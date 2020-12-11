УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5452 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 847 29

Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців"

Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації:

У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет орієнтовно може зберігатися мінімум 6-9 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус і забезпечувати захист всьому організму.

Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.

"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - сказав Ляшко.

Також читайте: Російської вакцини проти COVID-19 не існує, а виробляти те, чого немає - неможливо, - Радуцький

У той же час, за його словами, Україна в рамках глобального механізму щодо доступу до вакцин від коронавірусу COVAX отримає понад 8 мільйонів доз вакцин.

Паралельно МОЗ веде переговори з іншими виробниками про можливість закупівлі вакцини. Однак, як зазначив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.

"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова вакцинація від коронавірусу почнеться у квітні 2021 року - Радуцький

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців" - Цензор.НЕТ 1953
показати весь коментар
11.12.2020 09:29
+6
скоро!!!
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 3584
показати весь коментар
11.12.2020 09:24
+5
А что порох остановил бы ковид? Обогатился бы на этом сказочно и только.
показати весь коментар
11.12.2020 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как минимум этот Ляшко говорит то что хочет. А потом скажет: , ой, а вирус мутировал, так шо(давай дэнги, дэнги давай)
показати весь коментар
11.12.2020 09:19 Відповісти
Когда же, наконец, за вашей бандой приедет на БТРе сержант Пиночетенко ?
показати весь коментар
11.12.2020 09:22 Відповісти
скоро!!!
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 3584
показати весь коментар
11.12.2020 09:24 Відповісти
Ляшко об иммунитете от коронавируса после вакцинации: "Минимум 6-9 месяцев" - Цензор.НЕТ 6373
показати весь коментар
11.12.2020 09:28 Відповісти
Я вот туже удивляюсь с биатлонистов, как это - имея винтовку, можно придти не первым
показати весь коментар
11.12.2020 10:41 Відповісти
Они от гриппа не смогли вакцины завезти (завезли только 0.5% от всего населения). вакцина от гриппа почти не была в свободной продаже, все на корню со старта скупили частные клиники, чтобы барыжить ими за укол +300грн.
точно так же будет и с вакцинами от Ковида. готовьте деньги частным клиникам.
показати весь коментар
11.12.2020 09:26 Відповісти
А толку с нее? Поливалентная вакцина "защищает" от 3-4 штаммов.
Штаммов гриппа более 2 тысяч.
Угадывай)))
показати весь коментар
11.12.2020 09:48 Відповісти
облегчает течение болезни.
показати весь коментар
11.12.2020 09:59 Відповісти
Повторюсь: если угадаешь со штаммом. 3-4 шанса из более чем 2к.
показати весь коментар
11.12.2020 10:29 Відповісти
в любом случае облегчает
показати весь коментар
11.12.2020 13:33 Відповісти
Уверен? То есть то что у тебя температура не 38,9, а 38,5 и кашлянул ты скажем не 10 раз на день а только 9 - это именно вакцина?)
показати весь коментар
11.12.2020 14:49 Відповісти
у вакцинированных температуры не бывает. Но это я об обычных прививках от гриппа говорю. О новых пока ничего не знаю. Но, думаю, тот же принцип. Легкие симптомы только проявляются. Кстати, есть семьи, где переболел, допустим, муж и не заразилась жена и наоборот. Есть люди устойчивые к короне. Их изучают.
показати весь коментар
11.12.2020 15:02 Відповісти
Есть, слышал о таких.
У меня летом жена с дочкой болели пневмонией - а мы с сыном нет. Как пример.
показати весь коментар
14.12.2020 09:37 Відповісти
частные клиники нужно вообще запретить. Там сплошное мошенничество.
показати весь коментар
11.12.2020 09:58 Відповісти
Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців" - Цензор.НЕТ 1953
показати весь коментар
11.12.2020 09:29 Відповісти
А кто такой этот Святослав Сергеев, чтобы воспринимать его слова всерьёз?Чем известен?
показати весь коментар
11.12.2020 09:32 Відповісти
А что порох остановил бы ковид? Обогатился бы на этом сказочно и только.
показати весь коментар
11.12.2020 09:37 Відповісти
Идёт по улице мужик, из задницы торчит лопата.
- Эй, мужик, тебе кто-то в жопу лопату засунул!
- Ой, можно подумать, что при вашем Порошенке лучше было!
показати весь коментар
11.12.2020 09:40 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2020 10:24 Відповісти
Действительно, при Порохе не было бы коронавируса или карантина? Скорее всего, было бы ещё хуже, вплоть до комендантского часа... Ну и насчет обогащения совершенно справедливо...
показати весь коментар
11.12.2020 21:33 Відповісти
Недавно від своїх домашніх почув історію. Їхній знайомий отримав позитивний тест на антитіла до ковід19 і всім розповідає що він не хворів, що він відразу заразився імунітетом.
показати весь коментар
11.12.2020 09:38 Відповісти
І доречі, це падло ходило на роботу, заходило у всі кабінети і нічого нікому не говорило, знаючи що може бути хворим.
показати весь коментар
11.12.2020 09:43 Відповісти
А сколько на работе заболело, если не секрет.
показати весь коментар
11.12.2020 09:49 Відповісти
Чув начебто про трьох, це автошкола, колектив не великий.
показати весь коментар
11.12.2020 10:18 Відповісти
у нас полно таких живодеров
показати весь коментар
11.12.2020 10:00 Відповісти
значит, каждый год нужно будет вакцинироваться. Спасибо Китаю и его покровителям за чудесную мутацию вируса летучих мышей.
показати весь коментар
11.12.2020 10:02 Відповісти
Если вакцинируется большая часть населения - эпидемия быстро сойдет на нет, буквально за месяцы.
показати весь коментар
11.12.2020 10:48 Відповісти
что то эта вакцина ну совсем не внушает доверия ...
показати весь коментар
11.12.2020 10:16 Відповісти
"У людей, которые сделают прививку от коронавируса, иммунитет ориентировочно может сохраняться минимум 6-9 месяцев." Источник: https://censor.net/ru/n3236312

Мечтать не вредно... вредно мечты бесполезного ВОЗ прививать неграмотному населению.
показати весь коментар
11.12.2020 13:03 Відповісти
 
 