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Україна наполягатиме на виведенні російських сил із Придністров'я, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраній молдавській президентці Маї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових із Придністров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Міністр також висловив подяку новообраній президентці Молдови за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови у процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ із регіону Придністров'я", - підкреслив він.

Крім того, Кулеба запропонував Санду взяти участь у діяльності Кримської платформи, створення якої ініціювала Україна.

Читайте також: Перший закордонний візит Санду буде в Україну

Автор: 

Придністров’я (474) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9336
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10.12.2020 21:07
+7
Давно пора,у нас с ними не граница а проходной двор для контрабаса.
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10.12.2020 21:24
+7
Блокада контрабаса позбавить Придністрів"я єдиного джерела прибутків і на цьому скінчиться іх суверенітет чи автономія !!)))
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10.12.2020 21:42
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Украина будет настаивать на выводе российских сил из Приднестровья, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9336
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10.12.2020 21:07 Відповісти
Очередной фейк. Надписи на латинице. Да и гугл говорит, что это фотка 2015 года и сделана в Европе
https://twitter.com/gniloywest/status/632870124400328704?lang=gl
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10.12.2020 22:19 Відповісти
Кацап?
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10.12.2020 22:21 Відповісти
Ато! Хто з іще буде з Гуглом "разговарівать"? 😁
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11.12.2020 05:12 Відповісти
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11.12.2020 19:09 Відповісти
Белорусь Путлер анннеккксировал что Крым,Армения почти присоединилась в качестве КОМИ АССР,ситуация с Киргизией зависла,Ю.Осетия и Абхазия стали супердержавами покруче ЕС ,Украина в этом плане стала круче Мавзолея...,Зеля Путлера победил взглядом в глаза кремлевского Гопника...
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10.12.2020 21:14 Відповісти
Наконец-то вспомнили, что всего лишь 28 лет прошло после оккупации московией территории Молдовы, а Украина после 28 лет оккупации Молдовы кацапами сразу через 28 лет наконец-то подписалась "на выводе российских сил из Приднестровья"
Позорники, бла. И не стыдно ?
Нам лично в нашем клубе стыдно.
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10.12.2020 21:18 Відповісти
врать не надо...Украина всегда выступала за целостность Молдовы и вывод кацапских войск из приднестровья
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10.12.2020 21:25 Відповісти
Правильно. Официально Украина выступила за воссоединенение Молдовской территории только при Порохе. Но не при кравчуке, не при кучме, не при Ющенко и не при енакиевском прахфессаре всега дамбаса.
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10.12.2020 21:39 Відповісти
Україна була інертна відносно Придністрів"я !!!))
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10.12.2020 21:40 Відповісти
Не "інертна" а вела себе як профура, у князях мабудь думали, що нас це мене. На жаль й нас не минуло, ось тепер й маємо те, що ми заслужили.
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10.12.2020 21:47 Відповісти
Україною в той час керували комуняки!! Тому про будь-який конфлікт з Рашею годі було говорити !)
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10.12.2020 22:25 Відповісти
Трохи помиляєшься ,я навіть особисто знайом з неодним нагородженим медалькою "Защитнику Приднестровья" ,громадянами України !!! Про УНА-УНСО чув ??)))
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10.12.2020 22:57 Відповісти
Ти помиляєшься ,УНА-УНСО воювала на боці Придністров"я!! Я член УНА-УНСО з 1991 р. !!!)))
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10.12.2020 23:16 Відповісти
НЕ мели дурниць... Першу спробу "лобами зіштовхнуть" українців та молдован зробили росіяни, підбуривши молдовських радикалів, відразу після розвалу СРСР. Ці придурки не тільки стали вимагать приєднання Молдови до Румунії і насильницької "романізації" населення Молдови, але й забажали відділення Буджаку, де проживала молдавська національна меншина, і приєднання його до Молдови... Я сам був цьому свідком, бо якраз тоді був там у відрядженні... І попів з корогвами бачив, що приїхали освячувать кордон, і бойовиків з автоматами, і заготовлені стовпчики для кордону. Тому українська влада і не заважала декому з УНА-УНСО допомагать придністровцям... Просто не хотіла розпалення конфлікту на своїй території...
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10.12.2020 23:26 Відповісти
Саме так, з мовчезної згоди з українською владою (през.Кравчук Л.М.) УНА-УНСО брала участь на боці Придністров"я, 4 хлопці загинули !!!)))
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10.12.2020 23:29 Відповісти
Придністрівський конфлікт був за часи Кравчука,Лиса Микити !!!))
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10.12.2020 22:59 Відповісти
Давно пора,у нас с ними не граница а проходной двор для контрабаса.
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10.12.2020 21:24 Відповісти
Контрабас це головна стаття економіки ПМР і головне джерело грошевих надходжень мешканців ПМР !!))
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10.12.2020 21:39 Відповісти
Блокада контрабаса позбавить Придністрів"я єдиного джерела прибутків і на цьому скінчиться іх суверенітет чи автономія !!)))
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10.12.2020 21:42 Відповісти
за своє життя бачив тисячі контрабандистів на різних кордонах і жодний не був голодний ,обідраний, на "жигулю"
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10.12.2020 21:45 Відповісти
треба не патякати, а вводити жорстку блокаду
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10.12.2020 21:48 Відповісти
Ви, дятли зелені, спочатку зі своєї Країни рюських виведіть...Чи комплекс "Наполеона" від главнокомандувача-осла-оманського до всіх міністрів перейшов....
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10.12.2020 21:49 Відповісти
А не пробовал настаивать на выводе войск с Донбасса и Крыма? Дома разберись, а не к соседям лезешь!
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10.12.2020 22:08 Відповісти
Придністрів"я ,це спільний гемор Молдови і України ,тому бажано і вирішувати це питання треба спільно!!Час замислитись як позбутись московських "миротворців" !!)))
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10.12.2020 22:20 Відповісти
А ти "в курсі", що Україна змушена тримать, у бойовій готовності, війська на кордоні з Придністров"ям? Уже була спроба створення "Бессарабської народної республіки"... І "ноги росли" саме з Придністров"я...
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10.12.2020 23:12 Відповісти
Этот проект по Бессарабской НР на моей памяти пытались сварганить три раза. Головняков в "конторе" по данному поводу было прилично.
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11.12.2020 07:31 Відповісти
клоуны будут настаивать.
вам надо ещё в глаза и дёсна заглянуть самому Пу.
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10.12.2020 22:19 Відповісти
Від зеленої плісняви не варто чекати будь-яких позитивних зрушень в цьому питанні !!)))
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10.12.2020 22:27 Відповісти
Якщо ти тут ,то мабуть тебе !!))
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10.12.2020 23:04 Відповісти
Лучше настаивай о выводе этой падали из Украины.
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11.12.2020 00:28 Відповісти
Що хочу сказати. Молдова ніколи історично не була нашим союзником. На відміну від тієї ж Польщі, з якою, наприклад УНР була у військовому союзі проти кацапських більшовиків і обидві армії свого часу пліч-опліч створили чудо на Віслі. У країн-сусідів завжди є і будуть у певні періоди то добросусідські, то ворожі відносини через спільно заселені території, які належали то одним, то іншим. Так Придністров'я заселене в основному зрсійшкними українцями. Тому союзником на даному етапі можна вважати не Молдову, а Майю Санду. І то швидше за все тому, що вона є ворогом рашки, а отже - нашим другом. При її заміні на мотдовсько-румунського націоналіста Молдова буде другою Угорщиною з претензіями на Бессарабію.
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11.12.2020 05:29 Відповісти
Зелена бубочка на виконаня рішення ФСБ любязно дозволить 14 армії РФ ввійти в Україну і прослідувати до Раші, окупуваші правий берег Дніпра.
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11.12.2020 07:56 Відповісти
Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Свого часу з Лівобережжя наспіх була зліплена т.з. ПМР, як плацдарм для окупації всієї Молдавії (що і було Сталіном зроблено). А потім, мабуть "випадково", приліпивши т.з. ПМР до МРСР, "забули" повернути до складу України. Це різні народи історично, етнічно, лінгвістично, ментально... вони несумісні в одному державному організмі,, як несумісні чужі органи, наспіх пришиті тупим хірургом. В цьому непереборні протиріччя, а не в наявності московського контингенту. Придністрянщина неодноразово пропонувала більш широку інтеграцію в Україну і Кравчуку, і Кучмі і Ющенку. Щодо УНА-УНСО - то наші хлопці воювали там за УКРАЇНЦІВ, і москалі з модаванами тут лише чужинці.
Кулеба бовкнув тут (мабуть випадково...) вірно - потрібно виводити московську рать, але на їх місце заводити українську і повертати Придністрянщину до складу України. І лише при такій розкладці вогнище напруги поступово зникне. При спробі "аншлюсу" Молдови Румунією - війна лише розгориться і Дністро стане лінією фронту.
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11.12.2020 08:44 Відповісти
 
 