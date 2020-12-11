Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев"
У людей, которые сделают прививку от коронавируса, иммунитет ориентировочно может сохраняться минимум 6-9 месяцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам главного санврача, после введения препарата клетки иммунитета смогут запоминать вирус и обеспечивать защиту всему организму.
Ляшко пояснил, что после полного курса вакцинации организм дает иммунный ответ на возбудителя, формируя антитела. Они могут исчезать, но в организме длительное время будет сохраняться этот иммунитет, обеспечивать защиту от заражения коронавирусом.
"Я хочу, чтобы она (вакцина от коронавируса. - Ред.) пришла как можно скорее, но не все зависит от меня... Сейчас говорить о продолжительности иммунитета рано, но она будет как минимум на 6-9 месяцев. Но, я думаю, она будет значительно больше держать. Вопрос в том, что наличие антител после комплекса прививок, который проводится, потому что сейчас все вакцины, которые приближаются к регистрации, они предусматривают двукратное введение. То есть надо сделать одну прививку, потом через три недели - вторую. Затем формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", - сказал Ляшко.
В то же время, по его словам, Украина в рамках глобального механизма по доступу к вакцинам от коронавируса COVAX получит более 8 миллионов доз вакцин.
Параллельно Минздрав ведет переговоры с другими производителями о возможности закупки вакцины. Однако, как отметил Виктор Ляшко, о закупке российской вакцины речь не идет вообще.
"Об украинской (вакцине от коронавируса. - Ред.) сейчас не говорим. Говорим о тех, которые уже приближаются к регистрации. То есть уже прошли третью клиническую стадию и опубликовали результат. И мы должны говорить, что есть механизм COVAX, в рамках которого Украина получит бесплатно 8 млн 300 тысяч доз вакцины, там свой портфель вакцин", - отметил Ляшко.
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точно так же будет и с вакцинами от Ковида. готовьте деньги частным клиникам.
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Мечтать не вредно... вредно мечты бесполезного ВОЗ прививать неграмотному населению.