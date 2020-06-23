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Велика португальська газета розмістила антиукраїнські матеріали, - InformNapalm

Велика португальська газета розмістила антиукраїнські матеріали, - InformNapalm

Одне з найпопулярніших португальських видань Público опублікувало матеріали, в яких Україну називають "колискою світового сучасного нацизму" і "тренувальним майданчиком для неонацистів з усього світу".

Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ.

Три статті авторства Рікарду Кабрала Фірнандеша були опубліковані в одній із найпопулярніших газет країни Público в неділю, 21 червня. Їх автор - прихильник крайніх лівих.

Одна з публікацій називається "Україна - військовий полігон для крайнього правого світу". "Україна сьогодні є одним із головних центрів привабливості для міжнародних крайніх правих, і майже чотири тисячі іноземців із 35 країн вже пройшли тренування і встигли взяти участь у складі лав міліції в українській громадянській війні", - пише Рікарду Кабрал.

Журналіст називає війну на Донбасі "громадянською" і поширює фейки про те, що полк "Азов" нібито "хоче створити український закордонний легіон".

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Він навіть порівнює Україну з ІДІЛ. Журналіст наводить цитату, яку приписує Джейсону Блазакісу, експерту, який 10 років відповідав у Держдепі за визначення терористичних організацій. Той нібито назвав Україну ідеальним майданчиком для навчання терористів, тому що вона є "задніми дверима Європейського Союзу". Знайти першоджерело цього висловлювання волонтерам InformNapalm не вдалося.

Посол України в Португалії Інна Огнівець записала звернення до португальців, обурившись поширенням фейків у популярній газеті.

"Примітно, що прихильники "партії Шарія" скоординовано кинулися залишати негативні коментарі до публікації з цим зверненням на сторінці посольства України в Португалії", - зазначає InformNapalm.

23 червня Público знову вийшла з тією ж самою статтею Рікарду Кабрала на першій шпальті.

Українці, які живуть у Португалії, підготували відкрите звернення до парламенту з проханням звернути увагу на появу фейкових новин і публікацій, які просувають наративи країни-агресора - Росії.

Автор: 

інформаційна війна (360) Португалія (206) фейк (744)


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Топ коментарі
+51
Реакція МЗС чи янєлоха якась була?
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23.06.2020 21:54
+32
Португальська газета? А чому немає реакції нашої держави на територіальні претензії Путіна у вчорашньому виступі? Чи чекають, коли скаже, що він пожартував?
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23.06.2020 22:00
+31
А вы еще посмотрите крупные украинские телеканалы. г+Г, 112 , Ньюсиван.
И много узнаете про украинскую "гражданскую войну" прямо тут...
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23.06.2020 22:01
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Реакція МЗС чи янєлоха якась була?
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23.06.2020 21:54 Відповісти
Хутін-пУЙЛО.
рфія - ворог.
Хутін&рфія - ПНХ.
P. S. Як показує життя продажні є усюди, іньші р@шиССтам не підспівують.
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23.06.2020 22:26 Відповісти
Тоесть когда быдло получило ответку за то что избило в десятером одного то тебя кацапского халуя этот вопрос не инпересовал?
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23.06.2020 23:21 Відповісти
Членограю сейчас не до этого - он в дальнобойщиками соревнуется в острословии
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23.06.2020 22:26 Відповісти
членограй взобрался на корабельную сосну и курит айкос
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24.06.2020 08:39 Відповісти
Алеша,а тебе что ни МИД ни ОП ничего еще не проинформировал?Как же так?Упущение...Увидели что ты Алеша и решили ничего не говорить.
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24.06.2020 07:21 Відповісти
Ведь всем известно что все крупные газеты и печатные издания в США и Европе скупили советские евреи,после их выезда,якобы в Израиль(за деньги СССР)-для пропаганды левых идей !!!В одной из такой газете(НЬЮЙОРК ТАЙМС) и зарабатывала нынешняя пресс секретарь янелоха-МЕНДЕЛЬ!!!Которая там ОТКРЫТО занималась мелкими обсерушками и Украины и Пороха!! И что Мендель будет ругать таких как она заробитчан?!
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24.06.2020 11:12 Відповісти
Особенно понравилось про "заднюю дверью Европейского Союза".
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23.06.2020 21:56 Відповісти
дверь
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23.06.2020 21:56 Відповісти
Ну вы поняли. Откуда ветер дует.
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23.06.2020 21:57 Відповісти
При Пете такой пуйни не было...
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23.06.2020 21:59 Відповісти
Ти слідкуй за своєю дояркою і не лізь в Україну.
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23.06.2020 23:11 Відповісти
при пете Зе называл страну проститукой.
я бы назвал это жесче...

https://censor.net/video_news/405515/ukraina_napominaet_aktrisu_iz_nemetskih_filmov_dlya_vzroslyh_skandalnoe_vystuplenie_95_kvartala_v_latvii
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23.06.2020 23:24 Відповісти
Зебилам єто понравилось и они вьібрали себе сутенера.
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24.06.2020 00:35 Відповісти
Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1661
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23.06.2020 22:00 Відповісти
Португальська газета? А чому немає реакції нашої держави на територіальні претензії Путіна у вчорашньому виступі? Чи чекають, коли скаже, що він пожартував?
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23.06.2020 22:00 Відповісти
Є реакція МЗС https://youtu.be/ZQbzK_bhCnQ Катерина Зеленко.
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23.06.2020 22:21 Відповісти
А вы еще посмотрите крупные украинские телеканалы. г+Г, 112 , Ньюсиван.
И много узнаете про украинскую "гражданскую войну" прямо тут...
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23.06.2020 22:01 Відповісти
В городах возможно и смотрят а на периферии исключительно кацапские так как украинские телеканалы нам Рідна Ненька закодировала.
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23.06.2020 22:22 Відповісти
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23.06.2020 22:43 Відповісти
Для села они в Т-2 напихали всякого ньюсванообразного дерьма. Їжте путінську лапшу дорогі селяни. Їжте хоч подавіться.
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24.06.2020 07:04 Відповісти
в Т2 є і Прямий і 5й
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24.06.2020 09:35 Відповісти
кому охота за виасат платить 200 гривен, проще тарелку направить на ямал и наслаждаться липким и вонючим контентом из параши
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24.06.2020 08:10 Відповісти
в смысле закодировала? стоит у меня антенна т2, все каналы на месте
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24.06.2020 09:34 Відповісти
Да в том смысле что аналоговое ТВ отключили а на цифровое оборудование денег НЕма.
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25.06.2020 06:23 Відповісти
так а в смысле? поставил обычную антенну комнатную и ловит 32 цифровых канала т2. про какое оборудование идет речь? ну там если у кого старый телевизор то надо еще приемник т2, но он стоит до тыщи гривен
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25.06.2020 10:29 Відповісти
А в том смысле что аналоговое ТВ уже не транслируют а цифровое,скоро уже два года как забыли транслировать.И могу ставить хоть сотню антенн но если нету трансляции то нифига не словишь и на супер-пупер телевизор.
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25.06.2020 15:49 Відповісти
ну у меня ж ловит цифровые каналы без проблем. почему забыли транслировать? транслируют. периферия в принципе - город, но маленький. ну вышка-то не отличает - город, село, она на всю округу транслирует до 10 км, то есть и на села
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25.06.2020 16:33 Відповісти
Так это у Вас,а у нас в Карпатах совсем иначе.Горы есть горы,для аналового когда-то денег хватило так как нужно было пропогандировать КПСС и преимущества социалистической системы а сейчас все и на всех забили.Хорошо у кого есть интернет но у большинства пожилых селян его то нету.
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25.06.2020 17:39 Відповісти
ну может в Карпатах иначе, єто я не знаю, могу говорить за свою местность
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25.06.2020 18:21 Відповісти
"Примечательно, что сторонники "партии Шария" скоординировано бросились оставлять негативные комментарии к публикации с этим обращением на странице посольства Украины в Португалии", - отмечает InformNapalm.
Кто там сегодня орал - в чём они пророссийские?
Источник: https://censor.net/n3203916
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23.06.2020 22:03 Відповісти
Давайте называть вещи своими именами, если украинцы не уважают сами себя и выбывают себе в президенты это , то почему в мире позитивно должны относиться к этим украинцам ? Это первое .
2.
В Португалии и как во всем мире , никто не уважает Украину через ее власть , зная что ответа от власти Украины не будет .
Вот и вытирают ноги как хотят .
3. Нет и не будет подано в суд властями Украины о защиты чести и достоинства Украины, потому что сама власть выбрана украинцами ненавидит это саму Украину .
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23.06.2020 22:03 Відповісти
Не будет реакции. Молчат. Потому что согласны. Слуги.
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23.06.2020 22:03 Відповісти
А наш МИД в тряпочку или caga nisso ?
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23.06.2020 22:04 Відповісти
кактопокуй.....
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23.06.2020 22:05 Відповісти
Зелена влада на такий "дріб'язок", як міжнародний імідж України, уваги не звертає
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23.06.2020 22:05 Відповісти
путло знает цену на идеологические патроны, которые после выстрела больнее свинцовых и дешевле обходятся...его гебельс учил
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23.06.2020 22:05 Відповісти
Журнашлюха *уйловская
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23.06.2020 22:05 Відповісти
Кабрал? Когда брал? Сколько брал?
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23.06.2020 22:09 Відповісти
Собаки лают а караван идет..
***** забашляло...
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23.06.2020 22:10 Відповісти
А шо пишет монгольская пресса?
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23.06.2020 22:14 Відповісти
Походу португалия наш уже
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23.06.2020 22:20 Відповісти
Там огромное количество кацапни накупило недвиги на случай если рай неступит в рашке раньше чем ожидалось
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23.06.2020 22:42 Відповісти
А шо там дрыстайко: стурбованисть глыбокую уже выразил? Может кулеба с нотой обратился? ...
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23.06.2020 22:23 Відповісти
Самое интересное в этой статье - про шария... Видать, из одного центра координировалась и сама статья и комментарии шариковых...
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23.06.2020 22:40 Відповісти
Ну конечно из одного.
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23.06.2020 22:45 Відповісти
Транш из Кремля пришёл, отрабатывают бабло. Не обращайте внимания.
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23.06.2020 22:42 Відповісти
Отставить не обращать внимания!
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23.06.2020 22:46 Відповісти
Диктатор Салазар до сих пор самый популярный в Португалии (которая не участвовала во второй мировой войне) человек. Выражать протест против чего? Против крайне левых? Простите, но это смешно.
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23.06.2020 22:45 Відповісти
Откуда ноги растут, думаю все понимают, газета среднего пошиба, оказалась в тяжелом финансовом положении, нашла спонсора в лице кремлевских комуно-фашистов, но все эти вопросы надо озвучить в мировой печати, и параллельно рассказать португальцам, кто развязал вторую мировую.
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23.06.2020 22:53 Відповісти
Дыма без огня не бывает.Нацики по улицам бегают,людей запугивают,ЛГБТ насилуют,не подчиняются военному командованию и не заключили ни одного контракта на военную службу.Поэтому нациков некорректно сравнивать с Украиной.Нацики сами по себе,а Украина -сама по себе.Все без исключения выборы показывают исключительность таких лиц и партий.Я лично ярый сторонник ЛГБТ.ЛГБТ впервые легализовали в США,Есть шанс,что открытый гей-свингер станет претендентом на вице-президента в команде Байдена.При наличии и уважении в США прав ЛГБТ,тем не менее именно в США наиболее высокий процент рождаемости и усыновления приёмных детей.Попробуйте обидеть ребёнка в США-пожизненное Вам быстро оформят.Врача -совратителя девочек -гимнасток сборной США осудили на несколько пожизненных сроков.Учительниц -тоже.А у нас?.
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23.06.2020 22:53 Відповісти
интересная попытка, но нет. кацапская тролятина в спам
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24.06.2020 09:37 Відповісти
А это на польском о непризнанной луганской республике
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%81uga%C5%84ska_Republika_Ludowa
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23.06.2020 22:57 Відповісти
Статейку ясно же кацапня по-польски нацарапала. Это ж у них называется война гибридная.
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23.06.2020 23:10 Відповісти
в Вики статью может написать кто угодно. Даже такой как ты!
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23.06.2020 23:23 Відповісти
ПОСЛА НА КОВЁР
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ФИРМЫ В УКРАИНЕ НА КОВЁР
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23.06.2020 23:00 Відповісти
Посла? это заявление гос. деятелей, чиновников, лол?
Это СМИ в нормальной европейской стране. Вот к этим СМИ и обращайтесь. Подайте в суд за клевету, миллионы евро можно отсудить
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23.06.2020 23:23 Відповісти
клевету на что? украина официально объявляла войну? когда? кому?
португалия приведет "большой договор о дружбе между россией и украиной", который действовал все правление порошенко. до марта 2019.
это документ, утверждающий дружбу. есть документ о войне?
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24.06.2020 00:23 Відповісти
Как Украина может обьявить войну украине? Ордло это же часть Украины.
А на другие страны Украина не нападала.
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24.06.2020 08:27 Відповісти
почему Украина должна кому-то обьявлять войну, если Украина ни на кого не нападает? Это подлая, мерзкая, ничтожная росия напала на Украину без обьявления войны.
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24.06.2020 09:40 Відповісти
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24.06.2020 08:22 Відповісти
В Европе демократия. Что хотят то и пишут.
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23.06.2020 23:04 Відповісти
Порногалія відпрацьовує чайові.
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23.06.2020 23:12 Відповісти
Португалия - это задворки ЕС: наплевать и размазать на то, что там пишут мопально ублюдочные потомки красножопых коммуняк, недобитых в Испании генералом Франко.
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23.06.2020 23:29 Відповісти
спорим что у украинцев смелости к португальскому посольству выйти не хватит?
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24.06.2020 00:25 Відповісти
да вали уже в спам, ватник
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24.06.2020 09:41 Відповісти
Та ведь для выхода к португальскому посольству никакой смелости не требуется: это ведь не дворец Януковича, охпанявшийся "Беркутом":

перед посольством Португалии стрелять в собравшихся никто не будет, в общем для украинцев нет никакого драйва в таком выходе:

левацкая газетёнка самой нищей страны ЕС - это слишком мелкий зверёк, чтобы с ним бороться.
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24.06.2020 14:52 Відповісти
мудаков везде хватает.
тем более проплаченных
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23.06.2020 23:34 Відповісти
Не звертайте уваги, хай гавкають, вкусити не відважаться.
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23.06.2020 23:54 Відповісти
Закид платных фейк-"новостей" - реалии нашего времени. Уверен что людям придётся серьёзно перестраиваться и привыкать к мысли что не всё что написано или озвучено в СМИ - правда.
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24.06.2020 01:25 Відповісти
"Три статьи авторства Рикарду Кабрала Фирнандеша были опубликованы в одной из самых популярных газет страны Público в воскресенье, 21 июня. Их автор - поклонник крайних левых."
Источник: https://censor.net/n3203916

Что-то вот я позабыла, в Португалии тоже массово убивали пенсионеров под предлогом коронавируса, чтобы облегчить наглузку на гос бюджет, как и в Испании и на севере Италии?
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24.06.2020 05:30 Відповісти
Будете смеяться, но неделю назад здесь ZDF показывал программу о России, и войну на Донбассе назввали гражданской, а Крым аннексированным. В германии аннексия не означает только силовое присоединение, а любое.
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24.06.2020 08:21 Відповісти
Поправлюсь, ZDF фильм был о НАТО.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/inside-nato-krieg-und-neue-feinde-102.html VIDEO: Inside NATO: Krieg und neue Feinde

33min 45sec.
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24.06.2020 09:17 Відповісти
НЕОНАЦИСТИ З НІМЕЧЧИНИ НАВЧАЮТЬСЯ У РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТАБОРАХ - ЗМІ
https://prm.ua/neonatsisti-z-nimechchini-navchayutsya-u-rosiyskih-viyskovih-taborah-zmi/?fbclid=IwAR2St1Tob_KukAla3nfTdx2TWmNIAOW_K6YdkBmPuIeuUQAQ-2bUCfuRUHU
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24.06.2020 08:53 Відповісти
У Росії неонацисти з Європи проходять навчання і приєднуються до бойовиків на Донбасі, - Focus
https://ua.112.ua/svit/u-rosii-neonatsysty-z-yevropy-prokhodiat-navchannia-i-pryiednuiutsia-do-boiovykiv-na-donbasi-focus-538645.html
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24.06.2020 08:54 Відповісти
Рассея, это жопа мира, а Португалия жопа Европы.
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24.06.2020 09:16 Відповісти
Ну і як відреагувало наше відомство МЗС?
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25.06.2020 03:43 Відповісти
 
 