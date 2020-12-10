Перший закордонний візит Санду буде в Україну
Новообрана президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що її першою зарубіжною поїздкою на посаді глави держави стане візит до України.
Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Дмитро Кулеба привітав Маю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Мая Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента", - сказано в повідомленні.
Очільник МЗС висловив вдячність Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації РФ українського Криму, а також у підтримці територіальної цілісності України.
Міністр також запропонував новообраній президентці Молдови взяти участь у діяльності ініційованої Україною Кримської платформи.
"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - наголосив міністр.
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opechatka.
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову. Источник: https://censor.net/ru/n3236268
Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Молдову.Источник: https://censor.net/ru/n3236268
Об этом она сказала во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
https://censor.net/ru/news/3236268/pervyyi_zagranichnyyi_vizit_sandu_budet_v_ukrainu
В тексте "в Молдову"..)))
Она же в Молдове..))
А Майя дійсно дуже проста і людяна - Додон повна їй протилежність - надутий і злий індик, мало не лускає від своєї уявної значимості!
Дай Боже - в неї получиться все, що вона планує!