Велика португальська газета розмістила антиукраїнські матеріали, - InformNapalm
Одне з найпопулярніших португальських видань Público опублікувало матеріали, в яких Україну називають "колискою світового сучасного нацизму" і "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".
Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.
Три статті авторства Рікарду Кабрала Фірнандеша були опубліковані в одній із найпопулярніших газет країни Público в неділю, 21 червня. Їх автор - прихильник крайніх лівих.
Одна з публікацій називається "Україна - військовий полігон для крайнього правого світу". "Україна сьогодні є одним із головних центрів привабливості для міжнародних крайніх правих, і майже чотири тисячі іноземців із 35 країн вже пройшли тренування і встигли взяти участь у складі лав міліції в українській громадянській війні", - пише Рікарду Кабрал.
Журналіст називає війну на Донбасі "громадянською" і поширює фейки про те, що полк "Азов" нібито "хоче створити український закордонний легіон".
Він навіть порівнює Україну з ІДІЛ. Журналіст наводить цитату, яку приписує Джейсону Блазакісу, експерту, який 10 років відповідав у Держдепі за визначення терористичних організацій. Той нібито назвав Україну ідеальним майданчиком для навчання терористів, тому що вона є "задніми дверима Європейського Союзу". Знайти першоджерело цього висловлювання волонтерам InformNapalm не вдалося.
Посол України в Португалії Інна Огнівець записала звернення до португальців, обурившись поширенням фейків у популярній газеті.
"Примітно, що прихильники "партії Шарія" скоординовано кинулися залишати негативні коментарі до публікації з цим зверненням на сторінці посольства України в Португалії", - зазначає InformNapalm.
23 червня Público знову вийшла з тією ж самою статтею Рікарду Кабрала на першій шпальті.
Українці, які живуть у Португалії, підготували відкрите звернення до парламенту з проханням звернути увагу на появу фейкових новин і публікацій, які просувають наративи країни-агресора - Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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рфія - ворог.
Хутін&рфія - ПНХ.
P. S. Як показує життя продажні є усюди, іньші р@шиССтам не підспівують.
я бы назвал это жесче...
https://censor.net/video_news/405515/ukraina_napominaet_aktrisu_iz_nemetskih_filmov_dlya_vzroslyh_skandalnoe_vystuplenie_95_kvartala_v_latvii
И много узнаете про украинскую "гражданскую войну" прямо тут...
Кто там сегодня орал - в чём они пророссийские?
Источник: https://censor.net/n3203916
2.
В Португалии и как во всем мире , никто не уважает Украину через ее власть , зная что ответа от власти Украины не будет .
Вот и вытирают ноги как хотят .
3. Нет и не будет подано в суд властями Украины о защиты чести и достоинства Украины, потому что сама власть выбрана украинцами ненавидит это саму Украину .
***** забашляло...
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%81uga%C5%84ska_Republika_Ludowa
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ФИРМЫ В УКРАИНЕ НА КОВЁР
Это СМИ в нормальной европейской стране. Вот к этим СМИ и обращайтесь. Подайте в суд за клевету, миллионы евро можно отсудить
португалия приведет "большой договор о дружбе между россией и украиной", который действовал все правление порошенко. до марта 2019.
это документ, утверждающий дружбу. есть документ о войне?
А на другие страны Украина не нападала.
перед посольством Португалии стрелять в собравшихся никто не будет, в общем для украинцев нет никакого драйва в таком выходе:
левацкая газетёнка самой нищей страны ЕС - это слишком мелкий зверёк, чтобы с ним бороться.
тем более проплаченных
Источник: https://censor.net/n3203916
Что-то вот я позабыла, в Португалии тоже массово убивали пенсионеров под предлогом коронавируса, чтобы облегчить наглузку на гос бюджет, как и в Испании и на севере Италии?
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/inside-nato-krieg-und-neue-feinde-102.html VIDEO: Inside NATO: Krieg und neue Feinde
33min 45sec.
https://prm.ua/neonatsisti-z-nimechchini-navchayutsya-u-rosiyskih-viyskovih-taborah-zmi/?fbclid=IwAR2St1Tob_KukAla3nfTdx2TWmNIAOW_K6YdkBmPuIeuUQAQ-2bUCfuRUHU
https://ua.112.ua/svit/u-rosii-neonatsysty-z-yevropy-prokhodiat-navchannia-i-pryiednuiutsia-do-boiovykiv-na-donbasi-focus-538645.html