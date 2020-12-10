УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини
5 232 58

Перший закордонний візит Санду буде в Україну

Перший закордонний візит Санду буде в Україну

Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит до України.

Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба привітав Маю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента", - сказано в повідомленні.

Очільник МЗС висловив вдячність Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації РФ українського Криму, а також у підтримці територіальної цілісності України.

Міністр також запропонував новообраній президентці Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - наголосив міністр.

Читайте також: Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду

Автор: 

МЗС (4113) Молдова (2066) Кулеба Дмитро (3604) Мая Санду (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16


Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
показати весь коментар
10.12.2020 20:36
+14
Редакторы уже празднуют пятницу
показати весь коментар
10.12.2020 20:42
+10
хороший знак- путлер в гневе-
показати весь коментар
10.12.2020 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хороший знак- путлер в гневе-
показати весь коментар
10.12.2020 20:34 Відповісти
... https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu

opechatka.
показати весь коментар
10.12.2020 20:49 Відповісти
на цензоре новогодний корпоратив сегодня?
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову. Источник: https://censor.net/ru/n3236268
показати весь коментар
10.12.2020 21:08 Відповісти


Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
показати весь коментар
10.12.2020 20:36 Відповісти
дійсно...
показати весь коментар
10.12.2020 20:41 Відповісти
Редакторы уже празднуют пятницу
показати весь коментар
10.12.2020 20:42 Відповісти
Нееее, хануку
показати весь коментар
10.12.2020 20:53 Відповісти
Цуйкой,не?)
показати весь коментар
10.12.2020 21:04 Відповісти
Андрей! Рад слышать. Редакторы в Цензоре допускают тьму глупостей, особенно в заголовках и формулировках (например, "строят" в Киеве сфетофоры...). Георгий Мокрицкий. Житомир.
показати весь коментар
10.12.2020 21:54 Відповісти
И ведь все правда - не подкопаешся!
показати весь коментар
10.12.2020 20:51 Відповісти
Делаем ставки когда исправят. Два кэце на 15 минут.
показати весь коментар
10.12.2020 20:52 Відповісти
21:22 ще не виправили
показати весь коментар
10.12.2020 21:22 Відповісти
21.47 не ухом не рилом !!))
показати весь коментар
10.12.2020 21:47 Відповісти
23,37 результат той самий ,Санду їде закордон,в Молдову !!)))
показати весь коментар
10.12.2020 23:38 Відповісти
6:37 11 грудня теж не виправлено.
показати весь коментар
11.12.2020 06:38 Відповісти
"Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит до Молдови Джерело: https://censor.net/ua/n3236268
показати весь коментар
11.12.2020 06:40 Відповісти
можно время не писать, а просто плюсовать. время под постом видно. в понедельник придёт трезвый админ и покрестит всех, кто плюсовал.
показати весь коментар
11.12.2020 08:17 Відповісти
Усі писали, і я написав, щоб вже не відхилятися від "стандарту". До речі вже виправлено.
показати весь коментар
11.12.2020 17:24 Відповісти
Геннадий, гоните кэце. Прошло больше 15 минут.
показати весь коментар
10.12.2020 21:22 Відповісти
Гена -банкрот !!!)))
показати весь коментар
10.12.2020 23:39 Відповісти
Кю !
показати весь коментар
11.12.2020 00:39 Відповісти
Перший закордонний візит Санду буде в Україну - Цензор.НЕТ 9754
показати весь коментар
11.12.2020 00:38 Відповісти
23:23 - по-прежнему в Молдову..)
показати весь коментар
10.12.2020 23:25 Відповісти
Ласкаво просимо, президент Майя.
показати весь коментар
10.12.2020 20:39 Відповісти
главное согласовать график корпоративов 95 рыгатника
показати весь коментар
10.12.2020 20:41 Відповісти
Це дуже хороша ознака дружби народів.
показати весь коментар
10.12.2020 20:41 Відповісти
Ого, з Молдови аж в Молдову? Довгий, мабуть, переліт))
показати весь коментар
10.12.2020 20:42 Відповісти
Родаки Майи против будут ,зеленый осел им на хозяйстве нах не нужен.
показати весь коментар
10.12.2020 20:47 Відповісти
Санду не рівень лєнки-вовки
показати весь коментар
10.12.2020 20:48 Відповісти
.. або мандельки-у вовки хоче морковки...
показати весь коментар
10.12.2020 21:11 Відповісти
Добре би було, якби у нас попередній президент був, а то про що мудра з тупим говорити буде... ((
показати весь коментар
10.12.2020 20:44 Відповісти
Хорошо бы,ума -разума нашему клоуну привезла...
показати весь коментар
10.12.2020 20:45 Відповісти
Может подскажет, как избавить Украину от Барыги а ля Плaхотнюк.
показати весь коментар
10.12.2020 20:55 Відповісти
вернуть на сцену..
показати весь коментар
11.12.2020 09:29 Відповісти
заодно хотелось бы спросить у зеленского - https://ukranews.com/news/743939-v-nbu-gotovy-k-povysheniyu-uchetnoj-stavki-chtoby-uskorit-inflyatsiyu Нацбанк готов ускорить инфляцию в условиях оживления мировой и украинской экономик ... - это, господин президент , в рамках Вашей программы по окончанию эпохи бедности и переходу к эпохе нищеты? а может пора разогнать этот шлёцбанк и привлечь их к уголовной ответственности?
показати весь коментар
10.12.2020 20:50 Відповісти
Нашли у кого спрашивать ))) Там верх интеллекта - играть членом на рояле.
показати весь коментар
10.12.2020 20:53 Відповісти
А Санду не заміжня а як же Ленка та *******
показати весь коментар
10.12.2020 20:53 Відповісти
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.
Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu
В тексте "в Молдову"..)))
Она же в Молдове..))
показати весь коментар
10.12.2020 20:56 Відповісти
Може хоч умна молдовська жінка "нашім" кловунам підскажить, як треба себе гідно вести перед довбаним вже іздихаючим агресором.
показати весь коментар
10.12.2020 21:02 Відповісти
Цензор, сделал скрин, а то не поверят. Кого понасажали букАвки шлёпать?
Первый заграничный визит Санду будет в Украину - Цензор.НЕТ 4240
показати весь коментар
10.12.2020 21:02 Відповісти
Майя, не жми зеле руку, он по роялю ежедневно и руками и чем попало настукивает, а руки не моет - не вырос.
показати весь коментар
10.12.2020 21:05 Відповісти
Майя розсудливо вирішила, що краще вона приїде в Київ, ніж пускати його в Молдову!
показати весь коментар
10.12.2020 21:34 Відповісти
Лише зеленої плісняви молдованом не вистачає !!!))
показати весь коментар
10.12.2020 21:52 Відповісти
Цензор , - Вообще то Читает , что Пишет .Или уже сказывается Зашквар Слуг, - Не дня без Уморы.
показати весь коментар
10.12.2020 21:15 Відповісти
Когда нибудь приедет и преЗЕдент ей расскажет, как он видел мир в глазах Пукина...
показати весь коментар
10.12.2020 21:25 Відповісти
Мою журналістку на вулицях Кишинева на слідуючий після виборів день 3 рази плутали з Майєю, навіть вірші їй декламували!
А Майя дійсно дуже проста і людяна - Додон повна їй протилежність - надутий і злий індик, мало не лускає від своєї уявної значимості!
Дай Боже - в неї получиться все, що вона планує!
показати весь коментар
10.12.2020 21:33 Відповісти
В добрий час ,Майя !!!)))))
показати весь коментар
10.12.2020 21:53 Відповісти
Мені цікаво одне - у програму її візиту буде включено відвідини "Цирку на Банковій"? Чи вона відразу з Порошенком зустрінеться?...
показати весь коментар
10.12.2020 21:54 Відповісти
Гадаю що з Порохом Майя вже поспілкувалась ,румунською !!!)))
показати весь коментар
10.12.2020 21:57 Відповісти
Цікаво, якою мовою будут спілкуватись ,російською чи через толмача ??)))
показати весь коментар
10.12.2020 21:58 Відповісти
Хочет увидеть в живую дурныка
показати весь коментар
10.12.2020 21:59 Відповісти
совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - шо настаивать? Вместо трепать языками организовали бы блокаду макак макшанских в приднестровье. Разрешать выезд через Украину без багажа. В трусах.
показати весь коментар
10.12.2020 22:00 Відповісти
Щільна блокада контрабаса і Придністрів"я втратить єдине джерело прибутків,на цьому і скінчиться іх суверенітет чи автономія !!!!))))
показати весь коментар
10.12.2020 22:09 Відповісти
Якого кантрабаса? Повна блокада.
показати весь коментар
10.12.2020 22:43 Відповісти
Вговорив !!))
показати весь коментар
10.12.2020 23:36 Відповісти
 
 