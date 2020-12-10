РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11225 посетителей онлайн
Новости
7 580 80

В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов

В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов

В связи со сложными погодными условиями (сильный гололед) в киевских аэропортах "Борисполь" и "Киев" не могут сесть некоторые рейсы – самолеты летят в резервные аэропорты или возвращаются в аэропорты вылета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Решения воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир судна, сообщили в аэропорту. Сейчас "Борисполь" работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) сообщили, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 10 декабря в Киеве из-за гололеда произошло 127 аварий, - Нацолиция

Напоминаем, сегодня в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), в результате чего дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.

Автор: 

авиация (2822) аэропорт (1509) гололедица (113) Киев (25499) погода (2819)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Брюс вже в Борисполе. Помогает сажать самолёты
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 1079
показать весь комментарий
11.12.2020 01:35
+2
в советские времена для очистки поля от снега и льда применялась авиатурбина установленная на грузовик. Интересно а сейчас как?
В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
10.12.2020 23:53
+2
там наче мокрий сніг чи дощ йшов і мороз мінус 2. погода у процесі, машина може не допомогти.
показать весь комментарий
11.12.2020 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в советские времена для очистки поля от снега и льда применялась авиатурбина установленная на грузовик. Интересно а сейчас как?
В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
10.12.2020 23:53 Ответить
там наче мокрий сніг чи дощ йшов і мороз мінус 2. погода у процесі, машина може не допомогти.
показать весь комментарий
11.12.2020 00:14 Ответить
Спрашиваете как сейчас?) Современный КРАЗ на фоне Боинга это явно не совок)))
показать весь комментарий
11.12.2020 00:45 Ответить
первая фотка которую нашел. я спрашивал про борисполь. на моей картинке борисполь?
показать весь комментарий
11.12.2020 00:56 Ответить
Скорей всего где то на рашке))) А как в Борисполе, фиг его знает)))
показать весь комментарий
11.12.2020 01:13 Ответить
домодедово вроде.
боинг похож на "трансаэро" судя по ливрее. судя по тому что компания с 2015 года уже банкрот - фото примерно зимы 2014-2015
показать весь комментарий
11.12.2020 01:21 Ответить
І в савєцкіє врємєна 2 х 4км "взльотки" нереально було очистити під час дощу в -5С від льоду.
показать весь комментарий
11.12.2020 01:07 Ответить
очистить от чего? вода самолету не страшна так как страшен лед. задача это машины не очистить а нагреть покрытие так чтобы снег на нем просто таял а вода не замерзала мгновенно и успевала впитываться
показать весь комментарий
11.12.2020 01:23 Ответить
Ще раз повторюю: в Борисполі дві "злітки" по 4км кожна. Як, навіть, десяток таких машин може "нагріти бетон" в -5С на такій довжині?
показать весь комментарий
11.12.2020 01:32 Ответить
И всё рулежные дорожки тоже...
Но самом деле таки греют и сушат.
показать весь комментарий
11.12.2020 01:42 Ответить
при активному дощу і морозі?
показать весь комментарий
11.12.2020 01:49 Ответить
Посыпать чистой солью без песка, за 5 минут весь лёд растает и не будет замерзать до - 28
показать весь комментарий
11.12.2020 07:41 Ответить
так дощ іде у той момент. він нафіг усе змиє.
показать весь комментарий
11.12.2020 10:38 Ответить
И много того дождя выпало?
показать весь комментарий
11.12.2020 11:05 Ответить
Достаточно много, 7мм. Не ливень, но шел приличный дождь.
показать весь комментарий
11.12.2020 19:14 Ответить
полюбуйся.
https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
показать весь комментарий
11.12.2020 22:08 Ответить
Чего мне любоваться, я два часа так по Киеву ходил. У меня ботинки Mida со скобой на пятке, она реально очень помогает, но до тех пор, пока при ходьбе весь вес не приходится держать на носке. Когда подымаешься круто вверх, к примеру.
показать весь комментарий
12.12.2020 04:26 Ответить
Солью в аэропортах не пользуются, соль и алюминий - вещи несовместимые. Льют "антиобледенительную жидкость", обычно на основе этиленгликоля, который как раз пассивирует алюминий от коррозии. Да, он жутко ядовит, на на ВПП его некому пить и некому дышать. А ещё этой жидкостью полностью обливают самолет в сильный снегопад перед вылетом. Зрелище то ещё.
показать весь комментарий
11.12.2020 19:23 Ответить
После дождя даже летом выдувают лужи. Те, кто недалеко от аэропорта живет (как я), отлично различают этот характерный звук, когда эта хрень работает. Её далеко слышно.
показать весь комментарий
11.12.2020 19:16 Ответить
Для самолетов с их гладкой и лысой резиной на колесах лужи на ВПП - не менее страшный враг, чем лед. Так что да, аэродромные службы не отдыхают даже летом. Но я не стану что-то тебе доказывать, веришь, что там по ВПП ходят дворники с метлами - ну ок, я спорить не стану.
показать весь комментарий
12.12.2020 04:32 Ответить
оо, а це звідси ти притягло "веришь, что там по ВПП ходят дворники с метлами "? ти сам ыз собою тихо ведеш бесыду? ну не буду мышать, спылкуйтесь, видумуйте.
показать весь комментарий
12.12.2020 08:48 Ответить
Ну, ок, и что по твоему, делают аэродромные службы летом после дождя? Дворники с метлами отпадают, я понял. Я утверждаю, что ВПП чистят и сушат при помощи целого парка разных подметально-продувочных машин. Которые в процессе работы шумят куда громче самолета и их работу хорошо слышно на расстоянии 5км от Жулян. А у меня с дома, если выбраться на крышу, они ещё и видны. Но вдруг у тебя какие-то другие сведения, и мне нужно разобраться со своими галлюцинациями, ты пиши, не стесняйся.
показать весь комментарий
12.12.2020 18:00 Ответить
піди видуй, умнік https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
показать весь комментарий
11.12.2020 22:09 Ответить
"Умнік", якщо ТМ запрацює на асфальтному покритті, то його шматки полетять на кілька метрів угору. Те ж саме буде з бруківкою... Там така температура і тиск струменя вогню, що лише суцільне бетонне покриття витримує... А злітну смугу сушать за будь-якої погоди, бо при потраплянні коліс літака із сухої ділянки на мокру, міняється рівень зчеплення шин з поверхнею смуги, і літак, при посадці, може "занести", скинуть зі смуги і перевернуть... Людина правильно пише, а ти його помиями поливаєш... Якщо не тямиш, то хоч не ганьбися...
показать весь комментарий
12.12.2020 01:02 Ответить
Ну всё же вынужден поправить, там температура выхлопа не такая уж и высокая. На лопатках турбины даже на взлетном режиме температура не должна превышать 400градусов, а за соплом струя расширяется и быстро охлаждается. За самолетом на расстоянии 15-20 метров уже вполне можно стоять, там не жарко. Но стоять категорически не рекомендуется совсем по другой причине - даже на малом газу за стоящим самолетом всё время летит с немалой скоростью всякий мелкий мусор, без защитных очков вообще там делать нечего, останешься без глаз, но даже просто незащищенная кожа начинает просто кровоточить. Хотя когда смотришь на бетон, кажется, что он идеально чистый, но нет.
показать весь комментарий
12.12.2020 05:06 Ответить
Я "срочку" служив механіком АО на Су-24... Цього досить?
показать весь комментарий
12.12.2020 08:00 Ответить
Додам - у нас командир полку, якось, взимку, дав команду просушить ТМ плац перед штабом. А там асфальтове покриття. Вікна склили у штабі три дні... Бо "підняло", розплавивши асфальт, навіть щебеневу "подушку"...
показать весь комментарий
12.12.2020 08:35 Ответить
Ну тогда не мне тебе что-то рассказывать, и сам в курсе. Но всё же согласись, лопатки турбины красного цвета (700градусов) - к неприятностям. Они в нормальном состоянии вообще не светятся (т.е. температура меньше 400градусов)
показать весь комментарий
12.12.2020 17:42 Ответить
Якось не звертав уваги... Моя справа - акумулятори, жгути...
показать весь комментарий
12.12.2020 19:37 Ответить
чого ти мені це пишеш? у мене немає про це. ти не можеш відслідити хто що пише чи дали таке завдня чіпляться?
показать весь комментарий
12.12.2020 08:52 Ответить
Я тобі "очі відкриваю", на твою вчорашню писанину, коли ти нам показував вулиці Києва, з їх твердим покриттям і з "глибокодумним " виглядом пропонував "здувать"...
показать весь комментарий
12.12.2020 08:56 Ответить
ааа, ти сам себе назначив вчителем. ну то класика совкового мозку. совки звжди лізуть всіх вчити, сидячі самі у говні.
показать весь комментарий
12.12.2020 09:00 Ответить
Так якщо тут купа придурків, з глибокодумним виглядом", топчеться і "бульби дме", "ікспьордів" з себе зображаючи - мимоволі комусь треба "вчителем" стать, щоб такі, як ти, людям "мізки засирать" не старалися... Я служив "срочку в реактивній авіації, потім - "кадрову, чверть століття, по ВПП і "рульожкам" находив стільки, скільки ти до дівок, у молодості, не набігав, тому маю право говорить про те, що мені знайоме... Так що у "говні" опинився ти... І твій "висер "штазі-кгб-жанру" - ні про що... Ні "штазі", ні "кгб", аеродроми не чистили... А я - чистив... Наприклад, відкриті стоянки літаків... Бо цим займалися не аеродромщики, а саме особовий склад ІАС ескадрильї...
показать весь комментарий
12.12.2020 09:25 Ответить
відео зі статті зникло наче, ось ютуб https://www.youtube.com/watch?v=aZ8uQ-ekvhU&feature=emb_logo
показать весь комментарий
11.12.2020 22:17 Ответить
повторять ты будешь для своих зеленожопых братьев по разуму
ты теоретик а я видел сам как такими аппаратами в количестве 3 штук чистили полосу в снегопад в аэропорту магадана. следует отметить что после прогрева асфальта ВПП он поливается антиобледенительной жидкостью которая не дает образовываться льду
и еще
боинг-737

для взлета надо от 1300 до 2200 м
для посадки надо от 1100 до 1600 м
боинг-747
для взлета надо от 3000 до 3100 м
для посадки надо от 2100 до 2200 м
показать весь комментарий
11.12.2020 01:46 Ответить
А у що "вода успевала впитываться"? В бетон? Смуга повинна буть очищена від снігу, льоду, і ВИСУШЕНА!... Тільки тоді можливі зліт і посадка... Бідні аеродромщики... Довбуться, як прокляті... Це сама паскудна погода, яка може буть, після урагану... Це ж треба прогнать "теплову" машину (оту, що на фото). Потім, за нею, пустить КПМ, з косим відвалом - зганять воду з бетонки, на грунт. Потім "бокодувку" - такий самий КрАЗ, тільки турбіна стоїть на місці кузова, нахилена вниз - здувать залишки води і льоду, з бетонки. І потім знову "теплову" - сушить покриття... А дощ же, не перестає йти!!! У Артура Хейлі є роман - "Аеропорт". Так це десь таке саме... Тільки там описаний снігопад... Однак, "довботня" схожа...
показать весь комментарий
11.12.2020 04:19 Ответить
Точно! Впитываться в бетон!
показать весь комментарий
12.12.2020 10:11 Ответить
В Ужгороді при совку отаке їздило (ВПП 40*2100)
https://m.youtube.com/watch?v=HKIa80blT9k
показать весь комментарий
11.12.2020 09:08 Ответить
Це "бокодувка", "віник"... Її, в першу чергу, використовували не для сушіння, а для "підмітання" смуги...Щоб сторонні предмети, що потрапили на смугу, не потрапили у турбіни літаків... Є, на базі КрАЗа, і "пилосос", центробіжного типу... І "теплова" машина - ТМ-3... (То ти ще не бачив ТМ-59. Там, взагалі, "кам"яний вік", "архаїка". Двигун такий же, ВК-1, а от платформа - трактор ЮМЗ, навіть без кабіни... Я ще такі застав, коли служив "срочку").
показать весь комментарий
12.12.2020 08:45 Ответить
ждал эту новость, ах-ть как интересно, ещё интересует метеоритный дождь на марсе и сатурне
показать весь комментарий
11.12.2020 00:01 Ответить
краще над дамбасом і кримом, вони його замовляли.
показать весь комментарий
11.12.2020 00:15 Ответить
да не я реально слежу за сводками аэропортов, мне это очень важно и нужно, здесь на цензоре фсе такие
показать весь комментарий
11.12.2020 00:30 Ответить
не бачу до чого ця відповідь.
показать весь комментарий
11.12.2020 00:37 Ответить
я и не думал что ты поймешь
показать весь комментарий
11.12.2020 01:40 Ответить
Хахахахаха!
показать весь комментарий
11.12.2020 01:47 Ответить
Так это не только в аэропорту. Сейчас весь Киев сплошной каток. Дождь идет и сразу замерзает - на земле, на деревьях, на одежде. Оно, конечно, красиво...
показать весь комментарий
11.12.2020 00:56 Ответить
Посидів-би ти, у салоні літака, чи за штурвалом, у цей час - зовсім по-іншому сприймав-би цю "новость"...
показать весь комментарий
11.12.2020 04:21 Ответить
Житомир тоже во льду. "На ногах" остается только старый но надежный трамвай...
показать весь комментарий
11.12.2020 01:06 Ответить
Не весело.
Така погода - випробування.
показать весь комментарий
11.12.2020 01:19 Ответить
Брюс вже в Борисполе. Помогает сажать самолёты
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 1079
показать весь комментарий
11.12.2020 01:35 Ответить
але без шуток там - самолет и лед понятия противополжные геометрически.
показать весь комментарий
11.12.2020 04:22 Ответить
Ну і звісно в таку погоду висока ймовірність обледеніння корпусу самого літака, що дуже небезпечно.
показать весь комментарий
11.12.2020 05:52 Ответить
В воздухе вообще в любую погоду висока ймовірність обледеніння. Поетому и присутствуют на самолетах системьі антиобледенения.

Две-три таких машиньі, что на фото, полосу 80х2500 очищают за час. Ессно после снегопада и пр. Лед от ВПП просто отрьівается и сдувается за предельі полосьі.
На период непогодьі аеропорт ессно надо закрьіть.
показать весь комментарий
11.12.2020 06:37 Ответить
По всякому бывает. В 198. году ЛС (включая летный состав) лучшего полка страны ВРУЧНУЮ пытались очистить аэродром ото льда. Результат 0
показать весь комментарий
11.12.2020 07:59 Ответить
Наверное сразу не чистили, оно и наложилось слои на слои
показать весь комментарий
11.12.2020 08:08 Ответить
Пока идет снег на аэродром даже ВЫХОДИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! Под подошвой снег уплотнится и его не сдует тепловая машина. А когда идет дождь- выходить нет смысла.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:45 Ответить
Лед имеет огромную теплоемкость и растопить его сложно. Есть даже прикольная задача , сколько времени надо растопить ледяной куб газовой горелкой, ответ -дофига. Химические реагенты (кроме спирта) на аэродроме не применялись.
показать весь комментарий
11.12.2020 08:59 Ответить
Для цього "бокодувку" використовують... Вона не "топить" лід, а "підриває" його, бо дме не "зверху вниз", а вбік, під гострим кутом. Гаряче повітря приплавляє лід, потрапляє в зазор між льодовою кіркою і бетоном, і зриває її, здуваючи зі смуги... Ну, а потім іде ТМ і сушить смугу...
показать весь комментарий
12.12.2020 01:09 Ответить
Мощность одного человека 200-300 Ватт. Ближе к 200, потому что 300 - это уже тренированный человек, и то недолго. Полк (я так понимаю, авиационный, что остальным делать на аэродроме?) Ну пусть даже 1000человек, хотя реально меньше. Это 300кВт ручного труда по ковырянию льда. Один авиационный движок АИ-20, снятый с давно отлетавших свое ИЛ-18 имеет эквивалентную мощность 3МВт (кто помнит такой самолет? А движки с них до сих пор работают, в основном на земле вот именно в таких целях).
Т.е. в 10 раз больше. Правда жрут по полторы тонны керосина в час, потому и вместо одной аэродромной машины обслуживания выгнали весь полк - а керосин пустили налево.
А вот что делает струя воздуха под сотню кубов в минуту в почти две атмосферы давлением и температурой в три сотни градусов, надо просто видеть. Она не топит лед, она его просто раскалывает и выбрасывает в стороны. Аэродромный бетон ей кое-как сопротивляется, но стоять долго на одном месте работающей аэродромной машине строго запрещается, может и яму выкопать.
показать весь комментарий
12.12.2020 04:56 Ответить
Це не в Сєришево, випадково? Бо там цілу зиму аеродром експлуатували в режимі "укатки", а навесні почали проталини з"являться, ями, калюжі. Ні злетіть, ні сісти "Ту-шкам". А вони ж контролювали сектор Окінави, американську базу!... Так і ломами довбали, і "танковий балет" на ВПП організовували - полк запрошували сусідній... Не допомогло... Ждали весни... А у Москві " кірпічами срали", бо порушилась система патрулювання Японського моря...
показать весь комментарий
12.12.2020 08:53 Ответить
у цивілізації у таку погоду заборонено з дому виїжджати. а якщо треба їхати, лише дозволено тим,хто має на колесах цеп
показать весь комментарий
12.12.2020 08:57 Ответить
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 3228"
показать весь комментарий
12.12.2020 08:58 Ответить
 
 