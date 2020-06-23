Велика португальська газета розмістила антиукраїнські матеріали, - InformNapalm

Одне з найпопулярніших португальських видань Público опублікувало матеріали, в яких Україну називають "колискою світового сучасного нацизму" і "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".

Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Три статті авторства Рікарду Кабрала Фірнандеша були опубліковані в одній із найпопулярніших газет країни Público в неділю, 21 червня. Їх автор - прихильник крайніх лівих.

Одна з публікацій називається "Україна - військовий полігон для крайнього правого світу". "Україна сьогодні є одним із головних центрів привабливості для міжнародних крайніх правих, і майже чотири тисячі іноземців із 35 країн вже пройшли тренування і встигли взяти участь у складі лав міліції в українській громадянській війні", - пише Рікарду Кабрал.

Журналіст називає війну на Донбасі "громадянською" і поширює фейки про те, що полк "Азов" нібито "хоче створити український закордонний легіон".

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Він навіть порівнює Україну з ІДІЛ. Журналіст наводить цитату, яку приписує Джейсону Блазакісу, експерту, який 10 років відповідав у Держдепі за визначення терористичних організацій. Той нібито назвав Україну ідеальним майданчиком для навчання терористів, тому що вона є "задніми дверима Європейського Союзу". Знайти першоджерело цього висловлювання волонтерам InformNapalm не вдалося.

Посол України в Португалії Інна Огнівець записала звернення до португальців, обурившись поширенням фейків у популярній газеті.

"Примітно, що прихильники "партії Шарія" скоординовано кинулися залишати негативні коментарі до публікації з цим зверненням на сторінці посольства України в Португалії", - зазначає InformNapalm.

23 червня Público знову вийшла з тією ж самою статтею Рікарду Кабрала на першій шпальті.

Українці, які живуть у Португалії, підготували відкрите звернення до парламенту з проханням звернути увагу на появу фейкових новин і публікацій, які просувають наративи країни-агресора - Росії.