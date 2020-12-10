Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил избранному молдавскому президенту Майе Санду, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Министр также выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации Крыма.
"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул он.
Кроме того, Кулеба предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.
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Позорники, бла. И не стыдно ?
Нам лично в нашем клубе стыдно.
вам надо ещё в глаза и дёсна заглянуть самому Пу.
Кулеба бовкнув тут (мабуть випадково...) вірно - потрібно виводити московську рать, але на їх місце заводити українську і повертати Придністрянщину до складу України. І лише при такій розкладці вогнище напруги поступово зникне. При спробі "аншлюсу" Молдови Румунією - війна лише розгориться і Дністро стане лінією фронту.