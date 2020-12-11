Ляшко про імунітет від коронавірусу після вакцинації: "Мінімум 6-9 місяців"
У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет орієнтовно може зберігатися мінімум 6-9 місяців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За словами головного санлікаря, після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус і забезпечувати захист всьому організму.
Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.
"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - Ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - сказав Ляшко.
У той же час, за його словами, Україна в рамках глобального механізму щодо доступу до вакцин від коронавірусу COVAX отримає понад 8 мільйонів доз вакцин.
Паралельно МОЗ веде переговори з іншими виробниками про можливість закупівлі вакцини. Однак, як зазначив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.
"Про українську (вакцину від коронавірусу. - Ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
точно так же будет и с вакцинами от Ковида. готовьте деньги частным клиникам.
Штаммов гриппа более 2 тысяч.
Угадывай)))
У меня летом жена с дочкой болели пневмонией - а мы с сыном нет. Как пример.
- Эй, мужик, тебе кто-то в жопу лопату засунул!
- Ой, можно подумать, что при вашем Порошенке лучше было!
Мечтать не вредно... вредно мечты бесполезного ВОЗ прививать неграмотному населению.