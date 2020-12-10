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Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил избранному молдавскому президенту Майе Санду, что Киев поддерживает территориальную целостность Молдовы. Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Министр также выразил благодарность новоизбранному президенту Молдовы за ее четкую и последовательную позицию относительно осуждения российской агрессии и оккупации Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба предложил Санду принять участие в деятельности Крымской платформы, создание которой инициировала Украина.

Автор: 

Приднестровье (657) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9336
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10.12.2020 21:07
+7
Давно пора,у нас с ними не граница а проходной двор для контрабаса.
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10.12.2020 21:24
+7
Блокада контрабаса позбавить Придністрів"я єдиного джерела прибутків і на цьому скінчиться іх суверенітет чи автономія !!)))
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10.12.2020 21:42
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Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9336
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10.12.2020 21:07 Ответить
Очередной фейк. Надписи на латинице. Да и гугл говорит, что это фотка 2015 года и сделана в Европе
https://twitter.com/gniloywest/status/632870124400328704?lang=gl
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10.12.2020 22:19 Ответить
Кацап?
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10.12.2020 22:21 Ответить
Ато! Хто з іще буде з Гуглом "разговарівать"? 😁
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11.12.2020 05:12 Ответить
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11.12.2020 19:09 Ответить
Белорусь Путлер анннеккксировал что Крым,Армения почти присоединилась в качестве КОМИ АССР,ситуация с Киргизией зависла,Ю.Осетия и Абхазия стали супердержавами покруче ЕС ,Украина в этом плане стала круче Мавзолея...,Зеля Путлера победил взглядом в глаза кремлевского Гопника...
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10.12.2020 21:14 Ответить
Наконец-то вспомнили, что всего лишь 28 лет прошло после оккупации московией территории Молдовы, а Украина после 28 лет оккупации Молдовы кацапами сразу через 28 лет наконец-то подписалась "на выводе российских сил из Приднестровья"
Позорники, бла. И не стыдно ?
Нам лично в нашем клубе стыдно.
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10.12.2020 21:18 Ответить
врать не надо...Украина всегда выступала за целостность Молдовы и вывод кацапских войск из приднестровья
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10.12.2020 21:25 Ответить
Правильно. Официально Украина выступила за воссоединенение Молдовской территории только при Порохе. Но не при кравчуке, не при кучме, не при Ющенко и не при енакиевском прахфессаре всега дамбаса.
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10.12.2020 21:39 Ответить
Україна була інертна відносно Придністрів"я !!!))
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10.12.2020 21:40 Ответить
Не "інертна" а вела себе як профура, у князях мабудь думали, що нас це мене. На жаль й нас не минуло, ось тепер й маємо те, що ми заслужили.
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10.12.2020 21:47 Ответить
Україною в той час керували комуняки!! Тому про будь-який конфлікт з Рашею годі було говорити !)
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10.12.2020 22:25 Ответить
Трохи помиляєшься ,я навіть особисто знайом з неодним нагородженим медалькою "Защитнику Приднестровья" ,громадянами України !!! Про УНА-УНСО чув ??)))
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10.12.2020 22:57 Ответить
Ти помиляєшься ,УНА-УНСО воювала на боці Придністров"я!! Я член УНА-УНСО з 1991 р. !!!)))
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10.12.2020 23:16 Ответить
НЕ мели дурниць... Першу спробу "лобами зіштовхнуть" українців та молдован зробили росіяни, підбуривши молдовських радикалів, відразу після розвалу СРСР. Ці придурки не тільки стали вимагать приєднання Молдови до Румунії і насильницької "романізації" населення Молдови, але й забажали відділення Буджаку, де проживала молдавська національна меншина, і приєднання його до Молдови... Я сам був цьому свідком, бо якраз тоді був там у відрядженні... І попів з корогвами бачив, що приїхали освячувать кордон, і бойовиків з автоматами, і заготовлені стовпчики для кордону. Тому українська влада і не заважала декому з УНА-УНСО допомагать придністровцям... Просто не хотіла розпалення конфлікту на своїй території...
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10.12.2020 23:26 Ответить
Саме так, з мовчезної згоди з українською владою (през.Кравчук Л.М.) УНА-УНСО брала участь на боці Придністров"я, 4 хлопці загинули !!!)))
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10.12.2020 23:29 Ответить
Придністрівський конфлікт був за часи Кравчука,Лиса Микити !!!))
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10.12.2020 22:59 Ответить
Давно пора,у нас с ними не граница а проходной двор для контрабаса.
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10.12.2020 21:24 Ответить
Контрабас це головна стаття економіки ПМР і головне джерело грошевих надходжень мешканців ПМР !!))
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10.12.2020 21:39 Ответить
Блокада контрабаса позбавить Придністрів"я єдиного джерела прибутків і на цьому скінчиться іх суверенітет чи автономія !!)))
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10.12.2020 21:42 Ответить
за своє життя бачив тисячі контрабандистів на різних кордонах і жодний не був голодний ,обідраний, на "жигулю"
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10.12.2020 21:45 Ответить
треба не патякати, а вводити жорстку блокаду
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10.12.2020 21:48 Ответить
Ви, дятли зелені, спочатку зі своєї Країни рюських виведіть...Чи комплекс "Наполеона" від главнокомандувача-осла-оманського до всіх міністрів перейшов....
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10.12.2020 21:49 Ответить
А не пробовал настаивать на выводе войск с Донбасса и Крыма? Дома разберись, а не к соседям лезешь!
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10.12.2020 22:08 Ответить
Придністрів"я ,це спільний гемор Молдови і України ,тому бажано і вирішувати це питання треба спільно!!Час замислитись як позбутись московських "миротворців" !!)))
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10.12.2020 22:20 Ответить
А ти "в курсі", що Україна змушена тримать, у бойовій готовності, війська на кордоні з Придністров"ям? Уже була спроба створення "Бессарабської народної республіки"... І "ноги росли" саме з Придністров"я...
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10.12.2020 23:12 Ответить
Этот проект по Бессарабской НР на моей памяти пытались сварганить три раза. Головняков в "конторе" по данному поводу было прилично.
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11.12.2020 07:31 Ответить
клоуны будут настаивать.
вам надо ещё в глаза и дёсна заглянуть самому Пу.
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10.12.2020 22:19 Ответить
Від зеленої плісняви не варто чекати будь-яких позитивних зрушень в цьому питанні !!)))
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10.12.2020 22:27 Ответить
Якщо ти тут ,то мабуть тебе !!))
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10.12.2020 23:04 Ответить
Лучше настаивай о выводе этой падали из Украины.
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11.12.2020 00:28 Ответить
Що хочу сказати. Молдова ніколи історично не була нашим союзником. На відміну від тієї ж Польщі, з якою, наприклад УНР була у військовому союзі проти кацапських більшовиків і обидві армії свого часу пліч-опліч створили чудо на Віслі. У країн-сусідів завжди є і будуть у певні періоди то добросусідські, то ворожі відносини через спільно заселені території, які належали то одним, то іншим. Так Придністров'я заселене в основному зрсійшкними українцями. Тому союзником на даному етапі можна вважати не Молдову, а Майю Санду. І то швидше за все тому, що вона є ворогом рашки, а отже - нашим другом. При її заміні на мотдовсько-румунського націоналіста Молдова буде другою Угорщиною з претензіями на Бессарабію.
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11.12.2020 05:29 Ответить
Зелена бубочка на виконаня рішення ФСБ любязно дозволить 14 армії РФ ввійти в Україну і прослідувати до Раші, окупуваші правий берег Дніпра.
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11.12.2020 07:56 Ответить
Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Свого часу з Лівобережжя наспіх була зліплена т.з. ПМР, як плацдарм для окупації всієї Молдавії (що і було Сталіном зроблено). А потім, мабуть "випадково", приліпивши т.з. ПМР до МРСР, "забули" повернути до складу України. Це різні народи історично, етнічно, лінгвістично, ментально... вони несумісні в одному державному організмі,, як несумісні чужі органи, наспіх пришиті тупим хірургом. В цьому непереборні протиріччя, а не в наявності московського контингенту. Придністрянщина неодноразово пропонувала більш широку інтеграцію в Україну і Кравчуку, і Кучмі і Ющенку. Щодо УНА-УНСО - то наші хлопці воювали там за УКРАЇНЦІВ, і москалі з модаванами тут лише чужинці.
Кулеба бовкнув тут (мабуть випадково...) вірно - потрібно виводити московську рать, але на їх місце заводити українську і повертати Придністрянщину до складу України. І лише при такій розкладці вогнище напруги поступово зникне. При спробі "аншлюсу" Молдови Румунією - війна лише розгориться і Дністро стане лінією фронту.
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11.12.2020 08:44 Ответить
 
 