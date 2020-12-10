В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов

В связи со сложными погодными условиями (сильный гололед) в киевских аэропортах "Борисполь" и "Киев" не могут сесть некоторые рейсы – самолеты летят в резервные аэропорты или возвращаются в аэропорты вылета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Решения воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир судна, сообщили в аэропорту. Сейчас "Борисполь" работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) сообщили, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.

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Напоминаем, сегодня в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), в результате чего дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.