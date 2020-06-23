Крупная португальская газета разместила антиукраинские материалы, - InformNapalm

Одно из популярнейших португальских изданий Público опубликовало материалы, в которых Украину называют "колыбелью мирового современного нацизма" и "тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира".

Об этом сообщили волонтеры международного сообщества InformNapalm, информирует Цензор.НЕТ.

Три статьи авторства Рикарду Кабрала Фирнандеша были опубликованы в одной из самых популярных газет страны Público в воскресенье, 21 июня. Их автор - поклонник крайних левых.

Одна из публикаций называется "Украина - военный полигон для крайнего правого мира". "Украина сегодня является одним из главных центров привлекательности для международных крайне правых, и почти четыре тысячи иностранцев из 35 стран уже прошли тренировки и успели принять участие в составе рядов милиции в украинской гражданской войне", - пишет Рикарду Кабрал.

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Журналист называет войну на Донбассе "гражданской" и распространяет фейки о том, что полк "Азов" якобы "хочет создать украинский заграничный легион".

Он даже сравнивает Украину с ИГИЛ. Журналист приводит цитату, которую приписывает Джейсону Блазакису, эксперту, которые 10 лет отвечал в Госдепе за определение террористических организаций. Тот якобы назвал Украину идеальной площадкой для обучения террористов, потому что она является "задней дверью Европейского Союза". Найти первоисточник этого высказывания волонтерам InformNapalm не удалось.

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец записала обращение к португальцам, возмутившись распространением фейков в популярной газете.

"Примечательно, что сторонники "партии Шария" скоординировано бросились оставлять негативные комментарии к публикации с этим обращением на странице посольства Украины в Португалии", - отмечает InformNapalm.

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23 июня Público опять вышла с той же самой статьей Рикарду Кабрала на первой полосе.

Украинцы, живущие в Португалии, подготовили открытое обращение к парламенту с просьбой обратить внимание на появление фейковых новостей и публикаций, продвигающих нарративы страны-агрессора - России.