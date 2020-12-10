Україна наполягатиме на виведенні російських сил із Придністров'я, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраній молдавській президентці Маї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових із Придністров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Міністр також висловив подяку новообраній президентці Молдови за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови у процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ із регіону Придністров'я", - підкреслив він.

Крім того, Кулеба запропонував Санду взяти участь у діяльності Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.

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