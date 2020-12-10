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Новости ДТП
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Вечером 10 декабря в Киеве из-за гололеда произошло 127 аварий, - Нацолиция

Вечером 10 декабря в Киеве из-за гололеда произошло 127 аварий, - Нацолиция

В Киеве вечером, 10 декабря, из-за гололеда на дорогах произошло более 120 дорожно-транспортных аварий. Смертельных аварий в столице пока не зафиксировали.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер Патрульной полиции Киева Максим Голобородько.

По его словам, всего с начала осложнения ситуации на дорогах столицы уже произошло 127 автомобильных аварий.

"Из них: четыре ДТП с травмированными. По моей информации, ДТП со смертельными случаями нет", - отметил Голобородько.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гололед парализовал Киев: на дорогах многокилометровые пробки. КАРТА

Автор: 

гололедица (113) ДТП (7671) Киев (25499) патрульная полиция (1812)


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Топ комментарии
+8
а чего голобородьку до пресс-атташе понизили?
а вместо него какого то зеленского держат
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10.12.2020 21:28
+6
Гололед внезапно наступил 10 декабря.
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10.12.2020 21:29
+6
Страшные и неожиданные вещи творятся. И так каждый год...
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10.12.2020 21:33
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ну и хорошо шо нету погибших граждан и женщин
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10.12.2020 21:26 Ответить
а на новых дорогах построенных ЗЕ ?
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10.12.2020 21:42 Ответить
конечно шо построенных(а по чему ехали те кто наплевал на зимнюю резину по-вашему? )
кстати за шлак - вроде не делали из шлака битум то. ибо мы бы знали - фотографии были бы уже в Сети, ну, типо шо опустошили отвалы на Криворожском Меткомбинате
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11.12.2020 09:05 Ответить
а чего голобородьку до пресс-атташе понизили?
а вместо него какого то зеленского держат
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10.12.2020 21:28 Ответить
Гололед внезапно наступил 10 декабря.
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10.12.2020 21:29 Ответить
Страшные и неожиданные вещи творятся. И так каждый год...
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10.12.2020 21:33 Ответить
Голобородько? Знакомая фамилия.
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10.12.2020 21:36 Ответить
126 из 127 были Toyota Prius
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10.12.2020 21:44 Ответить
У них уже мицыков больше ещё пару лет и приус будет только в воспоминаниях
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10.12.2020 22:40 Ответить
А давайте в данную тему Порошенко и Зеленского не втыкать они ни как не влияют на погодные условия, а за меры принятые для комфортной езды спрашиваем с мэров городов и их замов
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10.12.2020 21:48 Ответить
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10.12.2020 22:21 Ответить
Погода = суцільне жахіття
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10.12.2020 22:16 Ответить
-Чтобы не стало гололёда в Киеве где живут киевляне и он стал холодной водой , его нужно подогреть
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10.12.2020 22:24 Ответить
надо просто подождать день-два, пока погода поменяется, или промьіть теплой водой улицьі, вода растопит лед и убежит в канализацию, теплой водьі валом в Днепре, он рядом, вода идит самотеком с киевского моря, можно не все улицьі, а важньіе
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11.12.2020 00:09 Ответить
https://twitter.com/huntakit7
https://twitter.com/huntakit7

Сергій Васильківський

@huntakit7


Малий їхав з Києва - каже, що з містка за Глевахою біля Калинівки фура висить
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10.12.2020 23:07 Ответить
Вчасно я машину перевзув....
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10.12.2020 23:25 Ответить
 
 