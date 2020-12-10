Португалія виплатить компенсацію родині українця Гоменюка, убитого співробітниками міграційної служби в аеропорту Лісабона, - Кулеба
Уряд Португалії прийняв рішення про виплату компенсації родичам убитого в цій країні громадянина України Ігоря Гоменюка.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я був на зв'язку з португальським колегою стосовно вбивства в березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові і дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - написав Кулеба в Twitter.
За інформацією ЗМІ, Гоменюк помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після побиття співробітниками Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби). До Португалії він прибув авіарейсом з Туреччини, проте йому з невідомої причини було відмовлено у в'їзді в країну і він зажадав пояснень, після чого на нього наділи наручники і побили. У Гоменюка стався напад епілепсії, він був госпіталізований, проте після цього його повернули в ізолятор аеропорту Лісабона, де він був побитий повторно в кімнаті без камер відеоспостереження, після чого помер.
У вересні прокуратура Португалії заявила, що до побиття Гоменюка причетні троє співробітників міграційної служби, їм пред'явлені звинувачення у вбивстві. Перше засідання у справі про вбивство призначено на 20 січня 2021 року.
У середу, 9 грудня, подала у відставку голова Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби) Кріштіна Гатойнш. Іншою реакцією МВС Португалії на подію стала реструктуризація міграційної служби і позбавлення інспекторів поліцейських повноважень.
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Источник: https://censor.net/ru/n3236267
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европа...
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
А каудильо Франко - так тот вообще комуняк и сепаров на гарроту отправлял!
https://censor.net/ru/comments/locate/3236267/01921496-62ba-718f-a123-80c21dd5ea7f
.... причастным к избиению Гоменюка трем сотрудникам миграционной службы предъявлены обвинения в убийстве. Первое заседание по делу об убийстве назначено на 20 января 2021 года.
....подала в отставку председатель Службы по делам иностранцев и границ (миграционной службы) Криштина Гатойнш. ....
... реструктуризация миграционной службы и лишение инспекторов полицейских полномочий......
Це Европейцы...