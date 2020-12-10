Україна наполягатиме на виведенні російських сил із Придністров'я, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраній молдавській президентці Маї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових із Придністров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
Міністр також висловив подяку новообраній президентці Молдови за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму.
"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови у процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ із регіону Придністров'я", - підкреслив він.
Крім того, Кулеба запропонував Санду взяти участь у діяльності Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.
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Позорники, бла. И не стыдно ?
Нам лично в нашем клубе стыдно.
вам надо ещё в глаза и дёсна заглянуть самому Пу.
Кулеба бовкнув тут (мабуть випадково...) вірно - потрібно виводити московську рать, але на їх місце заводити українську і повертати Придністрянщину до складу України. І лише при такій розкладці вогнище напруги поступово зникне. При спробі "аншлюсу" Молдови Румунією - війна лише розгориться і Дністро стане лінією фронту.