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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"

Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации:

У людей, которые сделают прививку от коронавируса, иммунитет ориентировочно может сохраняться минимум 6-9 месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, после введения препарата клетки иммунитета смогут запоминать вирус и обеспечивать защиту всему организму.

Ляшко пояснил, что после полного курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудителя, формируя антитела. Они могут исчезать, но в организме длительное время будет сохраняться этот иммунитет, обеспечивать защиту от заражения коронавирусом.

"Я хочу, чтобы она (вакцина от коронавируса. - Ред.) пришла как можно скорее, но не все зависит от меня... Сейчас говорить о продолжительности иммунитета рано, но она будет как минимум на 6-9 месяцев. Но, я думаю, она будет значительно больше держать. Вопрос в том, что наличие антител после комплекса прививок, который проводится, потому что сейчас все вакцины, которые приближаются к регистрации, они предусматривают двукратное введение. То есть надо сделать одну прививку, потом через три недели - вторую. Затем формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", - сказал Ляшко.

Также читайте: Считаем, что коронавирус пойдет на спад в мае 2021 года, - Ляшко

В то же время, по его словам, Украина в рамках глобального механизма по доступу к вакцинам от коронавируса COVAX получит более 8 миллионов доз вакцин.

Параллельно Минздрав ведет переговоры с другими производителями о возможности закупки вакцины. Однако, как отметил Виктор Ляшко, о закупке российской вакцины речь не идет вообще.

"Об украинской (вакцине от коронавируса. - Ред.) сейчас не говорим. Говорим о тех, которые уже приближаются к регистрации. То есть уже прошли третью клиническую стадию и опубликовали результат. И мы должны говорить, что есть механизм COVAX, в рамках которого Украина получит бесплатно 8 млн 300 тысяч доз вакцины, там свой портфель вакцин", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаем, что коронавирус пойдет на спад в мае 2021 года, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців" - Цензор.НЕТ 1953
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11.12.2020 09:29
+6
скоро!!!
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 3584
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11.12.2020 09:24
+5
А что порох остановил бы ковид? Обогатился бы на этом сказочно и только.
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11.12.2020 09:37
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Правила форума Совет форумчан
Как минимум этот Ляшко говорит то что хочет. А потом скажет: , ой, а вирус мутировал, так шо(давай дэнги, дэнги давай)
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11.12.2020 09:19 Ответить
Когда же, наконец, за вашей бандой приедет на БТРе сержант Пиночетенко ?
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11.12.2020 09:22 Ответить
скоро!!!
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 3584
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11.12.2020 09:24 Ответить
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 6373
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11.12.2020 09:28 Ответить
Я вот туже удивляюсь с биатлонистов, как это - имея винтовку, можно придти не первым
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11.12.2020 10:41 Ответить
Они от гриппа не смогли вакцины завезти (завезли только 0.5% от всего населения). вакцина от гриппа почти не была в свободной продаже, все на корню со старта скупили частные клиники, чтобы барыжить ими за укол +300грн.
точно так же будет и с вакцинами от Ковида. готовьте деньги частным клиникам.
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11.12.2020 09:26 Ответить
А толку с нее? Поливалентная вакцина "защищает" от 3-4 штаммов.
Штаммов гриппа более 2 тысяч.
Угадывай)))
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11.12.2020 09:48 Ответить
облегчает течение болезни.
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11.12.2020 09:59 Ответить
Повторюсь: если угадаешь со штаммом. 3-4 шанса из более чем 2к.
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11.12.2020 10:29 Ответить
в любом случае облегчает
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11.12.2020 13:33 Ответить
Уверен? То есть то что у тебя температура не 38,9, а 38,5 и кашлянул ты скажем не 10 раз на день а только 9 - это именно вакцина?)
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11.12.2020 14:49 Ответить
у вакцинированных температуры не бывает. Но это я об обычных прививках от гриппа говорю. О новых пока ничего не знаю. Но, думаю, тот же принцип. Легкие симптомы только проявляются. Кстати, есть семьи, где переболел, допустим, муж и не заразилась жена и наоборот. Есть люди устойчивые к короне. Их изучают.
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11.12.2020 15:02 Ответить
Есть, слышал о таких.
У меня летом жена с дочкой болели пневмонией - а мы с сыном нет. Как пример.
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14.12.2020 09:37 Ответить
частные клиники нужно вообще запретить. Там сплошное мошенничество.
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11.12.2020 09:58 Ответить
Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців" - Цензор.НЕТ 1953
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11.12.2020 09:29 Ответить
А кто такой этот Святослав Сергеев, чтобы воспринимать его слова всерьёз?Чем известен?
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11.12.2020 09:32 Ответить
А что порох остановил бы ковид? Обогатился бы на этом сказочно и только.
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11.12.2020 09:37 Ответить
Идёт по улице мужик, из задницы торчит лопата.
- Эй, мужик, тебе кто-то в жопу лопату засунул!
- Ой, можно подумать, что при вашем Порошенке лучше было!
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11.12.2020 09:40 Ответить
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11.12.2020 10:24 Ответить
Действительно, при Порохе не было бы коронавируса или карантина? Скорее всего, было бы ещё хуже, вплоть до комендантского часа... Ну и насчет обогащения совершенно справедливо...
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11.12.2020 21:33 Ответить
Недавно від своїх домашніх почув історію. Їхній знайомий отримав позитивний тест на антитіла до ковід19 і всім розповідає що він не хворів, що він відразу заразився імунітетом.
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11.12.2020 09:38 Ответить
І доречі, це падло ходило на роботу, заходило у всі кабінети і нічого нікому не говорило, знаючи що може бути хворим.
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11.12.2020 09:43 Ответить
А сколько на работе заболело, если не секрет.
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11.12.2020 09:49 Ответить
Чув начебто про трьох, це автошкола, колектив не великий.
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11.12.2020 10:18 Ответить
у нас полно таких живодеров
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11.12.2020 10:00 Ответить
значит, каждый год нужно будет вакцинироваться. Спасибо Китаю и его покровителям за чудесную мутацию вируса летучих мышей.
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11.12.2020 10:02 Ответить
Если вакцинируется большая часть населения - эпидемия быстро сойдет на нет, буквально за месяцы.
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11.12.2020 10:48 Ответить
что то эта вакцина ну совсем не внушает доверия ...
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11.12.2020 10:16 Ответить
"У людей, которые сделают прививку от коронавируса, иммунитет ориентировочно может сохраняться минимум 6-9 месяцев." Источник: https://censor.net/ru/n3236312

Мечтать не вредно... вредно мечты бесполезного ВОЗ прививать неграмотному населению.
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11.12.2020 13:03 Ответить
 
 