В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків
У зв'язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) у київських аеропортах "Бориспіль" та "Київ" не можуть сісти деякі рейси - літаки летять у резервні аеропорти або повертаються в аеропорти вильоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.
У Борисполі, станом на 20:30 не змогли сісти рейси Бєлавіа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.
Рішення скористатися резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир судна, повідомили в аеропорту. Зараз Бориспіль працює. Здійснюється обробка перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.
В аеропорту "Київ" (Жуляни) повідомили, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дає змогу літакам ні сідати, ні злітати. Один рейс повернувся до Вільнюса, рейс із Києва до Дортмунда скасували.
Нагадуємо, сьогодні в Києві та області випав дощ при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), внаслідок чого дорожні покриття обледеніли. З 16:00 в Київській і Житомирській областях було введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів.
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боинг похож на "трансаэро" судя по ливрее. судя по тому что компания с 2015 года уже банкрот - фото примерно зимы 2014-2015
Но самом деле таки греют и сушат.
https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
ты теоретик а я видел сам как такими аппаратами в количестве 3 штук чистили полосу в снегопад в аэропорту магадана. следует отметить что после прогрева асфальта ВПП он поливается антиобледенительной жидкостью которая не дает образовываться льду
и еще
боинг-737
для взлета надо от 1300 до 2200 м
для посадки надо от 1100 до 1600 м
боинг-747
для взлета надо от 3000 до 3100 м
для посадки надо от 2100 до 2200 м
https://m.youtube.com/watch?v=HKIa80blT9k
Така погода - випробування.
Две-три таких машиньі, что на фото, полосу 80х2500 очищают за час. Ессно после снегопада и пр. Лед от ВПП просто отрьівается и сдувается за предельі полосьі.
На период непогодьі аеропорт ессно надо закрьіть.
Т.е. в 10 раз больше. Правда жрут по полторы тонны керосина в час, потому и вместо одной аэродромной машины обслуживания выгнали весь полк - а керосин пустили налево.
А вот что делает струя воздуха под сотню кубов в минуту в почти две атмосферы давлением и температурой в три сотни градусов, надо просто видеть. Она не топит лед, она его просто раскалывает и выбрасывает в стороны. Аэродромный бетон ей кое-как сопротивляется, но стоять долго на одном месте работающей аэродромной машине строго запрещается, может и яму выкопать.