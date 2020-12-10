Перший закордонний візит Санду буде в Україну

Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит до України.

Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дмитро Кулеба привітав Маю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента", - сказано в повідомленні.

Очільник МЗС висловив вдячність Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації РФ українського Криму, а також у підтримці територіальної цілісності України.

Міністр також запропонував новообраній президентці Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - наголосив міністр.

Читайте також: Кулеба провів зустріч із новообраною президенткою Молдови Санду