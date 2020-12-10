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В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків

В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків

У зв'язку зі складними погодними умовами (сильна ожеледь) у київських аеропортах "Бориспіль" та "Київ" не можуть сісти деякі рейси - літаки летять у резервні аеропорти або повертаються в аеропорти вильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛIГА.

У Борисполі, станом на 20:30 не змогли сісти рейси Бєлавіа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Рішення скористатися резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир судна, повідомили в аеропорту. Зараз Бориспіль працює. Здійснюється обробка перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.

В аеропорту "Київ" (Жуляни) повідомили, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дає змогу літакам ні сідати, ні злітати. Один рейс повернувся до Вільнюса, рейс із Києва до Дортмунда скасували.

Читайте також: Ожеледь паралізувала Київ: на дорогах багатокілометрові затори. КАРТА

Нагадуємо, сьогодні в Києві та області випав дощ при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), внаслідок чого дорожні покриття обледеніли. З 16:00 в Київській і Житомирській областях було введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сніг і ожеледиця на дорогах: обмеження ввели в Київській і Житомирській областях, ще три області відкрили на в'їзд

Автор: 

авіація (4116) аеропорт (1850) ожеледиця (83) Київ (19441) погода (789)


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Топ коментарі
+3
Брюс вже в Борисполе. Помогает сажать самолёты
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 1079
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11.12.2020 01:35
+2
в советские времена для очистки поля от снега и льда применялась авиатурбина установленная на грузовик. Интересно а сейчас как?
В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов - Цензор.НЕТ 3878
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10.12.2020 23:53
+2
там наче мокрий сніг чи дощ йшов і мороз мінус 2. погода у процесі, машина може не допомогти.
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11.12.2020 00:14
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в советские времена для очистки поля от снега и льда применялась авиатурбина установленная на грузовик. Интересно а сейчас как?
В аэропортах Киева из-за гололеда возникли проблемы с посадкой самолетов - Цензор.НЕТ 3878
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10.12.2020 23:53 Відповісти
там наче мокрий сніг чи дощ йшов і мороз мінус 2. погода у процесі, машина може не допомогти.
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11.12.2020 00:14 Відповісти
Спрашиваете как сейчас?) Современный КРАЗ на фоне Боинга это явно не совок)))
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11.12.2020 00:45 Відповісти
первая фотка которую нашел. я спрашивал про борисполь. на моей картинке борисполь?
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11.12.2020 00:56 Відповісти
Скорей всего где то на рашке))) А как в Борисполе, фиг его знает)))
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11.12.2020 01:13 Відповісти
домодедово вроде.
боинг похож на "трансаэро" судя по ливрее. судя по тому что компания с 2015 года уже банкрот - фото примерно зимы 2014-2015
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11.12.2020 01:21 Відповісти
І в савєцкіє врємєна 2 х 4км "взльотки" нереально було очистити під час дощу в -5С від льоду.
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11.12.2020 01:07 Відповісти
очистить от чего? вода самолету не страшна так как страшен лед. задача это машины не очистить а нагреть покрытие так чтобы снег на нем просто таял а вода не замерзала мгновенно и успевала впитываться
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11.12.2020 01:23 Відповісти
Ще раз повторюю: в Борисполі дві "злітки" по 4км кожна. Як, навіть, десяток таких машин може "нагріти бетон" в -5С на такій довжині?
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11.12.2020 01:32 Відповісти
И всё рулежные дорожки тоже...
Но самом деле таки греют и сушат.
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11.12.2020 01:42 Відповісти
при активному дощу і морозі?
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11.12.2020 01:49 Відповісти
Посыпать чистой солью без песка, за 5 минут весь лёд растает и не будет замерзать до - 28
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11.12.2020 07:41 Відповісти
так дощ іде у той момент. він нафіг усе змиє.
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11.12.2020 10:38 Відповісти
И много того дождя выпало?
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11.12.2020 11:05 Відповісти
Достаточно много, 7мм. Не ливень, но шел приличный дождь.
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11.12.2020 19:14 Відповісти
полюбуйся.
https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
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11.12.2020 22:08 Відповісти
Чего мне любоваться, я два часа так по Киеву ходил. У меня ботинки Mida со скобой на пятке, она реально очень помогает, но до тех пор, пока при ходьбе весь вес не приходится держать на носке. Когда подымаешься круто вверх, к примеру.
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12.12.2020 04:26 Відповісти
Солью в аэропортах не пользуются, соль и алюминий - вещи несовместимые. Льют "антиобледенительную жидкость", обычно на основе этиленгликоля, который как раз пассивирует алюминий от коррозии. Да, он жутко ядовит, на на ВПП его некому пить и некому дышать. А ещё этой жидкостью полностью обливают самолет в сильный снегопад перед вылетом. Зрелище то ещё.
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11.12.2020 19:23 Відповісти
После дождя даже летом выдувают лужи. Те, кто недалеко от аэропорта живет (как я), отлично различают этот характерный звук, когда эта хрень работает. Её далеко слышно.
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11.12.2020 19:16 Відповісти
Для самолетов с их гладкой и лысой резиной на колесах лужи на ВПП - не менее страшный враг, чем лед. Так что да, аэродромные службы не отдыхают даже летом. Но я не стану что-то тебе доказывать, веришь, что там по ВПП ходят дворники с метлами - ну ок, я спорить не стану.
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12.12.2020 04:32 Відповісти
оо, а це звідси ти притягло "веришь, что там по ВПП ходят дворники с метлами "? ти сам ыз собою тихо ведеш бесыду? ну не буду мышать, спылкуйтесь, видумуйте.
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12.12.2020 08:48 Відповісти
Ну, ок, и что по твоему, делают аэродромные службы летом после дождя? Дворники с метлами отпадают, я понял. Я утверждаю, что ВПП чистят и сушат при помощи целого парка разных подметально-продувочных машин. Которые в процессе работы шумят куда громче самолета и их работу хорошо слышно на расстоянии 5км от Жулян. А у меня с дома, если выбраться на крышу, они ещё и видны. Но вдруг у тебя какие-то другие сведения, и мне нужно разобраться со своими галлюцинациями, ты пиши, не стесняйся.
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12.12.2020 18:00 Відповісти
піди видуй, умнік https://censor.net/ua/photo_news/3236319/u_kyyevi_kryjanyyi_apokalipsys_vulytsi_stolytsi_peretvorylysya_na_sutsilnu_kovzanku_videofotoreportaj
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11.12.2020 22:09 Відповісти
"Умнік", якщо ТМ запрацює на асфальтному покритті, то його шматки полетять на кілька метрів угору. Те ж саме буде з бруківкою... Там така температура і тиск струменя вогню, що лише суцільне бетонне покриття витримує... А злітну смугу сушать за будь-якої погоди, бо при потраплянні коліс літака із сухої ділянки на мокру, міняється рівень зчеплення шин з поверхнею смуги, і літак, при посадці, може "занести", скинуть зі смуги і перевернуть... Людина правильно пише, а ти його помиями поливаєш... Якщо не тямиш, то хоч не ганьбися...
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12.12.2020 01:02 Відповісти
Ну всё же вынужден поправить, там температура выхлопа не такая уж и высокая. На лопатках турбины даже на взлетном режиме температура не должна превышать 400градусов, а за соплом струя расширяется и быстро охлаждается. За самолетом на расстоянии 15-20 метров уже вполне можно стоять, там не жарко. Но стоять категорически не рекомендуется совсем по другой причине - даже на малом газу за стоящим самолетом всё время летит с немалой скоростью всякий мелкий мусор, без защитных очков вообще там делать нечего, останешься без глаз, но даже просто незащищенная кожа начинает просто кровоточить. Хотя когда смотришь на бетон, кажется, что он идеально чистый, но нет.
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12.12.2020 05:06 Відповісти
Я "срочку" служив механіком АО на Су-24... Цього досить?
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12.12.2020 08:00 Відповісти
Додам - у нас командир полку, якось, взимку, дав команду просушить ТМ плац перед штабом. А там асфальтове покриття. Вікна склили у штабі три дні... Бо "підняло", розплавивши асфальт, навіть щебеневу "подушку"...
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12.12.2020 08:35 Відповісти
Ну тогда не мне тебе что-то рассказывать, и сам в курсе. Но всё же согласись, лопатки турбины красного цвета (700градусов) - к неприятностям. Они в нормальном состоянии вообще не светятся (т.е. температура меньше 400градусов)
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12.12.2020 17:42 Відповісти
Якось не звертав уваги... Моя справа - акумулятори, жгути...
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12.12.2020 19:37 Відповісти
чого ти мені це пишеш? у мене немає про це. ти не можеш відслідити хто що пише чи дали таке завдня чіпляться?
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12.12.2020 08:52 Відповісти
Я тобі "очі відкриваю", на твою вчорашню писанину, коли ти нам показував вулиці Києва, з їх твердим покриттям і з "глибокодумним " виглядом пропонував "здувать"...
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12.12.2020 08:56 Відповісти
ааа, ти сам себе назначив вчителем. ну то класика совкового мозку. совки звжди лізуть всіх вчити, сидячі самі у говні.
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12.12.2020 09:00 Відповісти
Так якщо тут купа придурків, з глибокодумним виглядом", топчеться і "бульби дме", "ікспьордів" з себе зображаючи - мимоволі комусь треба "вчителем" стать, щоб такі, як ти, людям "мізки засирать" не старалися... Я служив "срочку в реактивній авіації, потім - "кадрову, чверть століття, по ВПП і "рульожкам" находив стільки, скільки ти до дівок, у молодості, не набігав, тому маю право говорить про те, що мені знайоме... Так що у "говні" опинився ти... І твій "висер "штазі-кгб-жанру" - ні про що... Ні "штазі", ні "кгб", аеродроми не чистили... А я - чистив... Наприклад, відкриті стоянки літаків... Бо цим займалися не аеродромщики, а саме особовий склад ІАС ескадрильї...
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12.12.2020 09:25 Відповісти
відео зі статті зникло наче, ось ютуб https://www.youtube.com/watch?v=aZ8uQ-ekvhU&feature=emb_logo
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11.12.2020 22:17 Відповісти
повторять ты будешь для своих зеленожопых братьев по разуму
ты теоретик а я видел сам как такими аппаратами в количестве 3 штук чистили полосу в снегопад в аэропорту магадана. следует отметить что после прогрева асфальта ВПП он поливается антиобледенительной жидкостью которая не дает образовываться льду
и еще
боинг-737

для взлета надо от 1300 до 2200 м
для посадки надо от 1100 до 1600 м
боинг-747
для взлета надо от 3000 до 3100 м
для посадки надо от 2100 до 2200 м
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11.12.2020 01:46 Відповісти
А у що "вода успевала впитываться"? В бетон? Смуга повинна буть очищена від снігу, льоду, і ВИСУШЕНА!... Тільки тоді можливі зліт і посадка... Бідні аеродромщики... Довбуться, як прокляті... Це сама паскудна погода, яка може буть, після урагану... Це ж треба прогнать "теплову" машину (оту, що на фото). Потім, за нею, пустить КПМ, з косим відвалом - зганять воду з бетонки, на грунт. Потім "бокодувку" - такий самий КрАЗ, тільки турбіна стоїть на місці кузова, нахилена вниз - здувать залишки води і льоду, з бетонки. І потім знову "теплову" - сушить покриття... А дощ же, не перестає йти!!! У Артура Хейлі є роман - "Аеропорт". Так це десь таке саме... Тільки там описаний снігопад... Однак, "довботня" схожа...
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11.12.2020 04:19 Відповісти
Точно! Впитываться в бетон!
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12.12.2020 10:11 Відповісти
В Ужгороді при совку отаке їздило (ВПП 40*2100)
https://m.youtube.com/watch?v=HKIa80blT9k
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11.12.2020 09:08 Відповісти
Це "бокодувка", "віник"... Її, в першу чергу, використовували не для сушіння, а для "підмітання" смуги...Щоб сторонні предмети, що потрапили на смугу, не потрапили у турбіни літаків... Є, на базі КрАЗа, і "пилосос", центробіжного типу... І "теплова" машина - ТМ-3... (То ти ще не бачив ТМ-59. Там, взагалі, "кам"яний вік", "архаїка". Двигун такий же, ВК-1, а от платформа - трактор ЮМЗ, навіть без кабіни... Я ще такі застав, коли служив "срочку").
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12.12.2020 08:45 Відповісти
ждал эту новость, ах-ть как интересно, ещё интересует метеоритный дождь на марсе и сатурне
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11.12.2020 00:01 Відповісти
краще над дамбасом і кримом, вони його замовляли.
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11.12.2020 00:15 Відповісти
да не я реально слежу за сводками аэропортов, мне это очень важно и нужно, здесь на цензоре фсе такие
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11.12.2020 00:30 Відповісти
не бачу до чого ця відповідь.
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11.12.2020 00:37 Відповісти
я и не думал что ты поймешь
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11.12.2020 01:40 Відповісти
Хахахахаха!
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11.12.2020 01:47 Відповісти
Так это не только в аэропорту. Сейчас весь Киев сплошной каток. Дождь идет и сразу замерзает - на земле, на деревьях, на одежде. Оно, конечно, красиво...
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11.12.2020 00:56 Відповісти
Посидів-би ти, у салоні літака, чи за штурвалом, у цей час - зовсім по-іншому сприймав-би цю "новость"...
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11.12.2020 04:21 Відповісти
Житомир тоже во льду. "На ногах" остается только старый но надежный трамвай...
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11.12.2020 01:06 Відповісти
Не весело.
Така погода - випробування.
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11.12.2020 01:19 Відповісти
Брюс вже в Борисполе. Помогает сажать самолёты
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 1079
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11.12.2020 01:35 Відповісти
але без шуток там - самолет и лед понятия противополжные геометрически.
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11.12.2020 04:22 Відповісти
Ну і звісно в таку погоду висока ймовірність обледеніння корпусу самого літака, що дуже небезпечно.
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11.12.2020 05:52 Відповісти
В воздухе вообще в любую погоду висока ймовірність обледеніння. Поетому и присутствуют на самолетах системьі антиобледенения.

Две-три таких машиньі, что на фото, полосу 80х2500 очищают за час. Ессно после снегопада и пр. Лед от ВПП просто отрьівается и сдувается за предельі полосьі.
На период непогодьі аеропорт ессно надо закрьіть.
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11.12.2020 06:37 Відповісти
По всякому бывает. В 198. году ЛС (включая летный состав) лучшего полка страны ВРУЧНУЮ пытались очистить аэродром ото льда. Результат 0
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11.12.2020 07:59 Відповісти
Наверное сразу не чистили, оно и наложилось слои на слои
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11.12.2020 08:08 Відповісти
Пока идет снег на аэродром даже ВЫХОДИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! Под подошвой снег уплотнится и его не сдует тепловая машина. А когда идет дождь- выходить нет смысла.
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11.12.2020 08:45 Відповісти
Лед имеет огромную теплоемкость и растопить его сложно. Есть даже прикольная задача , сколько времени надо растопить ледяной куб газовой горелкой, ответ -дофига. Химические реагенты (кроме спирта) на аэродроме не применялись.
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11.12.2020 08:59 Відповісти
Для цього "бокодувку" використовують... Вона не "топить" лід, а "підриває" його, бо дме не "зверху вниз", а вбік, під гострим кутом. Гаряче повітря приплавляє лід, потрапляє в зазор між льодовою кіркою і бетоном, і зриває її, здуваючи зі смуги... Ну, а потім іде ТМ і сушить смугу...
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12.12.2020 01:09 Відповісти
Мощность одного человека 200-300 Ватт. Ближе к 200, потому что 300 - это уже тренированный человек, и то недолго. Полк (я так понимаю, авиационный, что остальным делать на аэродроме?) Ну пусть даже 1000человек, хотя реально меньше. Это 300кВт ручного труда по ковырянию льда. Один авиационный движок АИ-20, снятый с давно отлетавших свое ИЛ-18 имеет эквивалентную мощность 3МВт (кто помнит такой самолет? А движки с них до сих пор работают, в основном на земле вот именно в таких целях).
Т.е. в 10 раз больше. Правда жрут по полторы тонны керосина в час, потому и вместо одной аэродромной машины обслуживания выгнали весь полк - а керосин пустили налево.
А вот что делает струя воздуха под сотню кубов в минуту в почти две атмосферы давлением и температурой в три сотни градусов, надо просто видеть. Она не топит лед, она его просто раскалывает и выбрасывает в стороны. Аэродромный бетон ей кое-как сопротивляется, но стоять долго на одном месте работающей аэродромной машине строго запрещается, может и яму выкопать.
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12.12.2020 04:56 Відповісти
Це не в Сєришево, випадково? Бо там цілу зиму аеродром експлуатували в режимі "укатки", а навесні почали проталини з"являться, ями, калюжі. Ні злетіть, ні сісти "Ту-шкам". А вони ж контролювали сектор Окінави, американську базу!... Так і ломами довбали, і "танковий балет" на ВПП організовували - полк запрошували сусідній... Не допомогло... Ждали весни... А у Москві " кірпічами срали", бо порушилась система патрулювання Японського моря...
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12.12.2020 08:53 Відповісти
у цивілізації у таку погоду заборонено з дому виїжджати. а якщо треба їхати, лише дозволено тим,хто має на колесах цеп
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12.12.2020 08:57 Відповісти
В аеропортах Києва через ожеледицю виникли проблеми з посадкою літаків - Цензор.НЕТ 3228"
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12.12.2020 08:58 Відповісти
 
 