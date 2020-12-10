Вечером 10 декабря в Киеве из-за гололеда произошло 127 аварий, - Нацолиция
В Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло более 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице пока не зафиксировали.
Как передат Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.
По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.
"Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет", - отметил Голобородько.
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кстати за шлак - вроде не делали из шлака битум то. ибо мы бы знали - фотографии были бы уже в Сети, ну, типо шо опустошили отвалы на Криворожском Меткомбинате
а вместо него какого то зеленского держат
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Сергій Васильківський
@huntakit7
Малий їхав з Києва - каже, що з містка за Глевахою біля Калинівки фура висить