Увечері 10 грудня в Києві через ожеледицю сталося 127 аварій, - Нацоліція
У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледь на дорогах сталося понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів пресофіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.
За його словами, загалом від початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.
"Із них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.
Топ коментарі
+8 Гыг с Вами
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+6 Иван Оболонский
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кстати за шлак - вроде не делали из шлака битум то. ибо мы бы знали - фотографии были бы уже в Сети, ну, типо шо опустошили отвалы на Криворожском Меткомбинате
а вместо него какого то зеленского держат
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Сергій Васильківський
@huntakit7
Малий їхав з Києва - каже, що з містка за Глевахою біля Калинівки фура висить