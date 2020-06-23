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Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm

Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm

Одно из популярнейших португальских изданий Público опубликовало материалы, в которых Украину называют "колыбелью мирового современного нацизма" и "тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира".

Об этом сообщили волонтеры международного сообщества InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Три статьи авторства Рикарду Кабрала Фирнандеша были опубликованы в одной из самых популярных газет страны Público в воскресенье, 21 июня. Их автор - поклонник крайних левых.

Одна из публикаций называется "Украина - военный полигон для крайнего правого мира". "Украина сегодня является одним из главных центров привлекательности для международных крайне правых, и почти четыре тысячи иностранцев из 35 стран уже прошли тренировки и успели принять участие в составе рядов милиции в украинской гражданской войне", - пишет Рикарду Кабрал.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС

Журналист называет войну на Донбассе "гражданской" и распространяет фейки о том, что полк "Азов" якобы "хочет создать украинский заграничный легион".

Он даже сравнивает Украину с ИГИЛ. Журналист приводит цитату, которую приписывает Джейсону Блазакису, эксперту, которые 10 лет отвечал в Госдепе за определение террористических организаций. Тот якобы назвал Украину идеальной площадкой для обучения террористов, потому что она является "задней дверью Европейского Союза". Найти первоисточник этого высказывания волонтерам InformNapalm не удалось.

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец записала обращение к португальцам, возмутившись распространением фейков в популярной газете.

"Примечательно, что сторонники "партии Шария" скоординировано бросились оставлять негативные комментарии к публикации с этим обращением на странице посольства Украины в Португалии", - отмечает InformNapalm.

Также на Цензор.НЕТ: Российский дипломат в ООН опубликовал фотографию убитой в 2013 году в Уссурийске девочки, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил"

23 июня Público опять вышла с той же самой статьей Рикарду Кабрала на первой полосе.

Украинцы, живущие в Португалии, подготовили открытое обращение к парламенту с просьбой обратить внимание на появление фейковых новостей и публикаций, продвигающих нарративы страны-агрессора - России.

Автор: 

информационная война (679) Португалия (197) фейк (679)


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Топ комментарии
+51
Реакція МЗС чи янєлоха якась була?
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23.06.2020 21:54
+32
Португальська газета? А чому немає реакції нашої держави на територіальні претензії Путіна у вчорашньому виступі? Чи чекають, коли скаже, що він пожартував?
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23.06.2020 22:00
+31
А вы еще посмотрите крупные украинские телеканалы. г+Г, 112 , Ньюсиван.
И много узнаете про украинскую "гражданскую войну" прямо тут...
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23.06.2020 22:01
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Реакція МЗС чи янєлоха якась була?
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23.06.2020 21:54 Ответить
Хутін-пУЙЛО.
рфія - ворог.
Хутін&рфія - ПНХ.
P. S. Як показує життя продажні є усюди, іньші р@шиССтам не підспівують.
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23.06.2020 22:26 Ответить
Тоесть когда быдло получило ответку за то что избило в десятером одного то тебя кацапского халуя этот вопрос не инпересовал?
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23.06.2020 23:21 Ответить
Членограю сейчас не до этого - он в дальнобойщиками соревнуется в острословии
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23.06.2020 22:26 Ответить
членограй взобрался на корабельную сосну и курит айкос
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24.06.2020 08:39 Ответить
Алеша,а тебе что ни МИД ни ОП ничего еще не проинформировал?Как же так?Упущение...Увидели что ты Алеша и решили ничего не говорить.
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24.06.2020 07:21 Ответить
Ведь всем известно что все крупные газеты и печатные издания в США и Европе скупили советские евреи,после их выезда,якобы в Израиль(за деньги СССР)-для пропаганды левых идей !!!В одной из такой газете(НЬЮЙОРК ТАЙМС) и зарабатывала нынешняя пресс секретарь янелоха-МЕНДЕЛЬ!!!Которая там ОТКРЫТО занималась мелкими обсерушками и Украины и Пороха!! И что Мендель будет ругать таких как она заробитчан?!
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24.06.2020 11:12 Ответить
Особенно понравилось про "заднюю дверью Европейского Союза".
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23.06.2020 21:56 Ответить
дверь
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23.06.2020 21:56 Ответить
Ну вы поняли. Откуда ветер дует.
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23.06.2020 21:57 Ответить
При Пете такой пуйни не было...
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23.06.2020 21:59 Ответить
Ти слідкуй за своєю дояркою і не лізь в Україну.
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23.06.2020 23:11 Ответить
при пете Зе называл страну проститукой.
я бы назвал это жесче...

https://censor.net/video_news/405515/ukraina_napominaet_aktrisu_iz_nemetskih_filmov_dlya_vzroslyh_skandalnoe_vystuplenie_95_kvartala_v_latvii
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23.06.2020 23:24 Ответить
Зебилам єто понравилось и они вьібрали себе сутенера.
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24.06.2020 00:35 Ответить
Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1661
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23.06.2020 22:00 Ответить
Португальська газета? А чому немає реакції нашої держави на територіальні претензії Путіна у вчорашньому виступі? Чи чекають, коли скаже, що він пожартував?
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23.06.2020 22:00 Ответить
Є реакція МЗС https://youtu.be/ZQbzK_bhCnQ Катерина Зеленко.
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23.06.2020 22:21 Ответить
А вы еще посмотрите крупные украинские телеканалы. г+Г, 112 , Ньюсиван.
И много узнаете про украинскую "гражданскую войну" прямо тут...
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23.06.2020 22:01 Ответить
В городах возможно и смотрят а на периферии исключительно кацапские так как украинские телеканалы нам Рідна Ненька закодировала.
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23.06.2020 22:22 Ответить
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23.06.2020 22:43 Ответить
Для села они в Т-2 напихали всякого ньюсванообразного дерьма. Їжте путінську лапшу дорогі селяни. Їжте хоч подавіться.
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24.06.2020 07:04 Ответить
в Т2 є і Прямий і 5й
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24.06.2020 09:35 Ответить
кому охота за виасат платить 200 гривен, проще тарелку направить на ямал и наслаждаться липким и вонючим контентом из параши
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24.06.2020 08:10 Ответить
в смысле закодировала? стоит у меня антенна т2, все каналы на месте
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24.06.2020 09:34 Ответить
Да в том смысле что аналоговое ТВ отключили а на цифровое оборудование денег НЕма.
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25.06.2020 06:23 Ответить
так а в смысле? поставил обычную антенну комнатную и ловит 32 цифровых канала т2. про какое оборудование идет речь? ну там если у кого старый телевизор то надо еще приемник т2, но он стоит до тыщи гривен
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25.06.2020 10:29 Ответить
А в том смысле что аналоговое ТВ уже не транслируют а цифровое,скоро уже два года как забыли транслировать.И могу ставить хоть сотню антенн но если нету трансляции то нифига не словишь и на супер-пупер телевизор.
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25.06.2020 15:49 Ответить
ну у меня ж ловит цифровые каналы без проблем. почему забыли транслировать? транслируют. периферия в принципе - город, но маленький. ну вышка-то не отличает - город, село, она на всю округу транслирует до 10 км, то есть и на села
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25.06.2020 16:33 Ответить
Так это у Вас,а у нас в Карпатах совсем иначе.Горы есть горы,для аналового когда-то денег хватило так как нужно было пропогандировать КПСС и преимущества социалистической системы а сейчас все и на всех забили.Хорошо у кого есть интернет но у большинства пожилых селян его то нету.
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25.06.2020 17:39 Ответить
ну может в Карпатах иначе, єто я не знаю, могу говорить за свою местность
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25.06.2020 18:21 Ответить
"Примечательно, что сторонники "партии Шария" скоординировано бросились оставлять негативные комментарии к публикации с этим обращением на странице посольства Украины в Португалии", - отмечает InformNapalm.
Кто там сегодня орал - в чём они пророссийские?
Источник: https://censor.net/n3203916
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23.06.2020 22:03 Ответить
Давайте называть вещи своими именами, если украинцы не уважают сами себя и выбывают себе в президенты это , то почему в мире позитивно должны относиться к этим украинцам ? Это первое .
2.
В Португалии и как во всем мире , никто не уважает Украину через ее власть , зная что ответа от власти Украины не будет .
Вот и вытирают ноги как хотят .
3. Нет и не будет подано в суд властями Украины о защиты чести и достоинства Украины, потому что сама власть выбрана украинцами ненавидит это саму Украину .
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23.06.2020 22:03 Ответить
Не будет реакции. Молчат. Потому что согласны. Слуги.
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23.06.2020 22:03 Ответить
А наш МИД в тряпочку или caga nisso ?
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23.06.2020 22:04 Ответить
кактопокуй.....
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23.06.2020 22:05 Ответить
Зелена влада на такий "дріб'язок", як міжнародний імідж України, уваги не звертає
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23.06.2020 22:05 Ответить
путло знает цену на идеологические патроны, которые после выстрела больнее свинцовых и дешевле обходятся...его гебельс учил
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23.06.2020 22:05 Ответить
Журнашлюха *уйловская
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23.06.2020 22:05 Ответить
Кабрал? Когда брал? Сколько брал?
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23.06.2020 22:09 Ответить
Собаки лают а караван идет..
***** забашляло...
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23.06.2020 22:10 Ответить
А шо пишет монгольская пресса?
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23.06.2020 22:14 Ответить
Походу португалия наш уже
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23.06.2020 22:20 Ответить
Там огромное количество кацапни накупило недвиги на случай если рай неступит в рашке раньше чем ожидалось
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23.06.2020 22:42 Ответить
А шо там дрыстайко: стурбованисть глыбокую уже выразил? Может кулеба с нотой обратился? ...
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23.06.2020 22:23 Ответить
Самое интересное в этой статье - про шария... Видать, из одного центра координировалась и сама статья и комментарии шариковых...
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23.06.2020 22:40 Ответить
Ну конечно из одного.
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23.06.2020 22:45 Ответить
Транш из Кремля пришёл, отрабатывают бабло. Не обращайте внимания.
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23.06.2020 22:42 Ответить
Отставить не обращать внимания!
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23.06.2020 22:46 Ответить
Диктатор Салазар до сих пор самый популярный в Португалии (которая не участвовала во второй мировой войне) человек. Выражать протест против чего? Против крайне левых? Простите, но это смешно.
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23.06.2020 22:45 Ответить
Откуда ноги растут, думаю все понимают, газета среднего пошиба, оказалась в тяжелом финансовом положении, нашла спонсора в лице кремлевских комуно-фашистов, но все эти вопросы надо озвучить в мировой печати, и параллельно рассказать португальцам, кто развязал вторую мировую.
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23.06.2020 22:53 Ответить
Дыма без огня не бывает.Нацики по улицам бегают,людей запугивают,ЛГБТ насилуют,не подчиняются военному командованию и не заключили ни одного контракта на военную службу.Поэтому нациков некорректно сравнивать с Украиной.Нацики сами по себе,а Украина -сама по себе.Все без исключения выборы показывают исключительность таких лиц и партий.Я лично ярый сторонник ЛГБТ.ЛГБТ впервые легализовали в США,Есть шанс,что открытый гей-свингер станет претендентом на вице-президента в команде Байдена.При наличии и уважении в США прав ЛГБТ,тем не менее именно в США наиболее высокий процент рождаемости и усыновления приёмных детей.Попробуйте обидеть ребёнка в США-пожизненное Вам быстро оформят.Врача -совратителя девочек -гимнасток сборной США осудили на несколько пожизненных сроков.Учительниц -тоже.А у нас?.
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23.06.2020 22:53 Ответить
интересная попытка, но нет. кацапская тролятина в спам
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24.06.2020 09:37 Ответить
А это на польском о непризнанной луганской республике
https://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%81uga%C5%84ska_Republika_Ludowa
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23.06.2020 22:57 Ответить
Статейку ясно же кацапня по-польски нацарапала. Это ж у них называется война гибридная.
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23.06.2020 23:10 Ответить
в Вики статью может написать кто угодно. Даже такой как ты!
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23.06.2020 23:23 Ответить
ПОСЛА НА КОВЁР
ПОРТУГАЛЬСКИЕ ФИРМЫ В УКРАИНЕ НА КОВЁР
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23.06.2020 23:00 Ответить
Посла? это заявление гос. деятелей, чиновников, лол?
Это СМИ в нормальной европейской стране. Вот к этим СМИ и обращайтесь. Подайте в суд за клевету, миллионы евро можно отсудить
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23.06.2020 23:23 Ответить
клевету на что? украина официально объявляла войну? когда? кому?
португалия приведет "большой договор о дружбе между россией и украиной", который действовал все правление порошенко. до марта 2019.
это документ, утверждающий дружбу. есть документ о войне?
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24.06.2020 00:23 Ответить
Как Украина может обьявить войну украине? Ордло это же часть Украины.
А на другие страны Украина не нападала.
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24.06.2020 08:27 Ответить
почему Украина должна кому-то обьявлять войну, если Украина ни на кого не нападает? Это подлая, мерзкая, ничтожная росия напала на Украину без обьявления войны.
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24.06.2020 09:40 Ответить
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24.06.2020 08:22 Ответить
В Европе демократия. Что хотят то и пишут.
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23.06.2020 23:04 Ответить
Порногалія відпрацьовує чайові.
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23.06.2020 23:12 Ответить
Португалия - это задворки ЕС: наплевать и размазать на то, что там пишут мопально ублюдочные потомки красножопых коммуняк, недобитых в Испании генералом Франко.
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23.06.2020 23:29 Ответить
спорим что у украинцев смелости к португальскому посольству выйти не хватит?
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24.06.2020 00:25 Ответить
да вали уже в спам, ватник
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24.06.2020 09:41 Ответить
Та ведь для выхода к португальскому посольству никакой смелости не требуется: это ведь не дворец Януковича, охпанявшийся "Беркутом":

перед посольством Португалии стрелять в собравшихся никто не будет, в общем для украинцев нет никакого драйва в таком выходе:

левацкая газетёнка самой нищей страны ЕС - это слишком мелкий зверёк, чтобы с ним бороться.
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24.06.2020 14:52 Ответить
мудаков везде хватает.
тем более проплаченных
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23.06.2020 23:34 Ответить
Не звертайте уваги, хай гавкають, вкусити не відважаться.
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23.06.2020 23:54 Ответить
Закид платных фейк-"новостей" - реалии нашего времени. Уверен что людям придётся серьёзно перестраиваться и привыкать к мысли что не всё что написано или озвучено в СМИ - правда.
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24.06.2020 01:25 Ответить
"Три статьи авторства Рикарду Кабрала Фирнандеша были опубликованы в одной из самых популярных газет страны Público в воскресенье, 21 июня. Их автор - поклонник крайних левых."
Источник: https://censor.net/n3203916

Что-то вот я позабыла, в Португалии тоже массово убивали пенсионеров под предлогом коронавируса, чтобы облегчить наглузку на гос бюджет, как и в Испании и на севере Италии?
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24.06.2020 05:30 Ответить
Будете смеяться, но неделю назад здесь ZDF показывал программу о России, и войну на Донбассе назввали гражданской, а Крым аннексированным. В германии аннексия не означает только силовое присоединение, а любое.
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24.06.2020 08:21 Ответить
Поправлюсь, ZDF фильм был о НАТО.
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/inside-nato-krieg-und-neue-feinde-102.html VIDEO: Inside NATO: Krieg und neue Feinde

33min 45sec.
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24.06.2020 09:17 Ответить
НЕОНАЦИСТИ З НІМЕЧЧИНИ НАВЧАЮТЬСЯ У РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ТАБОРАХ - ЗМІ
https://prm.ua/neonatsisti-z-nimechchini-navchayutsya-u-rosiyskih-viyskovih-taborah-zmi/?fbclid=IwAR2St1Tob_KukAla3nfTdx2TWmNIAOW_K6YdkBmPuIeuUQAQ-2bUCfuRUHU
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24.06.2020 08:53 Ответить
У Росії неонацисти з Європи проходять навчання і приєднуються до бойовиків на Донбасі, - Focus
https://ua.112.ua/svit/u-rosii-neonatsysty-z-yevropy-prokhodiat-navchannia-i-pryiednuiutsia-do-boiovykiv-na-donbasi-focus-538645.html
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24.06.2020 08:54 Ответить
Рассея, это жопа мира, а Португалия жопа Европы.
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24.06.2020 09:16 Ответить
Ну і як відреагувало наше відомство МЗС?
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25.06.2020 03:43 Ответить
 
 