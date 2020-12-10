В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків

У зв'язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) у київських аеропортах "Бориспіль" та "Київ" не можуть сісти деякі рейси - літаки летять у резервні аеропорти або повертаються в аеропорти вильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.

У Борисполі, станом на 20:30 не змогли сісти рейси Бєлавіа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Рішення скористатися резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир судна, повідомили в аеропорту. Зараз Бориспіль працює. Здійснюється обробка перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) повідомили, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дає змогу літакам ні сідати, ні злітати. Один рейс повернувся до Вільнюса, рейс із Києва до Дортмунда скасували.

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Нагадуємо, сьогодні в Києві та області випав дощ при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), внаслідок чого дорожні покриття обледеніли. З 16:00 в Київській і Житомирській областях було введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів.

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