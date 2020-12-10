Первый заграничный визит Санду будет в Украину
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Украину.
Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени Президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента", - сказано в сообщении.
Глава МИД выразил благодарность Санду за ее четкую и последовательную позицию в осуждении российской агрессии и оккупации РФ украинского Крыма, а также в поддержке территориальной целостности Украины.
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Министр также предложил новоизбранному президенту Молдовы принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.
"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул министр.
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Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову. Источник: https://censor.net/ru/n3236268
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu
В тексте "в Молдову"..)))
Она же в Молдове..))
А Майя дійсно дуже проста і людяна - Додон повна їй протилежність - надутий і злий індик, мало не лускає від своєї уявної значимості!
Дай Боже - в неї получиться все, що вона планує!