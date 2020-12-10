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Новини ДТП
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Увечері 10 грудня в Києві через ожеледицю сталося 127 аварій, - Нацоліція

Увечері 10 грудня в Києві через ожеледицю сталося 127 аварій, - Нацоліція

У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледь на дорогах сталося понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів пресофіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом від початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.

"Із них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

Читайте також: Ожеледь паралізувала Київ: на дорогах багатокілометрові затори. КАРТА

Автор: 

ожеледиця (83) ДТП (4465) Київ (19441) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+8
а чего голобородьку до пресс-атташе понизили?
а вместо него какого то зеленского держат
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10.12.2020 21:28
+6
Гололед внезапно наступил 10 декабря.
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10.12.2020 21:29
+6
Страшные и неожиданные вещи творятся. И так каждый год...
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10.12.2020 21:33
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ну и хорошо шо нету погибших граждан и женщин
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10.12.2020 21:26 Відповісти
а на новых дорогах построенных ЗЕ ?
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10.12.2020 21:42 Відповісти
конечно шо построенных(а по чему ехали те кто наплевал на зимнюю резину по-вашему? )
кстати за шлак - вроде не делали из шлака битум то. ибо мы бы знали - фотографии были бы уже в Сети, ну, типо шо опустошили отвалы на Криворожском Меткомбинате
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11.12.2020 09:05 Відповісти
а чего голобородьку до пресс-атташе понизили?
а вместо него какого то зеленского держат
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10.12.2020 21:28 Відповісти
Гололед внезапно наступил 10 декабря.
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10.12.2020 21:29 Відповісти
Страшные и неожиданные вещи творятся. И так каждый год...
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10.12.2020 21:33 Відповісти
Голобородько? Знакомая фамилия.
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10.12.2020 21:36 Відповісти
126 из 127 были Toyota Prius
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10.12.2020 21:44 Відповісти
У них уже мицыков больше ещё пару лет и приус будет только в воспоминаниях
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10.12.2020 22:40 Відповісти
А давайте в данную тему Порошенко и Зеленского не втыкать они ни как не влияют на погодные условия, а за меры принятые для комфортной езды спрашиваем с мэров городов и их замов
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10.12.2020 21:48 Відповісти
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10.12.2020 22:21 Відповісти
Погода = суцільне жахіття
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10.12.2020 22:16 Відповісти
-Чтобы не стало гололёда в Киеве где живут киевляне и он стал холодной водой , его нужно подогреть
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10.12.2020 22:24 Відповісти
надо просто подождать день-два, пока погода поменяется, или промьіть теплой водой улицьі, вода растопит лед и убежит в канализацию, теплой водьі валом в Днепре, он рядом, вода идит самотеком с киевского моря, можно не все улицьі, а важньіе
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11.12.2020 00:09 Відповісти
https://twitter.com/huntakit7
https://twitter.com/huntakit7

Сергій Васильківський

@huntakit7


Малий їхав з Києва - каже, що з містка за Глевахою біля Калинівки фура висить
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10.12.2020 23:07 Відповісти
Вчасно я машину перевзув....
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10.12.2020 23:25 Відповісти
 
 