 21:01 Відповісти
Во дают цеевропы, чикатилы какие-то.
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10.12.2020 21:16 Відповісти
ЦеЕвропецы...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европейцы...
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10.12.2020 22:37 Відповісти
Португалия фашисткое государство, если там такое происходит. Нужно требовать смертной казни для этих уродов.
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11.12.2020 02:26 Відповісти
ххх
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11.12.2020 07:20 Відповісти
"Я был на связи с португальским коллегой по убийству"
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11.12.2020 10:59 Відповісти
 
 