Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців"

У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет орієнтовно може зберігатися мінімум 6-9 місяців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами головного санлікаря, після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус і забезпечувати захист всьому організму.

Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.

"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - сказав Ляшко.

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У той же час, за його словами, Україна в рамках глобального механізму щодо доступу до вакцин від коронавірусу COVAX отримає понад 8 мільйонів доз вакцин.

Паралельно МОЗ веде переговори з іншими виробниками про можливість закупівлі вакцини. Однак, як зазначив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.

"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Ляшко.

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