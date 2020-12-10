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Первый заграничный визит Санду будет в Украину

Первый заграничный визит Санду будет в Украину

Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Украину.

Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента", - сказано в сообщении.

Глава МИД выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию в осуждении российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, а также в поддержке территориальной целостности Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный суд Молдовы признал Санду новым президентом страны

Министр также предложил новоизбранному президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул министр.

Автор: 

МИД (6940) Молдова (1869) Кулеба Дмитрий (2880) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+16


Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
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10.12.2020 20:36
+14
Редакторы уже празднуют пятницу
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10.12.2020 20:42
+10
хороший знак- путлер в гневе-
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10.12.2020 20:34
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хороший знак- путлер в гневе-
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10.12.2020 20:34 Ответить
... https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu

opechatka.
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10.12.2020 20:49 Ответить
на цензоре новогодний корпоратив сегодня?
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову. Источник: https://censor.net/ru/n3236268
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10.12.2020 21:08 Ответить


Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
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10.12.2020 20:36 Ответить
дійсно...
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10.12.2020 20:41 Ответить
Редакторы уже празднуют пятницу
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10.12.2020 20:42 Ответить
Нееее, хануку
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10.12.2020 20:53 Ответить
Цуйкой,не?)
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10.12.2020 21:04 Ответить
Андрей! Рад слышать. Редакторы в Цензоре допускают тьму глупостей, особенно в заголовках и формулировках (например, "строят" в Киеве сфетофоры...). Георгий Мокрицкий. Житомир.
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10.12.2020 21:54 Ответить
И ведь все правда - не подкопаешся!
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10.12.2020 20:51 Ответить
Делаем ставки когда исправят. Два кэце на 15 минут.
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10.12.2020 20:52 Ответить
21:22 ще не виправили
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10.12.2020 21:22 Ответить
21.47 не ухом не рилом !!))
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10.12.2020 21:47 Ответить
23,37 результат той самий ,Санду їде закордон,в Молдову !!)))
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10.12.2020 23:38 Ответить
6:37 11 грудня теж не виправлено.
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11.12.2020 06:38 Ответить
"Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит до Молдови Джерело: https://censor.net/ua/n3236268
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11.12.2020 06:40 Ответить
можно время не писать, а просто плюсовать. время под постом видно. в понедельник придёт трезвый админ и покрестит всех, кто плюсовал.
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11.12.2020 08:17 Ответить
Усі писали, і я написав, щоб вже не відхилятися від "стандарту". До речі вже виправлено.
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11.12.2020 17:24 Ответить
Геннадий, гоните кэце. Прошло больше 15 минут.
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10.12.2020 21:22 Ответить
Гена -банкрот !!!)))
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10.12.2020 23:39 Ответить
Кю !
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11.12.2020 00:39 Ответить
Перший закордонний візит Санду буде в Україну - Цензор.НЕТ 9754
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11.12.2020 00:38 Ответить
23:23 - по-прежнему в Молдову..)
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10.12.2020 23:25 Ответить
Ласкаво просимо, президент Майя.
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10.12.2020 20:39 Ответить
главное согласовать график корпоративов 95 рыгатника
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10.12.2020 20:41 Ответить
Це дуже хороша ознака дружби народів.
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10.12.2020 20:41 Ответить
Ого, з Молдови аж в Молдову? Довгий, мабуть, переліт))
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10.12.2020 20:42 Ответить
Родаки Майи против будут ,зеленый осел им на хозяйстве нах не нужен.
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10.12.2020 20:47 Ответить
Санду не рівень лєнки-вовки
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10.12.2020 20:48 Ответить
.. або мандельки-у вовки хоче морковки...
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10.12.2020 21:11 Ответить
Добре би було, якби у нас попередній президент був, а то про що мудра з тупим говорити буде... ((
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10.12.2020 20:44 Ответить
Хорошо бы,ума -разума нашему клоуну привезла...
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10.12.2020 20:45 Ответить
Может подскажет, как избавить Украину от Барыги а ля Плaхотнюк.
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10.12.2020 20:55 Ответить
вернуть на сцену..
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11.12.2020 09:29 Ответить
заодно хотелось бы спросить у зеленского - https://ukranews.com/news/743939-v-nbu-gotovy-k-povysheniyu-uchetnoj-stavki-chtoby-uskorit-inflyatsiyu Нацбанк готов ускорить инфляцию в условиях оживления мировой и украинской экономик ... - это, господин президент , в рамках Вашей программы по окончанию эпохи бедности и переходу к эпохе нищеты? а может пора разогнать этот шлёцбанк и привлечь их к уголовной ответственности?
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10.12.2020 20:50 Ответить
Нашли у кого спрашивать ))) Там верх интеллекта - играть членом на рояле.
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10.12.2020 20:53 Ответить
А Санду не заміжня а як же Ленка та *******
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10.12.2020 20:53 Ответить
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.
Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu
В тексте "в Молдову"..)))
Она же в Молдове..))
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10.12.2020 20:56 Ответить
Може хоч умна молдовська жінка "нашім" кловунам підскажить, як треба себе гідно вести перед довбаним вже іздихаючим агресором.
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10.12.2020 21:02 Ответить
Цензор, сделал скрин, а то не поверят. Кого понасажали букАвки шлёпать?
Первый заграничный визит Санду будет в Украину - Цензор.НЕТ 4240
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10.12.2020 21:02 Ответить
Майя, не жми зеле руку, он по роялю ежедневно и руками и чем попало настукивает, а руки не моет - не вырос.
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10.12.2020 21:05 Ответить
Майя розсудливо вирішила, що краще вона приїде в Київ, ніж пускати його в Молдову!
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10.12.2020 21:34 Ответить
Лише зеленої плісняви молдованом не вистачає !!!))
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10.12.2020 21:52 Ответить
Цензор , - Вообще то Читает , что Пишет .Или уже сказывается Зашквар Слуг, - Не дня без Уморы.
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10.12.2020 21:15 Ответить
Когда нибудь приедет и преЗЕдент ей расскажет, как он видел мир в глазах Пукина...
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10.12.2020 21:25 Ответить
Мою журналістку на вулицях Кишинева на слідуючий після виборів день 3 рази плутали з Майєю, навіть вірші їй декламували!
А Майя дійсно дуже проста і людяна - Додон повна їй протилежність - надутий і злий індик, мало не лускає від своєї уявної значимості!
Дай Боже - в неї получиться все, що вона планує!
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10.12.2020 21:33 Ответить
В добрий час ,Майя !!!)))))
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10.12.2020 21:53 Ответить
Мені цікаво одне - у програму її візиту буде включено відвідини "Цирку на Банковій"? Чи вона відразу з Порошенком зустрінеться?...
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10.12.2020 21:54 Ответить
Гадаю що з Порохом Майя вже поспілкувалась ,румунською !!!)))
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10.12.2020 21:57 Ответить
Цікаво, якою мовою будут спілкуватись ,російською чи через толмача ??)))
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10.12.2020 21:58 Ответить
Хочет увидеть в живую дурныка
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10.12.2020 21:59 Ответить
совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - шо настаивать? Вместо трепать языками организовали бы блокаду макак макшанских в приднестровье. Разрешать выезд через Украину без багажа. В трусах.
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10.12.2020 22:00 Ответить
Щільна блокада контрабаса і Придністрів"я втратить єдине джерело прибутків,на цьому і скінчиться іх суверенітет чи автономія !!!!))))
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10.12.2020 22:09 Ответить
Якого кантрабаса? Повна блокада.
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10.12.2020 22:43 Ответить
Вговорив !!))
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10.12.2020 23:36 Ответить
 
 