Увечері 10 грудня в Києві через ожеледицю сталося 127 аварій, - Нацоліція

У Києві ввечері, 10 грудня, через ожеледь на дорогах сталося понад 120 дорожньо-транспортних аварій. Смертельних аварій у столиці поки не зафіксували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна розповів пресофіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом від початку ускладнення ситуації на дорогах столиці вже сталося 127 автомобільних аварій.

"Із них: чотири ДТП з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

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