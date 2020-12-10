В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов
В связи со сложными погодными условиями (сильный гололед) в киевских аэропортах "Борисполь" и "Киев" не могут сесть некоторые рейсы – самолеты летят в резервные аэропорты или возвращаются в аэропорты вылета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.
В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.
Решения воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир судна, сообщили в аэропорту. Сейчас "Борисполь" работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.
В аэропорту "Киев" (Жуляны) сообщили, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. Один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.
Напоминаем, сегодня в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), в результате чего дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.
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боинг похож на "трансаэро" судя по ливрее. судя по тому что компания с 2015 года уже банкрот - фото примерно зимы 2014-2015
Но самом деле таки греют и сушат.
https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
ты теоретик а я видел сам как такими аппаратами в количестве 3 штук чистили полосу в снегопад в аэропорту магадана. следует отметить что после прогрева асфальта ВПП он поливается антиобледенительной жидкостью которая не дает образовываться льду
и еще
боинг-737
для взлета надо от 1300 до 2200 м
для посадки надо от 1100 до 1600 м
боинг-747
для взлета надо от 3000 до 3100 м
для посадки надо от 2100 до 2200 м
https://m.youtube.com/watch?v=HKIa80blT9k
Така погода - випробування.
Две-три таких машиньі, что на фото, полосу 80х2500 очищают за час. Ессно после снегопада и пр. Лед от ВПП просто отрьівается и сдувается за предельі полосьі.
На период непогодьі аеропорт ессно надо закрьіть.
Т.е. в 10 раз больше. Правда жрут по полторы тонны керосина в час, потому и вместо одной аэродромной машины обслуживания выгнали весь полк - а керосин пустили налево.
А вот что делает струя воздуха под сотню кубов в минуту в почти две атмосферы давлением и температурой в три сотни градусов, надо просто видеть. Она не топит лед, она его просто раскалывает и выбрасывает в стороны. Аэродромный бетон ей кое-как сопротивляется, но стоять долго на одном месте работающей аэродромной машине строго запрещается, может и яму выкопать.